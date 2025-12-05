Российские ученые представили первый учебник по социальной архитектуре

Tекст: Елизавета Шишкова

Информация о выпуске первого в мире учебника по социальной архитектуре была обнародована в ходе Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений», проходящей в Санкт-Петербургском государственном университете, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На мероприятии выступили 600 участников из 27 стран, включая мировых экспертов из Китая, Франции, США, Ирана, Южной Кореи и других. Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников, отметив солидный российский опыт в социальных проектах и готовность поделиться им с зарубежными партнерами.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова обратила внимание на уникальное значение систематизации подходов к реализации социальных инициатив и важность участия университетов в таких разработках.

Начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев подчеркнул необходимость системного подхода к управлению общественными изменениями. В своей речи он отметил: «Мы живем в эпоху глубоких и быстрых изменений, которые охватывают все стороны жизни – от геополитики и экономики до технологий и повседневного общения. Эти изменения порождают новые вызовы: трансформация рынка труда, смена жизненных и карьерных траекторий. Существующие социальные институты зачастую не успевают адаптироваться к такой скорости перемен. Поэтому сегодня как никогда нужны новые модели развития общества, способные дать ответ на запросы времени. В основу такой работы мы ставим понятие «социальная архитектура».

Учебник подготовили ведущие отечественные ученые, среди которых Сергей Володенков, Александр Харичев и Антонина Селезнева. Володенков подчеркнул, что эта работа стала первой системной научно-методической разработкой, раскрывающей основы новой области знаний и профессиональной деятельности, подчеркивая: «Будущее общество не задано, оно проектируется; будущее общество не предопределено, оно конструируется. Это наш ответ на вызовы времени, когда стихийные социальные изменения должны уступить место не только целенаправленному, но и целостно ориентированному конструированию социальной реальности».

На страницах инновационного учебника систематизированы теоретические и практические модели, объединяющие российский и международный опыт. Эксперты со всего мира отметили важность комплексного подхода и подготовки специалистов нового типа. Уже с 1 сентября 2025 года программы по социальной архитектуре стартовали в МГУ, Финансовом университете и РГГУ, а в 2026 году такие программы начнут подготовку в Санкт-Петербургском университете.

Декан Института изучения Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй обратил внимание на особенности китайской модели, где социальная архитектура основана на культурном единстве и сочетании экономических механизмов, а сербский эксперт Душан Пророкович связал появление учебника с тенденцией к девестернизации мировых политических процессов.