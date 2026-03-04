Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Иран «ослепил» семь военных баз США на Ближнем Востоке
NYT: Иран вывел из строя системы связи на семи военных объектах США
В первые дни конфликта иранские удары повредили системы связи и радиолокации как минимум на семи американских базах в странах Ближнего Востока.
Иранские силы за первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам на семи базах Пентагона, сообщает The New York Times. Издание ссылается на данные спутникового мониторинга, зафиксировавшего последствия массированных атак.
На снимках видны разрушения защитных кожухов антенн и радаров, предназначенных для отслеживания воздушных угроз. Газета пишет: «На кадрах видны повреждения использовавшихся для обнаружения баллистических ракет радиолокационных систем».
Тегеран намеренно стремился нарушить управление войсками противника, отмечает ТАСС.
Удары затронули объекты в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и крупнейшую базу Аль-Удейд в Катаре. Эскалация началась 28 февраля после атаки США и Израиля, в результате которой погиб иранский лидер Али Хаменеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские издания зафиксировали уничтожение терминалов спутниковой связи в штабе Пятого флота ВМС США.
Корпус стражей исламской революции отчитался о ликвидации центра управления полетами на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне.
Иранское военное командование заявило об ударах по базам противника в ответ на действия Вашингтона.