РКН заблокировал крупнейший фотохостинг с детской порнографией

Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»

Юрист Васильева оценила идею ввести в России «период охлаждения» при покупке квартиры

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

«В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

«Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

«Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на решение принятое в судебном процессе.

В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без приобретенного жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается.

«Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».