Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке
В телефонном разговоре президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Главной темой разговора стали события, связанные с американо-израильской агрессией против Ирана и ответными действиями Тегерана. Оба лидера акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня и перехода к политико-дипломатическому разрешению конфликта, говорится на сайте Кремля.
Путин напомнил, что российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов.
Президент России отметил, что значительный вклад в этот процесс внесли Эмираты, однако наработки были сорваны в результате вооруженной агрессии против суверенного государства, члена ООН. Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за помощь российским гражданам, находящимся в ОАЭ, в условиях форс-мажорной ситуации.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник намерен провести международные телефонные переговоры.
