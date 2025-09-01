Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание поставленных систем С-400

Tекст: Дарья Григоренко

Он напомнил, что контракт на поставку полкового комплекта С-400 между Россией и Турцией был заключен в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, а поставки завершены летом-осенью 2019 года, передает РИА «Новости».

«С турками у нас давняя история по С-400, ее надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определенное прошло и нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания», – отметил Шугаев.

Он также подчеркнул, что Москва готова обсуждать с турецкими коллегами не только вопросы противовоздушной обороны, но и любые другие направления в оборонной сфере. По его словам, для таких переговоров нет никаких ограничений или специальных тем, которые были бы закрыты для обсуждения с Анкарой.

Эти заявления прозвучали на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Шугаев подчеркнул, что поддержание боеготовности турецких С-400 требует регулярного технического обслуживания, и Россия открыта к дальнейшему развитию сотрудничества с Турцией в военно-технической сфере, пишет ТАСС.

Ранее в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил значимый рост торгового оборота между странами и стратегическое партнерство в энергетике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с Эрдоганом на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.