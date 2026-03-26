Набиуллина заявила о вытеснении рыночной ипотеки льготной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, льготная ипотека в России фактически вытеснила рыночную,передает РИА «Новости».

Набиуллина напомнила, что в 2019 году объем выдачи ипотечных кредитов был сопоставим с текущим, несмотря на минимальный объем господдержки и рыночные ставки на уровне 9-10%. Она отметила: «На 50 рыночных кредитов тогда приходился один льготный, который субсидировался государством, а сейчас у нас на два льготных приходится один рыночный».

Глава ЦБ подчеркнула, что задачей регулятора остается работа над доступностью рыночной ипотеки. По ее словам, это выполнимая задача.

Выступая на пленарном заседании, Набиуллина также сообщила, что за последние три года банки увеличили рублевое финансирование экономики на 55 трлн рублей. Она особо отметила, что банки выдают в основном долгосрочные кредиты, что способствует инвестициям и устойчивому росту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил об историческом минимуме объема выдачи рыночной ипотеки и беспрецедентном усилении госпрограмм поддержки.

Президент Владимир Путин на встрече с Маратом Хуснуллиным заявил о социальном и экономическом характере льготной ипотеки и о ее ключевой роли в поддержке строительной отрасли.

Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил о весомой доле льготных кредитов в ипотечном портфеле и о выводе жилищного строительства на рекордные объемы.