Глава Амурской области принес Путину книгу о советских разведчиках

Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.
Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным книгу «Дело «Маки-Мираж» Николая Чумакова.
Издание рассказывает о малоизвестной операции советских разведчиков, которая проходила на Дальнем Востоке и в Китае в 1920–1930-х годах, передает РИА «Новости».
«Маки-Мираж» – уникальная спецоперация советских служб, направленная на предотвращение нападения Японии на СССР.
В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области.
Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.