  Аэропорт Брюсселя отменил или перенаправил 44 рейса из-за кибератаки
    Немцы хотят альтернативу канцлеру-русофобу
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    24 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    21 комментарий
    21 сентября 2025, 10:28 • Новости дня

    ВС России ликвидовали две роты ВСУ при освобождении Сосновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Сосновки в Днепропетровской области российские военные уничтожили около двух рот противника, часть украинских подразделений отступила, рассказал старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Борода».

    По его словам, около двух рот украинских военных были ликвидированы российскими подразделениями при освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области, передает РИА «Новости». «Сколько их там было? В прилегающих лесополосах – примерно две-три роты. А в самом населенном пункте – где-то два батальона», – отметил «Борода». По его словам, подход к Сосновке осложнялся инженерными заграждениями, колючей проволокой, противотанковыми рвами и заминированными полями, а местность находилась под постоянным контролем противника с воздуха.

    Разведчик добавил, что значительная часть украинских подразделений была уничтожена, часть смогла скрытно отступить. Он подчеркнул, что точное число ушедших назвать невозможно, однако самому населенному пункту были ликвидированы порядка двух рот противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ в этом районе.

    20 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы

    Балицкий заявил о риске катастрофы для Европы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная авария на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ может привести к радиационным последствиям как для региона, так и для всей Европы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции из-за постоянных атак Вооруженных сил Украины может затронуть не только Запорожскую область, но и всю Европу.

    «Киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», – заявил Балицкий.

    По словам Балицкого, Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря защите России и самоотверженности сотрудников станции. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность объекта и предотвратить угрозу радиационной аварии на фоне продолжающихся атак.

    Губернатор также обратил внимание на недостаточное освещение ситуации в иностранных СМИ, несмотря на недавние визиты журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции на станцию. Он отметил, что их репортажи замалчиваются, а эксперты МАГАТЭ, которых эвакуировали во время последней атаки дронов, ограничиваются только формальными докладами о радиационном фоне.

    Балицкий выразил недовольство отсутствием решительных заявлений и осуждения обстрелов со стороны МАГАТЭ и западных стран. По его мнению, международное агентство и западные СМИ демонстрируют двойные стандарты и игнорируют угрозу безопасности миллионов людей ради политической конъюнктуры.

    Он пообещал, что региональные власти и персонал ЗАЭС продолжат защищать станцию, восстанавливать разрушенное и рассказывать правду о ситуации, чтобы предотвратить опасные игры с ядерной безопасностью.

    Ранее на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы атаковали ночью предприятия украинского ВПК, куда входили объекты, связанные с разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщили в Минобороны России.

    Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает ТАСС.

    Удар был направлен по объектам, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производству многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны России.

    Украинский ОТРК «Сапсан», созданный силами КБ «Южное» и завода «Южмаш», представляет собой многоцелевую ракету дальностью до 500 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России назвало видео о массовых убийствах в Буче постановкой киевских властей. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки «Восток» продолжили наступление и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Минобороны. Подразделения группировки продвигаются в глубину обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

    Федорищев сообщил о гибели четырех человек при атаке БПЛА на Самарскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников на территорию Самарской области погибли четыре человека, еще один получил ранения и находится под наблюдением врачей, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    В результате ночной атаки беспилотников в Самарской области погибли четыре человека, сообщил Федорищев в своем официальном аккаунте ВКонтакте.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти региона поддерживают постоянную связь с пострадавшими семьями. Он пообещал, что им будет оказана необходимая помощь, включая материальную поддержку.

    Также губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал еще один человек. По его словам, лучшие врачи региона сейчас делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье.

    Минобороны сообщило, что в ночь на субботу в Самарской области было сбито 15 вражеских беспилотников.

    ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 15:13 • Новости дня
    ВС России «Искандером» уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области

    ВС России ракетным ударом «Искандера» разрушили С-300ПС в Черниговской области

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный удар комплекса «Искандер» уничтожил зенитный комплекс С-300ПС с оборудованием и транспортом в населенном пункте Прогресс в Черниговской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские военные нанесли ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС Вооруженных сил Украины в населенном пункте Прогресс в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В результате атаки были уничтожены радиолокационная станция подсветки наведения, две пусковые установки, кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта. На месте удара наблюдались вторичная детонация и возгорание. По информации военного ведомства, после поражения объекта к месту прибыли украинские эвакуационные группы.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове.

    Подполье заявило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске.

    Минобороны сообщило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 13:17 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия ночных ударов по Днепропетровску вывела из строя заводы, где занимались дооснащением западной бронетехники ВСУ динамической защитой и производством деталей для БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Военные объекты в Днепропетровске были атакованы в ночь на субботу, сообщает РИА «Новости». Лебедев уточнил: «Днепропетровск сегодня 20 сентября под утро получил серию атак по военным объектам... есть попадания в ЮМЗ (Южный Машиностроительный завод). Пишут, что было семь взрывов, некоторые от ракет, некоторые от БПЛА... Несколько в завод »Полимермаш«, где новенькую технику с Запада приводили в боевое состояние... На технику устанавливали динамическую броню, наваривали решетки от БПЛА».

    Подпольщики утверждают, что на ЮМЗ был также поврежден цех по производству деталей для беспилотников. Кроме того, удары пришлись по складам на левом берегу Днепра, где зафиксированы мощные взрывы и вторичная детонация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным. Подполье также заявило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Участники подполья сообщили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    В Херсонской области три человека пострадали после удара дрона по автомобилю

    В Херсонской области три человека пострадали после удара БПЛА по машине

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара FPV-дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке три пенсионера получили осколочные ранения, двое госпитализированы.

