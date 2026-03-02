Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Путин отметил рост численности населения в Амурской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым обратил внимание на увеличение численности постоянного населения региона.
По словам главы государства, прирост составил 0,4%, что является положительным результатом, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что такие изменения обычно происходят благодаря работе региональных команд, которые уделяют внимание социальным вопросам. Президент поздравил Орлова с этим достижением.
В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО.