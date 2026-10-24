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Россия пообещала жесткий ответ на высылку дипломата из Молдавии
МИД: Россия жестко ответит на высылку сотрудника посольства из Молдавии
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что враждебные действия властей Молдавии, решивших выслать сотрудника российского посольства, не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы.
«Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», – говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД.
Представитель МИД отметила, что 23 октября молдавские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. Поводом для этого послужило падение на территории Молдавии неизвестного беспилотника. При этом доказательств того, что аппарат имеет российское происхождение, представлено не было.
По словам официального представителя ведомства, решение о высылке дипломата является частью антироссийского курса Кишинева и направлено на полное разрушение двусторонних отношений и разрыв связей между народами двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата из-за падения беспилотника.
Летом посольство России в Кишиневе выступило с заявлением из-за задержания дипломатических курьеров в аэропорту.
Весной российское представительство допустило возможность инсценировки падения беспилотника молдавскими властями для обострения двусторонних отношений с Москвой.