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Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН
Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.
В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.
«В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.
По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.
Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.
Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.