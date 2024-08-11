  • Новость часаСмирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
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    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область
    Военкор рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    Опубликованы новые кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
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    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как война проходит через сердце

    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    25 комментариев
    11 августа 2024, 21:02 • Новости дня

    Takvim: В Турции могут заблокировать Telegram из-за детского порно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мессенджеру Telegram грозит блокировка на турецкой территории, поскольку его используют для продажи наркотических веществ, распространения детской порнографии и пропаганды проституции, утверждают местные СМИ.

    Совет по технологиям и коммуникациям страны направил в офис Telegram более 1 тыс. предупреждений, в них содержатся призывы закрыть каналы, используемые для противоправной деятельности, ответа пока не последовало, передает ТАСС со ссылкой на газету Takvim.

    В Турции есть около 8 млн пользователей этого мессенджера, страна находится на 10-м месте по числу пользователей.

    В начале августа в Турции заблокировали Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской).

    В 2020 году Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. Ведомство начало блокировку мессенджера в апреле 2018 года из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    11 августа 2024, 08:17 • Новости дня
    ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

    МО: ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, разведывательный беспилотник ВС России передал данные о местонахождении колонны ВСУ в Курской области, после чего расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил ее, уничтожив пять бронеавтомобилей и 20 украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее член ДНД Юрий Ведрашко рассказал, что в деревне Журавли Кореневского района к нему подошел и сдался в плен украинский военный.

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    11 августа 2024, 14:23 • Новости дня
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Север» и подошедшие резервы, армейская авиация, артиллерия и дроны не дали группам боевиков на бронетехнике пройти вглубь российской территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Уничтожены четыре БТРа, включая три американских Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

    Украинская армия в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряла до 35 человек, поражены скопления живой силы и техники подразделений 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также она потеряла пять танков, четыре боевые бронированные машины.

    Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. У Озерков и Ивановского авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

    Комплекс «Искандер-М» своим ударом уничтожил самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Любимовки.

    У Лебедина (Сумская область) поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в этом регионе.

    Средства ПРО над Курской областью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских дронов.

    За сутки украинская сторона потеряла до 230 человек, 38 единиц бронетехники, включая семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, ЗРК «Бук-М1», три установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

    Всего за время боевых действий ВСУ на Курском направлении потеряли до 1350 человек, 29 танков, 23 БТРа, девять БМП, 116 боевых бронированных машин, три ЗРК Бук М1, три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    11 августа 2024, 14:35 • Новости дня
    В Германии предупредили о возможной войне с Россией через пять лет

    Командующий бундесвера призвал готовиться к возможной через пять лет войне с Россией

    В Германии предупредили о возможной войне с Россией через пять лет
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия должна быть готова к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться в течение ближайших пяти лет, заявил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

    Как указал Гисс в беседе с Welt, его военный опыт подсказывает, что ФРГ необходимо предпринять срочные меры для укрепления своей обороноспособности. Он подчеркнул, что вся страна, включая политиков, военных, бизнес и гражданское общество, должна осознать серьезность угрозы и принять участие в подготовке к возможной войне, передает Газета.Ru.

    Командующий бундесвером отметил, что социальная стабильность страны является одним из ключевых факторов, обеспечивающих успешное противодействие внешней агрессии.

    Ранее обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS сообщил, что ЕС во главе с Германией готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, на это указывает план Берлина перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе.

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    11 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Источник, знакомый с ситуацией, предоставил новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу, совершенную 9 августа.

    На видео РИА «Новости» видны тела военнослужащих ВСУ, лежащие на берегу, остатки снаряжения и лодка, на которой они пытались высадиться.

    «Вот... на берегу лежат», – сказал один из бойцов ВС России.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинский десант гибнет на Кинбурнской косе.

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    11 августа 2024, 09:31 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинский танк в Курской области
    ВС России уничтожили украинский танк в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, разведка обнаружила движение танка Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ, в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк был полностью уничтожен, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    11 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский, начав атаку на Курскую область, принял самое рискованное решение с начала военных действий на Украине, пишет газета The Times.

    Как пишет The Times, Зеленский давно давил на военных, чтобы те начали летнее наступление, что связано с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает, пишет РБК.

