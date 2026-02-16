  • Новость часаБелгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Министр обороны Нидерландов: F-35 можно взломать, как iPhone
    Россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год
    Белгород и область перенесли массированный обстрел ВСУ
    Брянская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников
    Рубио в Мюнхене обозначил «красную линию» для Европы
    Венгрия и Словакия запросили у Хорватии транзит российской нефти
    Посол России заявил о захвате Канадой самолета Ан-124 «Волга-Днепр»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    16 февраля 2026, 10:24 • Новости дня

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

    В Белгородском округе в результате атак 15 дронами, из которых 12 были сбиты или подавлены, в селе Никольское пострадал мужчина, его госпитализировали, поврежден автомобиль. В селе Драгунское поврежден объект инфраструктуры, в селе Таврово – четыре автомобиля, частный дом, две постройки и линия электропередачи.

    В Борисовском округе по ряду населенных пунктов совершены атаки пятью дронами, два из которых сбиты, в хуторе Никольский поврежден автомобиль. Над Валуйским округом сбит дрон, повреждений нет. В Волоконовском округе FPV-дроны повредили частный дом и грузовой автомобиль, четыре дрона были подавлены.

    В Грайворонском округе по различным селам и городу Грайворон совершены атаки 20 дронами, шесть из которых сбиты. Сообщается о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных построек, линии электропередачи и социального объекта. В Краснояружском округе выпущено 15 боеприпасов, нанесены удары 16 дронами, 20 подавлены, последствий нет.

    В поселке Ракитное поврежден частный дом в результате атаки дронов. В Шебекинском округе выпущен один боеприпас и совершена атака 23 дронами, 13 сбиты и подавлены. Повреждены коммерческие и инфраструктурные объекты, частные дома, автомобили, линии электропередачи, часть жителей осталась без электричества. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

    Ранее в понедельник Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты. Электроснабжение удалось восстановить менее чем за три часа.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    15 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко

    Политолог Лизан: Галущенко не повезло выбыть из «списка неприкасаемых»

    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко
    @ Olivier Hoslet/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вполне вероятно, что на Украине начала меняться конфигурация властных отношений, из-за чего экс-министр энергетики Герман Галущенко выбыл из «списка неприкасаемых». Впрочем, в сенсационном деле Тимура Миндича он наверняка замешан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко.

    «Герман Галущенко – незаурядное лицо в украинской политике. В первую очередь нам доподлинно известно, что его имя упоминается на скандально известных пленках Тимура Миндича. И это не случайно, ведь без экс-министра энергетики столь масштабная коррупционная схема попросту не могла работать», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Соответственно, вполне вероятно, что он также получал откаты с тех или иных случаев воровства. Суммы, скорее всего, немалые. Вопрос состоит лишь в том, почему его так долго не трогали. На мой взгляд, все дело во внутренних договоренностях украинского руководства со следователями НАБУ. Какие-то связи у офиса Владимира Зеленского с этой структурой все же имеются», – подчеркивает он.

    «Кроме того, не похоже, что Галущенко пытался сбежать с Украины. Все-таки поезд – это не тот вид транспорта, который используется для «скрытных вылазок» за границу. Допускаю, что речь идет о плановом выезде, информация о котором, впрочем, могла подсказать НАБУ в какое время и место стоит отправить людей, чтобы задержать экс-главу ведомства», – уточняет собеседник.

    «Соответственно, главная причина задержания, на мой взгляд, заключается в перераспределении сил в украинской власти. Впрочем, точных изменений, создавших данный прецедент, мы, вероятно, узнаем нескоро. Но важно отметить, что местные «князьки» не особо охотно покидают насиженные места и стараются держаться за них до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Просто кому-то из них везет оказаться в нужных «списках неприкасаемых», а кому-то – нет. Главная «крыса», которая до сих пор с тонущего корабля так и не сбежала, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, до сих пор находится в республике, и уходить не планирует. Поэтому Галущенко, скорее всего, попросту не повезло», – заключил Лизан.

    Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко. По информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывший чиновник в момент работы следователей пытался пересечь границу страны. Известно, что соответствующие действия были предприняты структурой в рамках операции «Мидас».

    Речь идет о разоблачении коррупции в компании «Энергоатом», о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. Тогда же было проведено большое количество обысков, в том числе и на объектах, принадлежащих Галущенко. Основным организатором схемы следствие называло предпринимателя Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского.

    По версии НАБУ, Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме». К ней также могли быть причастны  советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовывали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.

