    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Стало известно о сопротивлении США плану Европы изъять активы России
    Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    5 декабря 2025, 14:29 • Новости дня

    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники

    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    @ Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером возле базы Иль-Лонг, на которой дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали пять неопознанных дронов; военные принимали меры для их уничтожения.

    Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

    На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

    AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    3 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро
    Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В среду Германия получит противоракетную систему Arrow 3 стоимостью более 3,6 млрд евро, впервые обеспечив себе независимый доступ к израильской военной технологии, пишет Bloomberg.

    Израиль завершает передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3, ставя точку в крупнейшем оборонном контракте в истории страны, пишет Bloomberg.

    Это первый случай, когда другой стране предоставляется самостоятельный доступ к столь высокотехнологичному военному комплексу. Общая сумма сделки между правительствами Израиля и Германии составила более 3,6 млрд евро, или 4,2 млрд долларов, включая все пусковые установки, боеприпасы и радары.

    Arrow 3, совместно разработанная Израилем и США, поступит на авиабазу Хольцдорф примерно в 120 км к югу от Берлина, после чего планируется развертывание на других объектах северо-запада и юга Германии. Генеральный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви заявил: «Система была доставлена Германии вовремя за последние месяцы, несмотря на вызванные войной трудности». Он добавил, что в немецкую систему Arrow внедрили все уроки, извлеченные за два года конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС в 2023 году.

    По данным Минобороны Израиля, эффективность системы Arrow 3 во время конфликта с Ираном, когда в течение 12 дней происходил обмен ракетными ударами, достигла 86%. Отмечается, что изначально Германия поддержала право Израиля на ответ после атаки ХАМАС, но впоследствии критически отнеслась к действиям Тель-Авива в Газе, особенно на фоне роста числа жертв и гуманитарного кризиса. В августе Берлин ввел эмбарго на экспорт оружия, но отменил его после заключения перемирия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибудет в Израиль в ближайшие выходные на встречу с премьером Биньямином Нетаньяху, став первым европейским лидером, совершившим официальный визит за последние месяцы. Леви отметил, что несмотря на разногласия, отношения между Израилем и Германией остаются прочными и не исключается заключение новых сделок, включая возможные поставки системы Arrow 4, которая, по словам главы IAI, будет готова к эксплуатации «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Мерц заявил, что у страны не может быть хорошего будущего без еврейского народа. Израиль развивает военное сотрудничество с европейскими странами для противостояния России. Экспорт вооружений из Израиля в Европу достиг рекордных показателей.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    3 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    @ Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное министерство США запускает программу на 1 млрд долларов по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министерство обороны США запускает масштабную программу закупки дронов-камикадзе на сумму 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Глава ведомства Пит Хегсет объявил о старте инициативы «Доминирование дронов», рассчитанной на четыре этапа с окончанием не позднее начала 2028 года. Главная цель – радикально нарастить потенциал войск с помощью десятков и сотен тысяч беспилотников.

    Министр уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала. В приоритетах – максимально снизить затраты и увеличить производство внутри американского ВПК, используя гибкие коммерческие контракты.

    Хегсет пообещал, что к 2026 году в войска поступят десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году – сотни тысяч. Он также отметил, что федеральное правительство инвестирует именно в недорогие беспилотники, которые доказали свою эффективность на поле боя. Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за два млн долларов, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников».

    Всего в течение двух лет Пентагон намерен закупить около 340 тыс. беспилотников разного типа: по плану, 30 тыс. дронов должны быть готовы к июлю 2026 года, более 200 тысяч – к январю 2028 года. Каждая партия будет увеличиваться по количеству, а прогнозируемая стоимость одного беспилотника снизится с 5000 долларов до 2300.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах обогнать Китай по производству дронов.

    Армия США приняла решение закупить миллион дронов.

    Военные США ранее продемонстрировали систему ядерного сдерживания на фоне сообщений о разработке «Буревестника» в России.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    В Татарстане за взятку задержан начальник военного представительства Минобороны

    В Татарстане за взятку задержали начальника военного представительства Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане задержан начальник военного представительства Минобороны, который, как утверждается, получал деньги за согласование актов сдачи военной техники, сообщили в региональном УФСБ России.

    Начальника военного представительства Минобороны задержали сотрудники татарстанского УФСБ. Его подозревают в крупной взятке, сообщили в региональном подразделении ведомства. В пресс-службе уточнили, что задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере при исполнении должностных обязанностей.

    Задержанный военный чиновник регулярно закрывал глаза на нарушения, а также получал взятки за одобрение документов при ремонте военных автомобилей.

    Речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны, которые выполнялись на территории Крыма и в зоне СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальника военного представительства Минобороны в Севастополе поместили под стражу по делу о взятке за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

    Бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил приговор за взятки на сумму 11 млн рублей.

    А 31 октября экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил 15 лет колонии за взятку и содействие незаконной вырубке леса Минобороны.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Уроженец Узбекистана получил восемь лет за фейки о ВС России

    Уроженец Узбекистана осужден на восемь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет лишения свободы за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Арслана Мирзаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма, сообщает ТАСС.

    Суд установил, что в Одессе Мирзаев размещал в соцсетях тексты и фотографии, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершённых российскими военнослужащими преступлениях в Буче и Мариуполе.

    Следствие также утверждает: в марте 2023 года и июне 2024 года Мирзаев опубликовал в интернете видео с обращением, где поддержал идеологию и практику терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее обвиняемый в фейках об армии России Божовский сбежал от суда Москвы.

    Блогер Александр Шпа,к ранее заочно осужденный за фейки о российской армии, оказался фигурантом еще одного уголовного дела.

    Дело в отношении Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом) и Алексея Барановского (признан иноагентом) о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о спецоперации на Украине передано в суд.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для Patriot

    Польша, Германия и Норвегия договорились о покупке Украине ракет для Patriot на 500 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совместные усилия Польши, Германии и Норвегии направлены на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на 500 млн долларов в рамках программы PURL, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    О планах Польши, Германии и Норвегии приобрести для Украины противоракеты для систем Patriot на сумму 500 млн долларов сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС. Сделка состоится в рамках совместной закупки по программе PURL по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Сикорский уточнил, что основная часть закупаемых вооружений – ракеты для систем Patriot. По информации дипломатического ведомства Польши, этот пакет призван укрепить противовоздушную оборону на Украине на фоне текущих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее одобрил возможную продажу на Украину оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot на сумму до 105 млн долларов.

    Украина планирует заказать у американских производителей 27 комплексов Patriot, заявил Владимир Зеленский.

    Швейцария также может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 08:33 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» назвал преимущества системы ПВО С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дальность действия и возможность использовать разные типы ракет делают С-400 мощнейшей системой ПВО, сообщил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

    По его словам, дальность работы комплекса С-400 и использование разных типов ракет делают этот российский комплекс самой мощной зенитной ракетной системой, передает ТАСС.

    Новиков добавил, что именно эти характеристики позволяют системе эффективно защищать воздушное пространство, как в России, так и за рубежом.

    Министерство обороны России неоднократно отмечало успешное применение С-400 при отражении ракетных ударов ВСУ, в том числе когда атаки совершались ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow. Эти комплексы за последние полтора года перехватили почти два десятка западных ракет, нацеленных на российские истребители Су-34 и Су-35. Подчеркивается, что примерно половина этих целей – это ракеты американского ЗРК Patriot.

    За пределами России С-400 также подтвердил высокую эффективность. После теракта в туристическом городе Пахалгам власти Индии применили российское оружие, включая С-400, в ходе операции по уничтожению целей, связанных с террористами на территории Пакистана. Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что именно система ПВО Индии, усиленная С-400, сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Позднее он посетил авиабазу, где ознакомился с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия рассматривает возможность приобретения новых зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500 у России.

    Концерн «Алмаз-Антей» выполнил досрочную поставку военным новых комплексов ПВО и сопутствующей техники.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    «Калашников» установил рекорд по производству гранатометов для СВО

    «Калашников» выполнил рекордный годовой контракт на поставку гранатометов

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году концерн «Калашников» досрочно завершил рекордный госконтракт по поставке подствольных гранатометов ГП-34, востребованных для применения в зоне спецоперации.

    Концерн «Калашников» полностью выполнил обязательства по госконтракту этого года на поставку 40-миллиметровых подствольных гранатометов ГП-34, которые широко применяются в зоне специальной военной операции, сообщает Telegram-канал концерна.

    Производство этих изделий достигло рекордного уровня для предприятия, отметили в пресс-службе концерна.

    План по выпуску ГП-34 на 2025 год также станет максимальным в истории завода. По прогнозам, в 2026 году спрос на гранатометы останется на прежнем высоком уровне. Добавляется, что гранатомет востребован благодаря своей эффективности в боевых условиях и при обеспечении правопорядка.

    ГП-34 способен поражать живую силу и небронированную технику противника на дистанции до 400 метров с использованием различных типов гранат, включая осколочно-фугасные, термобарические, а также нелетальные и сигнальные выстрелы. Масса изделия без монтажного комплекта составляет 1,4 кг, а темп стрельбы – 5-6 выстрелов в минуту.

