NYT: Иран смог поразить шесть военных объектов США на Ближнем Востоке
Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли серьезный ущерб американской военной инфраструктуре в нескольких странах Ближнего Востока, пишут американские СМИ.
Анализ спутниковых снимков и видеозаписей показал, что Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов, пишет New York Times.
Под огнем оказались военные сооружения в Бахрейне, Ираке, ОАЭ и три площадки в Кувейте.
В Манаме пострадал штаб Пятого флота ВМС США, где были уничтожены терминалы спутниковой связи и повреждены здания. На авиабазе Али ас-Салем в Кувейте обрушились крыши нескольких строений, а в иракском Эрбиле горели четыре объекта.
Американские чиновники заявили о гибели трех военнослужащих и ранении пятерых при ударе по лагерю Арифджан. Также задымление зафиксировано в зоне отдыха ВМС в порту Джебель-Али в Дубае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран атаковал военные базы США в семи государствах Ближнего Востока. Военно-воздушные силы страны нанесли удары по американским объектам в Персидском заливе и Ираке.