    Газета сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с высадкой американского морского десанта в корейском порту Инчхон в сентябре 1950 года, которая изменила ход войны. Издание предупреждает, что в отличие от этой операции, контратака Киева достигнет лишь «ограниченной цели» и не способна переломить ход военных действий. При этом Киев рассчитывает, что атака отвлечет российские войска от других участков фронта, где ВСУ испытывают трудности из-за наступления России.

    Газета отмечает, что атака ВСУ на Курскую область застала врасплох как Москву, так и западных союзников Киева и, если бы украинские власти заранее запросили разрешение Запада, они бы его не получили.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами.

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    11 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о предложенной Мадуро сделке с США

    WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти

    Стало известно о предложенной Мадуро сделке с США
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в ходе тайных переговоров предложили амнистировать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников в обмен на его отставку до окончания срока полномочий, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По словам источников, речь идет об отказе от обвинений в причастности к наркотерроризму, которые Минюст США предъявил Мадуро в 2020 году, передает ТАСС. Издание утверждает, что США сделали такое предложение, так как уверены в том, что у них есть доказательства поражения Мадуро на прошедших президентских выборах.

    Согласно WSJ, в случае победы Трампа на выборах президента США переговоры могут сорваться, если экс-президент возобновит свою «агрессивную политику» в отношении Мадуро.

    Напомним, в апреле 2020 года министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других представителей властей Боливарианской Республики «в причастности к наркотерроризму», назначив за него награду 15 млн долларов.

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    11 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений

    В Курской области рассказали о заходе украинских диверсантов

    Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района, однако подчеркнул, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.

    Смирнов в своем Telegram-канале уточнил, что российские военные успешно отразили попытку проникновения украинской ДРГ и в настоящее время ситуация находится под контролем. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, однако предоставил возможность добровольной эвакуации для тех, кто желает покинуть район.

    «Наши защитники успешно стабилизировали ситуацию. Пограничники и военные надежно охраняют границу, наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», – заявил Смирнов. Он также отметил, что в Беловском и Обоянском районах отсутствуют какие-либо боевые столкновения.

    Врио губернатора подчеркнул, что все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан принимаются, и призвал жителей обращаться за дополнительной информацией в местные администрации или по телефону экстренных служб.

    Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.

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    11 августа 2024, 16:15 • Новости дня
    Умер экс-советник президента России Асламбек Аслаханов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдающийся российский спортсмен, общественный деятель и бывший советник президента РФ Владимира Путина по вопросам Северного Кавказа Асламбек Аслаханов скончался на 83-м году жизни, сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

    Как указал Елисеев, прославленный самбист, мастер спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, доктор юридических наук и профессор Аслаханов посвятил свою жизнь служению Родине. По его словам, он внес неоценимый вклад в развитие самбо, активно способствуя включению этого вида спорта в олимпийскую программу, передает ТАСС.

    «Настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта», – подчеркнул Елисеев.

    Турнир по самбо на призы Аслаханова был одним из самых престижных в мире. Даже после завершения профессиональной спортивной карьеры, он продолжал активно участвовать в жизни спортивного сообщества, многократно становясь чемпионом мира среди ветеранов.

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    11 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов

    Охлобыстин: Покинувшие Россию артисты не имели права «уходить с боевого поста»

    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Иван Охлобыстин, комментируя отъезд российских артистов, отметил, что представители творческих профессий не имели права «уходить с боевого поста» и не должны были оставлять своих соотечественников в трудные времена.

    Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте, сравнил ситуацию в стране с военным временем и заявил, что артисты, как и врачи, несут определенную ответственность перед обществом. «В тяжелые сложные времена артисты и культурная среда должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия», – подчеркнул актер. Он выразил недоумение по поводу решения коллег покинуть Россию, отметив, что считает такой поступок «не очень приличным», передает РИА «Новости».

    «Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой», – подчеркнул он.

    Вместе с тем Охлобыстин признал, что каждый человек имеет право на выбор, и не стал осуждать уехавших артистов за их личные решения. Однако он подчеркнул, что чувствует себя востребованным в России и считает своим долгом поддерживать соотечественников. «Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил уехавшим артистам о судьбе «белых эмигрантов».

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    10 августа 2024, 22:56 • Новости дня
    Обе провалившие гендерный тест боксерши взяли золото на Олимпиаде

    Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала победительницей женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже

    Tекст: Антон Антонов

    Тайваньская боксерша Линь Юйтин, которая не прошла гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, одержала победу в финале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже.

