Реальный сектор экономики стал главным направлением для бизнеса ветеранов СВО

Корпорация МСП: Более 60% ветеранов спецоперации выбрали реальный сектор для бизнеса

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила корпорация МСП в Telegram-канале, около трети проектов связаны с торговлей и ремонтом автотранспорта, а среди остальных отмечаются услуги, обрабатывающие производства, научно-техническая деятельность, а также сферы IT и туризма. Указывается, что каждый пятый бизнес касается производства, научно-технической деятельности или ИТ-сферы.

С марта 2025 года в программе приняли участие более 720 человек из 35 российских регионов, причем порядка 45% из них открыли собственное дело или продолжили развитие существующего бизнеса. Участники проходят обучение, посещают предприятия, получают наставничество и разрабатывают бизнес-проекты при поддержке менторов.

В рамках программы отмечены успешные региональные инициативы: в Курганской области участники основали акваферму полного цикла, в Тамбове открыли маркет локальных брендов, а также налажено производство по обработке металла и планируется запуск пилотной партии продукции. В программе активно задействованы жены ветеранов спецоперации, создающие новые бизнесы в сфере локальных брендов.

В 2026 году инициаторы намерены расширить географию на все регионы страны и сформировать грантовый фонд для дополнительной поддержки проектов.