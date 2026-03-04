Трамп заявил о безразличии к участию Ирана в ЧМ-2026

Трамп признался в равнодушии к приезду сборной Ирана на ЧМ-2026

Tекст: Мария Иванова

Американский лидер в интервью изданию Politico прокомментировал неопределенность вокруг прибытия иранской команды.

«Мне действительно все равно, будет ли участвовать Иран. Я думаю, что Иран – это очень сильно разгромленная страна. Они держатся на честном слове», – заявил Дональд Трамп.

Тегеран первым прошел квалификацию на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех крупнейших странах Северной Америки, передает издание. Однако иранская делегация пропустила трехдневное планировочное совещание ФИФА в Атланте, где обсуждались медицина команд, инфраструктура, организация матчей и коммерческие вопросы. Отсутствие Ирана и отказ ФИФА от комментариев усилили сомнения, приедет ли сборная на турнир на фоне войны, в которой одна из стран-хозяек атаковала участника, а тот нанес удары по другим соперникам.

Согласно текущему расписанию, Иран должен сыграть с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе 15 июня, с Бельгией там же 21 июня и с Египтом в Сиэтле 26 июня. Если и США, и Иран займут вторые места в своих группах, они могут встретиться в матче на выбывание 3 июля в Далласе.

После ударов США и Израиля по целям на территории Ирана, которые перевели регион в фазу открытого конфликта, глава Иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил, что страна может вовсе не отправить команду и не может смотреть на чемпионат с надеждой. Дополнительную неопределенность создает миграционный указ Трампа: Иран – одна из двух участвующих стран, подпадающих под самый жесткий вариант запрета на въезд, введенный в июне прошлого года. Исключения прямо предусмотрены только для сборных и технического персонала, а визы для чиновников и спонсоров рассматриваются Госдепартаментом в индивидуальном порядке. В декабре ведомство не одобрило все заявления иранских представителей на жеребьевку в Вашингтоне, после чего Тегеран пригрозил бойкотом церемонии, и спор пришлось урегулировать ФИФА.

На совещании ФИФА в Атланте, по данным собеседников издания, анонимно знакомых с ходом встречи, присутствовали делегации федераций со всего мира, но не Ирана.

Межведомственная целевая группа Белого дома по подготовке к ЧМ-2026 уже несколько месяцев отслеживает геополитические риски турнира. Ее руководитель Эндрю Джулиани подчеркивает, что исключения из миграционного запрета будут определяться соображениями безопасности: администрация хочет «безопасный и надежный» чемпионат и не собирается «просто открывать границы» для Ирана.

Во вторник он также заявил, что решительные действия Трампа по «устранению аятоллы», которого он назвал самым «печально известным спонсором терроризма», устраняют важную дестабилизирующую угрозу и должны защитить американцев и миллионы болельщиков, планирующих посетить ЧМ-2026 в США.