    Гранатомет отличается дульнозарядной конструкцией, что обеспечивает удобство эксплуатации. Его можно установить на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм, а также автомат Никонова АН-94. Ведение огня возможно одиночными выстрелами как навесным, так и настильным способом.

    Ранее на этой неделе концерн «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

    Компания выполнила контракт на поставку автоматов АК-12.

    Предприятие также завершило отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина по годовому контракту и планирует увеличить выпуск этого оружия в 2026 году.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Освобождение Червоного открыло ВС России дополнительный выход на Гуляйполе

    С освобождением Червоного для ВС России открылся новый выход на Гуляйполе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате боевых действий в Запорожской области российские силы установили полный контроль над населенным пунктом Червоное и прилегающими районами, сообщает Минобороны.

    Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии полностью освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, оборонительный район ВСУ и соседние территории в полном объеме перешли под контроль российских вооруженных сил.

    В министерстве отметили, что успехи в районе Зеленого Гая обеспечили бойцам-дальневосточникам зачистку окруженных подразделений ВСУ. В ходе боев ликвидировано более десяти единиц техники неприятеля и много солдат ВСУ.

    Группировка «Восток» установила контроль над территорией площадью свыше 12 кв. км, в том числе над Червоным и прилегающими районами. Освобождение этого населенного пункта дало дополнительный выход на Гуляйполе. Также это осложнило вооруженным силам Украины возможность обороны на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы восточной группировки освободили более 12 кв. километров в населенном пункте Червоное в Запорожской области.

    Также севернее Вольнянска в Запорожской области полигон украинских военных был поражен ударом, по предварительным данным, есть много погибших и раненых, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    До этого Минобороны России представило видео, где военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» освободили Доброполье в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 19:46 • Новости дня
    На Украине заявили о массовых избиениях в ВСУ

    Военный омбудсмен Украины Решетилова заявила о массовых избиениях в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских штурмовых частях были отмечены случаи избиения военнослужащих и угроз их родственникам, сообщила журналистам военный омбудсмен страны Ольга Решетилова.

    Массовые случаи нарушений прав украинских военнослужащих, включая избиения, незаконное лишение свободы и угрозы родным, были выявлены в отдельных штурмовых бригадах ВСУ. Об этом рассказала украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «Левый берег», пишет ТАСС.

    По словам Решетиловой, уже приходилось выезжать с проверками. Сейчас, подчеркнула она, инциденты расследуют правоохранительные органы. Решетилова пояснила, что такие случаи уже выходят за рамки ее полномочий, поскольку речь идет об «откровенном криминале».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны из-за их неспособности контролировать себя.

    Позже депутат Верховной рады Юрий Камельчук обвинил ТЦК в сокрытии 99% избиений мобилизованных на Украине.

    А другой депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что демографический кризис на Украине достиг таких масштабов, что через два года там может не остаться людей для пополнения армии.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Bloomberg: Италия отказалась участвовать в закупке оружия для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины на фоне переговоров о прекращении огня, пишет Bloomberg.

    Италия считает преждевременным участие в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины в условиях продолжающихся мирных переговоров, передает Bloomberg.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни заявил журналистам в Брюсселе: «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не потребуется». По его словам, в случае прекращения огня будут необходимы иные меры, например гарантии безопасности.

    Это первое столь четкое указание на изменение позиции правительства Джорджи Мелони по украинскому вопросу после финансовых трудностей и напряженности внутри коалиции. Официально Рим сохраняет поддержку Киеву, однако становится первой европейской страной, открыто призывающей не поставлять Украине дополнительное вооружение во время переговоров о прекращении огня.

    В октябре после некоторого колебания Италия уже выражала готовность участвовать в программе PURL, которая была создана после сокращения американских поставок вооружений Украине летом. Суть инициативы в том, что союзники могут закупать для Украины оружие производства США по согласованной схеме.

    По данным Bloomberg, дискуссии по поводу мира на Украине пока не принесли ощутимых результатов. На фоне таких заявлений итальянского политика оборонное лобби Европы – Ассоциация аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности – призывает страны продолжить наращивать производство вооружений, несмотря на возможность перемирия между Киевом и Москвой.

    Украина же заявила о необходимости дополнительного финансирования в размере 1 млрд евро (1,2 млрд долларов) в рамках программы PURL для усиления обороны в зимний период. Как сообщил генсек НАТО Марк Рютте, к этой инициативе присоединились около двух третей стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня.

    Страны НАТО ранее усилили давление на союзников из-за поставок американского оружия на Украину.

