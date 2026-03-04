TWZ: США перебросят подкрепление на Ближний Восток

TWZ: США перебросят дополнительные истребители на Ближний Восток

Tекст: Вера Басилая

Дополнительные истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle отправились с авиабазы Лейкенхит в Британии в зону ответственности Центрального командования США, передает The War Zone.

По данным авиационных наблюдателей, речь идет о 12 F-35A с базы Хилл в штате Юта и нескольких F-15E, которые присоединятся к уже задействованным в операции Epic Fury силам.

Генерал ВВС США Дэн Кейн подтвердил, что командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер получит дополнительные силы. В ходе брифинга Кейн подчеркнул: «Даже сегодня это быстрое наращивание демонстрирует способность совместных сил адаптироваться и проецировать мощь в нужное время и в нужном месте». Он добавил, что не будет раскрывать детали для сохранения секретности.

Операция Epic Fury против Ирана продолжается четвертый день. За первые три дня CENTCOM нанесло удары по более чем 1700 целям, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, центры управления, ракетные и военные базы. В ударах участвуют не только пилотируемые самолеты, но и дроны, артиллерийские системы, а также крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с эсминцев класса Arleigh Burke.

В операции также участвуют Британия, Франция, Израиль и Греция. Израильская авиация наносит удары по сотням целей, включая объекты руководства в Тегеране.

Британия подтвердила, что один из ее F-35B сбил иранский дрон над Иорданией, а Франция разместила Rafale в ОАЭ для защиты своих баз.

Ранее три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

Сообщалось, что иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский самолет F-15.

Американский самолет Palm Jet поразили в районе базы Виктория в Ираке.