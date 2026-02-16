Tекст: Вера Басилая

Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

В Белгородском округе в результате атак 15 дронами, из которых 12 были сбиты или подавлены, в селе Никольское пострадал мужчина, его госпитализировали, поврежден автомобиль. В селе Драгунское поврежден объект инфраструктуры, в селе Таврово – четыре автомобиля, частный дом, две постройки и линия электропередачи.

В Борисовском округе по ряду населенных пунктов совершены атаки пятью дронами, два из которых сбиты, в хуторе Никольский поврежден автомобиль. Над Валуйским округом сбит дрон, повреждений нет. В Волоконовском округе FPV-дроны повредили частный дом и грузовой автомобиль, четыре дрона были подавлены.

В Грайворонском округе по различным селам и городу Грайворон совершены атаки 20 дронами, шесть из которых сбиты. Сообщается о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных построек, линии электропередачи и социального объекта. В Краснояружском округе выпущено 15 боеприпасов, нанесены удары 16 дронами, 20 подавлены, последствий нет.

В поселке Ракитное поврежден частный дом в результате атаки дронов. В Шебекинском округе выпущен один боеприпас и совершена атака 23 дронами, 13 сбиты и подавлены. Повреждены коммерческие и инфраструктурные объекты, частные дома, автомобили, линии электропередачи, часть жителей осталась без электричества. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

Ранее в понедельник Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты. Электроснабжение удалось восстановить менее чем за три часа.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.