    Германия выделила 500 млн долларов на приобретение американского вооружения для Киева.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 06:57 • Новости дня
    ЦАМТО: Поставки Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ставка Нью-Дели на закупку и лицензионное производство боевого самолета Су-57 пятого поколения позволит обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

    По его словам, ставка Индии на закупку и лицензионное производство истребителей Су-57 пятого поколения позволит стране достичь военно-технического паритета с Китаем и Пакистаном, передает РИА «Новости». Коротченко, отметил, что речь об этих поставках поднималась в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также сообщил, что Нью-Дели проявляет большой интерес к российскому Су-57. Коротченко подчеркнул: «Вопрос поступления в ВВС Индии истребителей пятого поколения имеет важнейшее значение, однако реализация собственной национальной программы займет как минимум 10-15 лет до начала серийного производства ввиду исключительной сложности решения указанной задачи». Он добавил, что ставка на российский Су-57Э может стать для Индии самым оптимальным и эффективным способом обеспечить паритет с Китаем и Пакистаном.

    По его словам, опыт и оснащенность предприятий Hindustan Aeronautics Limited позволят с первых партий устанавливать на Су-57Э индийские детали и узлы, таким образом реализуя программу Make in India. Индия сможет получить передовые технологии – малозаметности, искусственного интеллекта, сетецентрическое взаимодействие, а также локализовать производство российских авиационных вооружений.

    Также отмечается, что в процессе работы по проекту Су-57Э страна обретет компетенции, которые позволят в будущем самостоятельно развивать собственный истребитель нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия планирует обсудить возможность приобретения истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-500 во время визита президента России Владимира Путина. Российский истребитель Су-57Э впервые совершил полет на авиасалоне в Дубае. Новые ракеты для российских Су-57 вызвали удивление на Западе.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, ранены три человека

    В Белгородской области зафиксированы новые обстрелы, в результате которых медицинская помощь понадобилась трем мирным жителям, один госпитализирован.

    Об инциденте сообщили в Telegram-канале оперштаба Белгородской области, передает ТАСС. Отмечается, что в селе Белянка Шебекинского округа удар украинского дрона пришелся по грузовому автомобилю, в результате чего пострадали двое мужчин: один получил осколочное ранение ноги и отказался от госпитализации, второму с закрытым переломом ноги потребовалась срочная доставка в городскую больницу № 2 Белгорода.

    В сообщении также говорится, что при еще одной атаке беспилотника, произошедшей по грузовику в поселке Борисовка, ранен еще один мужчина. Подчеркивается, что все обстрелы осуществлялись на территории мирного населения.

    По данным оперштаба, в каждом из случаев медицинские службы оперативно оказали необходимую помощь пострадавшим, а поврежденное авто было зафиксировано на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника поврежден фасад и остекление городской больницы в Сватово, но пациенты не получили травм.

    В Севастополе силы ПВО отразили атаку вооруженных сил Украины, сбив две воздушные цели над морем, гражданские объекты не пострадали. Украинские боевики обстреливали мирных жителей Красноармейска, которые пытались выйти к российским войскам.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:05 • Новости дня
    Главы оборонных ведомств России и Индии обсудили расширение сотрудничества

    Белоусов и Раджнатх Сингх обсудили расширение сотрудничества России и Индии в плане обороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров министры обороны России и Индии акцентировали внимание на развитии сотрудничества в области военной техники и доверительных стратегических отношений.

    Министры обороны России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх в Нью-Дели обсудили возможности увеличения сферы двустороннего сотрудничества, передает ТАСС. Сингх выразил настрой властей страны развивать отечественную оборонную промышленность для внутреннего производства и экспорта. По словам индийской стороны, обсуждались и новые области для углубления взаимодействия в специализированных технологиях.

    Минобороны Индии также отметило, что Белоусов подчеркнул тесные и доверительные отношения между странами, а также готовность российской оборонной промышленности помогать Индии в достижении независимости в военном производстве.

    «Обе страны объединяют многолетние дружеские отношения и стратегическое сотрудничество. Российская оборонная промышленность готова поддержать Индию в достижении самодостаточности в сфере оборонного производства», – заявил министр обороны России.

    В заявлении индийского министерства отмечается, что обе стороны подтвердили приверженность отношениям, основанным на глубоком доверии, схожих принципах и взаимном уважении. Встреча двух министров состоялась накануне российско-индийского саммита с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Завершилась встреча подписанием протокола 22-й межправительственной комиссии, в котором определены основные и перспективные направления дальнейшего военного сотрудничества между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Индию для участия в заседании межправительственной комиссии по вопросам военного сотрудничества.

    До этого министр поздравил мотострелковые подразделения, которые участвовали в освобождении Красноармейска.

    Белоусов также заявил, что освобождение Волчанска ведет к значительным изменениям на фронте.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»
    Умер сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat актер
    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