    16 февраля 2026, 02:35 • Новости дня
    Сотрудник миграционной службы США заявил украинцу о поддержке России

    Daily Beast: Сотрудник службы США ICE заявил украинцу о поддержке России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинца, проживающего в США по гуманитарной программе, задержали сотрудники миграционной службы, один из которых заявил, что желает России победы, пишет Daily Beast.

    Задержание гражданина Украины сотрудником миграционной службы США произошло на парковке торгового центра, передает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Beast.

    По словам мужчины, его остановили, когда он забирал свой заказ, и на вопрос о причинах ареста один из сотрудников ICE рассмеялся и заявил, что поддерживает Россию и желает ей победы.

    Мужчина прибыл в США вместе с семьей в 2023 году по программе поддержки украинцев, отмечает издание. После окончания срока действия разрешения на пребывание он подал документы на продление, которые сейчас находятся на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вашингтон уведомил киевские власти о депортации граждан с Украины без американского гражданства транзитом через Польшу. На Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. За финансовый 2024 год из США были выдворены 53 гражданина с Украины.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    16 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Брянская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников
    Брянская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты, свет удалось восстановить менее чем за три часа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram-канале о самой мощной и массированной атаке беспилотников на регион за всю историю подобных инцидентов в России. Он отметил, что в течение суток не было зафиксировано одновременного запуска такого количества беспилотных летательных аппаратов ни в одном другом субъекте страны.

    По словам Богомаза, в результате действий украинских вооруженных формирований были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

    Губернатор сообщил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков, а также использованию резервной генерации, тепло и электроэнергия были поданы в город Брянск и пять муниципальных районов менее чем за три часа.

    Богомаз выразил благодарность всем задействованным службам за своевременное восстановление энергоснабжения и обеспечение жителей необходимыми ресурсами.

    Ранее в результате украинского обстрела энергетической инфраструктуры жители нескольких муниципальных образований Брянской области остались без электричества и отопления.

    Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    15 февраля 2026, 20:21 • Новости дня
    В Брянской области системы ПВО сбили более 170 БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Более 170 беспилотников уничтожено за последние 12 часов в ходе отражения массированной атаки со стороны украинских военных на Брянскую область, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам Богомаза, атака продолжается уже более 12 часов, и все это время бойцы подразделений Минобороны России, а также бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии по Брянской области ведут активную работу по уничтожению воздушных целей.

    «Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС – Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области всё это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа», – сообщил губернатор.

    Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Ситуация в регионе остается напряженной, местные службы продолжают наблюдение за развитием событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ПВО, мобильные группы и спецназ сбили 120 беспилотников, атаковавших Брянскую область.

    15 февраля 2026, 23:34 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в селе Никольское мирный житель оказался госпитализирован после удара украинского FPV-дрона по его автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Белгород и Белгородский округ подверглись массированном обстрелу со стороны ВСУ», – сообщил Гладков в Telegram.

    Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

    По предварительной информации, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры. Директор Белгородской теплосетевой компании Михаил Чефранов сообщил, что принято решение временно прекратить подачу горячего водоснабжения в Белгороде, чтобы обеспечить отопление в городе.

    16 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    Зеленский назвал приоритетный для Украины вопрос на переговорах с Россией и США

    Зеленский: Делегация Украины получила рамки для переговоров с Россией и США

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией и США ключевое место для Украины занимают гарантии безопасности, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что украинской делегации даны «необходимые рамки для разговора». По его словам, «ключевым приоритетом» для Украины станут гарантии безопасности, которые «нужны» Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах в Женеве, которые состоятся 17-18 февраля.

    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    15 февраля 2026, 18:45 • Новости дня
    Политолог объяснил возвращение Мединского в переговорную группу с Украиной

    Политолог Данилин: На переговорах в Женеве Мединскому предстоит обсудить спектр глобальных проблем

    Политолог объяснил возвращение Мединского в переговорную группу с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Мединский является человеком, который глубоко погружен в имеющиеся между Россией и Украиной разногласия. Обладая пониманием всей подоплеки конфликта, он сможет задать правильный тон обсуждения политических вопросов в Женеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский.

    «Западные СМИ пытаются трактовать возвращение помощника президента Владимира Мединского в переговорную группу с Украиной как ужесточение позиции Москвы. Могу сказать, что американские и европейские журналисты не понимают сути сложившихся вещей», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «В конечном счете, это именно украинские спецслужбы устроили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Поэтому западным газетам лучше было бы написать о том, почему террористические методы не помогают приближать мир. Впрочем, назначение Мединского не говорит об ужесточении наших позиций», – добавляет он.

