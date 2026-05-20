Туск: НАТО может ответить жестко при новом обострении на Украине

Туск: НАТО при обострении конфликта на Украине может принять жесткие меры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава польского правительства Дональд Туск заявил о возможной жесткой реакции НАТО на развитие событий на Украине. По его словам, альянс может пойти на более решительные шаги в случае дальнейшего обострения конфликта, пишет RT со ссылкой на Sky News.

Туск подчеркнул, что «политика России в отношении Украины и соседних стран может привести в ближайшем будущем к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ». При этом он добавил, что западным странам «хотелось бы избежать неприятных событий».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Туск ожидал прямого вооруженного противостояния НАТО с Россией в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что европейские политики и военные опасаются возможного нападения России на страны Североатлантического альянса в ближайшие год-два.

До этого польский премьер заявил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности после мирного договора, включая возможное размещение американских войск на границе с Россией.