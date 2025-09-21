Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
ВС России ликвидовали две роты ВСУ при освобождении Сосновки
В ходе освобождения Сосновки в Днепропетровской области российские военные уничтожили около двух рот противника, часть украинских подразделений отступила, рассказал старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Борода».
По его словам, около двух рот украинских военных были ликвидированы российскими подразделениями при освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области, передает РИА «Новости». «Сколько их там было? В прилегающих лесополосах – примерно две-три роты. А в самом населенном пункте – где-то два батальона», – отметил «Борода». По его словам, подход к Сосновке осложнялся инженерными заграждениями, колючей проволокой, противотанковыми рвами и заминированными полями, а местность находилась под постоянным контролем противника с воздуха.
Разведчик добавил, что значительная часть украинских подразделений была уничтожена, часть смогла скрытно отступить. Он подчеркнул, что точное число ушедших назвать невозможно, однако самому населенному пункту были ликвидированы порядка двух рот противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ в этом районе.