    «Важно понимать, что речь идет о человеке, который уже был руководителем российской переговорной группы. То есть он глубоко погружен во всю сложившуюся проблематику спорных и принципиально важных вопросов непосредственно политического характера. Соответственно, Москва таким жестом дает понять, что к их обсуждению и предстоит вернуться на новом этапе переговоров», – говорит собеседник.

    «Нам предстоит проговорить целый спектр глобальных проблем. Среди них, например, тема итогового территориального размежевания, которая должна подразумевать уход ВСУ с оккупированных земель. Важно обсудить и статус русскоязычного населения на Украине. Нельзя допустить, чтобы после окончания конфликта оно подвергалось гонениям или ущемлениям», – уточняет эксперт.

    «Нужно запустить дискуссию и о более глобальном понимании безопасности. Речь идет о том, что стало причиной СВО: несправедливого распределения баланса сил в Европе. Тем не менее, это не означает, что военные вопросы отойдут на второй план. Ни в коем случае: просто политическим проблемам теперь уделят соразмерное внимание», – заключил Данилин.

    Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча пройдет на следующей неделе в трехстороннем формате. Принимать участие будут Россия, США и Украина. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем группы от Москвы стал начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Напомним, Мединский был главой российской делегации на переговорах как в 2022 году, так и в возобновленном формате стамбульских встреч 2025 года. Первая встреча сторон состоялась через несколько дней после начала спецоперации. При этом несколько раундов проходили на территории Белоруссии.

    Возобновились же переговоры 16 мая 2025 года – после трех с лишним лет перерыва, причем снова в Стамбуле. По итогам серии встреч стороны обменялись меморандумами и обсудили свое видение возможного прекращения огня. Среди договоренностей, которых удалось достичь – возвращение не менее 1,2 тыс. пленных от Москвы и Киева.

    Примечательно, что в Женеве Украину также будет представлять первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Давид Арахамия, который также принимал участие и в переговорах в Стамбуле.

    15 февраля 2026, 22:43 • Новости дня
    Электричество и тепло частично пропали в Брянской области после атаки ВСУ
    Электричество и тепло частично пропали в Брянской области после атаки ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела энергетической инфраструктуры жители нескольких муниципальных образований Брянской области остались без электричества и отопления, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    В пяти муниципалитетах и частично в самом Брянске отсутствует тепло и электричество, сообщил Богомаз в Telegram.

    Сейчас, по его словам, все аварийные службы работают на местах и подключают резервные мощности. Ведутся работы по восстановлению подачи тепла и электроэнергии для пострадавших районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    15 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко решили наградить посмертно

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер Николай Ткаченко, погибший в зоне спецоперации, будет посмертно отмечен государственными наградами, сообщила мать актера Инна Ткаченко.

    Погибший в зоне спецоперации на Украине российский актер Николай Ткаченко будет посмертно удостоен государственных наград, передает РИА «Новости». Об этом сообщила мать актера Инна Ткаченко. Она уточнила: «В войсковой части сообщили, что награды будут, но какие именно и в каком количестве пока уточняется».

    Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино и окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 2021 года он работал в Театре современной драматургии и исполнил заметные роли в спектаклях «Сказка для взрослых» и «Не друзья».

    Кроме театральных работ, актер был известен по ролям в популярных российских фильмах и сериалах, среди которых «СеняФедя», «В активном поиске», «ИП Пирогова-4», «Невский. Охота на Архитектора», «Универ. 10 лет спустя», «СашаТаня» и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Николай Ткаченко погиб в зоне спецоперации на Украине в январе 2026 года. Его смерть подтвердил актер Рамиз Алиев.

    15 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперт перечислил причины нежелания Зеленского заключать мир

    Политолог Скачко: Зеленский демонстрирует неимоверный эгоизм в вопросах завершения конфликта

    Эксперт перечислил причины нежелания Зеленского заключать мир
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение из-за собственного эгоизма: как только конфликт завершится, его дни у власти будут сочтены. Желающих смести нелегитимного президента много: это и народ Украины, и националисты, и западные партнеры, вложившие в Киев колоссальные средства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир».

    «Владимир Зеленский не желает заключения мира из-за неуверенности в своем собственном будущем. Только конфликт удерживает его от ответственности за все, что он натворил. Он принял страну в более-менее приемлемом состоянии – многое на тот момент можно было исправить. Но сегодня же мы видим: именно он довел республику до ручки», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Под его контролем государство скатилось в пучину боевых действий, что спровоцировало катастрофических масштабов экономическую яму. В стране не осталось денег – она существует исключительно за счет внешних вливаний. Но это не самое страшное. Гораздо более ужасно то, как изменились жизни людей», – добавляет он.