    В поединке Линь Юйтин с боксершей из Польши Юлией Шереметой судьи единогласно объявили победительницей тайваньскую боксершу, передает ТАСС.

    Напомним, алжирская боксерша Иман Хелиф, которая также не прошла гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

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    11 августа 2024, 15:16 • Новости дня
    Соловьев: Атака ВСУ на Курскую область увеличила поток добровольцев
    Соловьев: Атака ВСУ на Курскую область увеличила поток добровольцев
    @ Авилов Александр/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны, значительно увеличилось после недавних атак со стороны ВСУ на Курскую область, сообщил телеведущий Владимир Соловьев, посетивший московский пункт отбора на военную службу.

    По словам Соловьева, рост интереса к контрактной службе обусловлен не только материальными мотивами, но и чувством патриотизма. «Люди видят, что происходит, и понимают, что защита Родины – это долг каждого гражданина», – подчеркнул телеведущий, передает РИА «Новости».

    Соловьев подчеркнул, что деньги не становятся главной мотивацией для тех, кто решается подписать контракт с Минобороны. По его словам, настоящая мотивация – это любовь к Родине.

    На ваш взгляд
    Какая мотивация побудила ваших знакомых заключить контракт с Минобороны или отправиться добровольцем на СВО?





    Результаты


    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области.

    Коментарии (17)
    11 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    В Крыму предрекли Украине судьбу санитарной зоны

    Глава парламента Крыма Константинов: Украину ждет участь санитарной зоны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Территория Украины, не вошедшая в состав России, превратится в непригодную для жизни зону, подобно тому, как это уже бывало в истории, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    По мнению Константинова, киевский режим предпринимает все усилия для того, чтобы разрушить промышленность и инфраструктуру Украины, вынудив население покинуть страну. Политик выразил уверенность в том, что подобный сценарий уже реализовывался ранее в истории этой территории. «Все идет к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдет в состав РФ, станет санитарной зоной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Константинов связал такое развитие событий с действиями киевского режима, который, по его мнению, стремится превратить Украину в «непригодную для жизни территорию».

    Ранее Константинов заявил, что украинские войска понесут неимоверные потери и проиграют, если решат напасть на Крым.

    Коментарии (11)
    11 августа 2024, 10:52 • Новости дня
    Глава Беловского района Курской области заявил о напряженной ситуации
    Глава Беловского района Курской области заявил о напряженной ситуации
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.

    Он в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение с центральной площади районного центра. Судя по кадрам, обстановка там спокойная. По словам Волобуева, ночью в районе распространялись многочисленные слухи, вызвавшие панику среди населения. Он призвал не поддаваться панике, и отметил, что в настоящее время в регионе ситуация стабильная, но очень напряженная.

    Глава Беловской райадминистрации подчеркнул, что жители, желающие покинуть район, могут обратиться в администрацию, к главам сельсоветов или позвонить по номеру 112. Для эвакуации будут предоставлены автобусы. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

    Ранее сообщалось, что в слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком.

    Коментарии (8)
    11 августа 2024, 13:18 • Новости дня
    Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

    «Работа.ру»: Зарплата электромонтажника стала самой высокой среди рабочих специальностей

    Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Электромонтажники в среднем могут рассчитывать на самую высокую заработную плату среди рабочих специальностей в России, в топ-3 также вошли комплектовщики и слесари, сообщила директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

    По данным Артемьевой, электромонтажники являются наиболее востребованными и высокооплачиваемыми рабочими специалистами в России. Средняя предлагаемая заработная плата для этой профессии составляет 103,4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    На втором месте по уровню заработной платы находятся комплектовщики. Средняя зарплата для представителей этой профессии составляет 86,6 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга занимают слесари со средней зарплатой 85,4 тыс. рублей.

    При этом, как отмечает Артемьева, уровень заработной платы существенно различается в зависимости от конкретной специальности и региона. Так, разнорабочие в среднем могут рассчитывать на зарплату около 78 тыс. рублей, электромонтеры – 76,8 тыс. рублей, электрики – 71,1 тыс. рублей. Грузчики и газовщики получают в среднем 52 тыс. и 48,7 тыс. рублей соответственно.

    Ранее сообщалось, что средний ежемесячный доход 10% самых обеспеченных россиян в 2023 году составил 227 тыс. рублей.

    Коментарии (16)
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      7 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как война проходит через сердце

      Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

      Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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