    Два пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу, третьему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

    Кроме того, за последние сутки противник обстрелял несколько населенных пунктов региона. Под удар попали Алешки, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка и Солонцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо обвинил власти Украины и Запад в создании риска ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. МАГАТЭ сообщило о получении сведений о новых артиллерийских обстрелах в районе станции.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 12:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 1,5 тыс. военных ВСУ за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские группировки войск нанесли удары по соединениям ВСУ, уничтожив более 1490 военных, бронетехнику и освобождая новые населенные пункты на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли удары по тяжелым механизированным и другим бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия, включая три натовских.

    На Харьковском направлении поражены мотопехотная бригада ВСУ и бригада теробороны в Волчанске и Тихом. Всего в этом районе противник потерял до 215 человек.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, атаковала позиции противника в Харьковской области и ДНР, уничтожив более 240 бойцов, четыре бронированные машины, включая два HMMWV производства США, 16 пикапов, шесть станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

    Силы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли удары по механизированным, штурмовым, аэромобильным и другим бригадам ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения «Центра» продвинулись по линии соприкосновения, уничтожив до 480 бойцов ВСУ, танк, пять бронемашин, четыре автомобиля и американскую САУ «Paladin» в районах ДНР и Днепропетровской области.

    «Восток» продолжил наступление, освободил Березовое Днепропетровской области, уничтожил свыше 270 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение береговой обороне ВСУ и другим соединениям в Запорожской и Херсонской областях; потери составили до 40 человек, четыре автомобиля, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе. Средства ПВО сбили 383 БПЛА самолетного типа.

    С начала спецоперации российские войска уничтожили 667 самолетов, 283 вертолета, 85 418 БПЛА, 628 зенитных комплексов, 25 188 танков и бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 244 единицы спецавтотехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военнослужащие также освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 02:18 • Новости дня
    Марочко назвал группировки войск «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Марочко назвал группировки «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, бойцы этих подразделений продвинулись в Днепропетровской области, создавая буферную зону у Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

    «Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок »Центр« и »Восток«, а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», – сказал Марочко ТАСС.

    Он отметил, что на минувшей неделе ВС России активно продвигались и освобождали населенные пункты на стыке ДНР и Днепропетровской области. При этом успехи отмечаются и на других направлениях СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Российские войска установили полный огневой контроль над транспортными путями ВСУ в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Системы ПВО сбили пять украинских БПЛА над двумя регионами

    Минобороны сообщило о пяти сбитых БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Вера Басилая

    В течение пяти часов в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Как говорится в официальном сообщении, в субботу, 20 сентября, с 12.00 до 17.00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО сбили три беспилотника над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области.

    Ранее в Самарской области при атаке беспилотников погибли четыре человека. ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 160 беспилотниками.

    Минобороны сообщило о сбитии за ночь в субботу 149 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 08:27 • Новости дня
    ВСУ отправили специалистов РЭБ на штурмы в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры отметили использование командованием ВСУ специалистов радиоэлектронной борьбы для штурмовых операций на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ направляет на штурмы в Сумской области специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, соответствующее решение было принято после показаний пленного.

    «Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и РЭР», – сообщил собеседник агентства.

    Он пояснил, что по запросу командиров штурмовых подразделений 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков специалисты РЭБ и РЭР доукомплектовывают смежные бригады. В частности, речь идет о 71-й отдельной егерской бригаде, 156-й отдельной механизированной бригаде и других соединениях, действующих на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать целые роты и взводы. Командование ВСУ приступило к перегруппировке для подготовки атаки в Сумской области. Десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 04:55 • Новости дня
    Экс-глава Центра электронного декларирования Алеев отправился на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-глава акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев отправился в зону специальной военной операции.

    Согласно материалам суда, осужденный за взятку Александр Алеев отправился в зону СВО, передает РИА «Новости».

    В феврале Никулинский суд Москвы постановил изъять в пользу государства 25 млн рублей у бывшего главы Центра электронного декларирования Александра Алеева, полученных незаконным путем.

    Алеев обжаловал решение, но суд приостановил рассмотрение его жалобы из-за участия в СВО.

    «Приостановлено. Участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения», – сказано в документах суда.

    Алеев был арестован в марте 2023 года за взятку. Генеральная прокуратура в декабре 2024 года заявила, что Алеев и замначальника транспортно-логистического отдела ЗАО «Терминал Зеленоград – М» Артем Бережной признаны виновными соответственно в получении и даче взятки. Алеев был приговорен к десяти годам, Бережной – к пяти годам колонии.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 06:55 • Новости дня
    Пленный рассказал, как командиры ВСУ шлют специалистов РЭБ и РЭР на штурмы

    Tекст: Ирма Каплан

    Штурмовые группы морской пехоты продвинулись в лесных массивах возле Варачино на 200 м, захватив в плен одного военнослужащего 225 ошп ВСУ, рассказали бойцы группировки войск «Север» с Сумского направления фронта.

    «Командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. По запросу командиров штурмовых подразделений (225 и 425 ошп) происходит доукомплектование боевых групп личным составом смежных бригад: 71 оебр, 156 омбр и других, действующих на направлении», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    На Харьковском направлении «Северяне» в лесу западнее Синельниково продвинулись на 200 м, сломив сопротивление ВСУ, которые предприняли одну попытку контратаки. В ходе боев в лесу российские бойцы блокировали часть подразделений 57 омпбр и 127 отмбр ВСУ общей численностью до роты. П

    В Волчанске штурмовики значительно продвинулись на левом берегу реки Волчья и продолжили продвижение на востоке города, захватив в плен одного солдата ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на расстояние до 600 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской), двое взято в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ с потерями отступают под натиском группировки российских войск «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    Комментарии (0)
    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