    «Мужчин отлавливают, бусифицируют. Женщины страдают от того, что их мужья и сыновья уходят на фронт. Все это не прибавляет Зеленскому легитимности. При таких условиях победы на выборах ему не видать. Кроме того, во внутренней политике остается сильным влияние националистов, которые сметут его при первой же попытке заключить мир с Россией», – говорит собеседник.

    «Но есть и фактор «внешних партнеров». Европа накачивала Украину с конкретной целью – противостоять Москве. Сойти с этих рельсов после столь колоссальных вливаний капитала Киеву не дадут. Зеленский зависим от Брюсселя, а в текущих обстоятельствах выйти из-под его контроля возможным не представляется», – уточняет эксперт.

    «Он пытается юлить – просит о двухмесячном прекращении огня, пытается придумать шаткие и странные дипломатические конструкции. Но все это он делает исключительно ради себя. Этот человек обрел целое государство на колоссальные страдания лишь из-за того, что боится за собственное будущее. Это эгоизм в высшей степени его проявления», – заключил Скачко.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир». До этого он также подчеркивал, что Киев не будет соглашаться ни с какими «унизительными» условиями завершения конфликта.

    Напомним, подобные заявления звучат на фоне скорого начала нового раунда трехсторонних переговоров (Россия, США, Украина) в Женеве. Группу от Москвы  возглавит Владимир Мединский. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем делегации РФ был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Ранее замглавы МИД России напомнил об идеи введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО. возможность введения в Киеве временного внешнего управления. По мнению политолога Станислав Ткаченко, создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны.

    16 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Швейцария обязалась обеспечить безопасное прибытие делегации России в Женеву

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария взяла на себя обязательства по обеспечению безопасного пролета российской делегации, направляющейся в Женеву на переговоры по Украине, сообщают информационные агентства.

    О гарантиях со стороны Швейцарии сообщил источник ТАСС: «Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча состоится в трехстороннем формате: Россия, США и Украина. Ранее переговоры шли в Абу-Даби, где руководителем группы от Москвы был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    15 февраля 2026, 12:36 • Новости дня
    Освобождение Цветкового открыло путь для освобождения Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Цветковое группировкой войск «Восток» создало плацдарм для дальнейшего освобождения территории Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

    Группировка войск «Восток» создала плацдарм для дальнейшего освобождения территории Запорожской области, передает ТАСС. В Минобороны подчеркнули, что операция проводилась несмотря на упорное сопротивление противника.

    В ходе боевых действий противник понес значительные потери в живой силе и военной технике. В ведомстве также сообщили, что воины-приморцы уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ во время освобождения села.

    «Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск «Восток» создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. В список освобожденных вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    16 февраля 2026, 08:33 • Новости дня
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ударом ФАБ в районе Покровского на границе Днепропетровской и Запорожской областей уничтожена группа солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Как говорится в сообщении, при попытке контратаки 82-й бригады ВСУ районе Покровского ФАБом уничтожена группа солдат, передает ТАСС.

    «Они должны были контратаковать, но не смогли», – сообщили в силовых структурах.

    Ранее в ходе освобождения Сосновки в Днепропетровской области российские военные уничтожили около двух рот противника.

    15 февраля 2026, 20:58 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе Сумской области

    На Украине сообщили о взрывах в Конотопе Сумской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Конотопе на территории Сумской области зафиксированы мощные взрывы, подробности о причинах и последствиях происшествия пока неизвестны.

    В городе Конотоп Сумской области на севере Украины произошли взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «24 Канал».

    «Взрывы в Конотопе», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского телеканала. Другие подробности о характере и последствиях инцидента пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили, что в Одессе и Николаеве на юге Украины зафиксировали взрывы.

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России

    Одной из главных новостей уходящей недели стало решение Индии заключить крупную оружейную сделку ценой в 36 млрд долларов – и в ее рамках в том числе купить более сотни французских истребителей Rafale. Что это значит с точки зрения интересов российского оружейного экспорта, в котором Индия занимает одно из ведущих мест? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Игорь Караулов
      Русская зима – наша культурная доминанта

      Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    Дмитрий Родионов
      Японию готовят к войне с Россией и Китаем

      Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    Анна Долгарева
      Русский Север хранит время

      Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Время уд

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

