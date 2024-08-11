Takvim: В Турции могут заблокировать Telegram из-за детского порно

Tекст: Алексей Дегтярев

Совет по технологиям и коммуникациям страны направил в офис Telegram более 1 тыс. предупреждений, в них содержатся призывы закрыть каналы, используемые для противоправной деятельности, ответа пока не последовало, передает ТАСС со ссылкой на газету Takvim.

В Турции есть около 8 млн пользователей этого мессенджера, страна находится на 10-м месте по числу пользователей.

В начале августа в Турции заблокировали Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской).

В 2020 году Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. Ведомство начало блокировку мессенджера в апреле 2018 года из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.