Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.