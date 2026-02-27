Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.10 комментариев
В Севастополе возбудили дело из-за замерзающих после обстрелов жителей
Правоохранители завели уголовное дело из-за бездействия коммунальных служб, оставивших севастопольцев в холодных квартирах после ударов украинских военных, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело завели по статье «Халатность», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Поводом для разбирательства стало коллективное обращение местных жителей, возмущенных отсутствием ремонта после атак противника.
Мониторинг медиапространства выявил жалобы жильцов дома на улице Маршала Крылова, где неделю назад ударной волной выбило стекла. Несмотря на поручение губернатора города Михаила Развожаева, коммунальщики не провели ремонт, и люди остались в холодных квартирах.
Следователи планируют выяснить, как именно оказывалась помощь населению, и организовать личный прием пострадавших граждан. Ведомство даст правовую оценку действиям чиновников, ответственных за координацию работ и поддержку людей.
Напомним, в феврале атака украинских беспилотников привела к гибели мужчины и повреждению остекления в многоквартирных домах. Развожаев сообщал об уничтожении силами ПВО пяти воздушных целей в ходе отражения удара.