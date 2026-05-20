  Путин завершил официальный визит в Китай
    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 19:05 • Новости дня

    Туск: НАТО может ответить жестко при новом обострении на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Польши Дональд Туск допустил жесткий ответ НАТО на возможное дальнейшее обострение конфликта на Украине, в то же время, подчеркнув риск неприятных событий для Запада.

    Глава польского правительства Дональд Туск заявил о возможной жесткой реакции НАТО на развитие событий на Украине. По его словам, альянс может пойти на более решительные шаги в случае дальнейшего обострения конфликта, пишет RT со ссылкой на Sky News.

    Туск подчеркнул, что «политика России в отношении Украины и соседних стран может привести в ближайшем будущем к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ». При этом он добавил, что западным странам «хотелось бы избежать неприятных событий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туск ожидал прямого вооруженного противостояния НАТО с Россией в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что европейские политики и военные опасаются возможного нападения России на страны Североатлантического альянса в ближайшие год-два.

    До этого польский премьер заявил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности после мирного договора, включая возможное размещение американских войск на границе с Россией.

    18 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о возможности применения сил НАТО против российских объектов в Калининградской области. По его словам, альянс располагает средствами для поражения российских баз в эксклаве.

    Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.

    Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».

    Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.

    В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Призыв Литвы атаковать Калининград назвали безумием
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об атаке Североатлантического альянса на Калининград свидетельствует о его безумии, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Кипрский обозреватель Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала прокомментировал заявления министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, передают «Вести».

    По мнению эксперта, трудно представить, что сторонники демократии всерьез призывают к конфликту с ядерной державой. «Если его цель – заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен», – сказал Христофору.

    Журналист отметил поразительное сходство риторики литовского министра с выступлениями главы европейской дипломатии Каи Каллас. Единственное отличие состоит в том, что Будрис пытается втянуть в открытое противостояние с Россией именно военный блок, а не Евросоюз. Ранее дипломат утверждал, что альянс обладает всеми ресурсами для удара по Калининградской области.

    Литовский политик призывал продемонстрировать готовность к подобным действиям в случае эскалации. В ответ на эти угрозы глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что Москва применит неконвенциональное оружие при любой попытке захвата региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Фон дер Ляйен назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    Сенатор Карасин: Призыв Вильнюса напасть на Калининград – поводом для военной операции

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    19 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА

    Власти Эстонии заявили Киеву о запрете использовать воздушное пространство страны

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в ходе разговора с украинским коллегой.

    Оборонное ведомство прибалтийской республики уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией, передает РИА «Новости».

    «Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил глава эстонского министерства Ханно Певкур.

    В настоящее время специалисты ведут активные поиски рухнувшего аппарата. Известно, что летательный объект был перехвачен и уничтожен с помощью румынского боевого самолета.

    Представители министерства добавили, что ликвидированный дрон с высокой долей вероятности принадлежит вооруженным силам Украины. В ведомстве особо подчеркнули, что небо страны остается закрытым для проведения подобных атак.

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.

    Ранее авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы.

    Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи территории республики.

    В СВР заявили, что ВСУ намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам.

    19 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Польше начались военные учения у границы с Украиной
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Польши организовали плановые тренировки систем ПВО с привлечением авиации и дронов в приграничных с Украиной территориях, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

    Масштабные маневры проходят в восточной части государства, передает ТАСС. О начале тренировок официально сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

    «В связи с информацией, появляющейся в СМИ, сообщаем, что в настоящее время в восточной части Польши проходят плановые учения системы противовоздушной обороны, которые продлятся до среды, 20 мая этого года», – говорится в заявлении ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Местные жители подтверждают активность военных. Очевидцы из приграничного города Хрубешув рассказали телеканалу Polsat, что заметили в небе истребители, вертолеты и несколько беспилотных аппаратов, а также отчетливо слышали звуки выстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Литва и Польша впервые отработали применение ударных беспилотников в ходе совместных учений.

    Неделей позже Варшава задействовала дежурные истребители и системы противовоздушной обороны из-за активности российских сил.

    Осенью прошлого года украинские военные тайно начали обучение польских коллег методам защиты от атак дронов.

    18 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО Литвы не заметила упавший украинский беспилотник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вторгшийся вечером в воскресенье в воздушное пространство Литвы, а затем упавший на ее территории украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не был зафиксирован системой воздушного контроля, сообщил министр обороны Робертас Каунас.

    Литовские средства слежения не обнаружили беспилотный летательный аппарат, упавший на территории республики в воскресенье вечером, передает ТАСС. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

    «Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками», – пояснил глава оборонного ведомства. По его словам, интеграция радаров – сложная задача, к которой приступили всего пару месяцев назад. Каунас также добавил, что малая высота и высокая скорость полета беспилотников создают серьезные проблемы для обнаружения, отметив, что абсолютной гарантии перехвата нет нигде в мире.

    Инцидент произошел вблизи деревни Самане Утенского района. Аппарат упал в поле, о чем сообщили местные жители. Признаков взрыва при падении не обнаружено. Национальный центр управления кризисами Литвы подтвердил, что дрон, вероятнее всего, был запущен с Украины. На прошлой неделе президент Гитанас Науседа подчеркивал недопустимость использования воздушного пространства страны для военных операций и призывал сбивать чужие БПЛА. Ранее аналогичные случаи в Латвии привели к отставке министра обороны и падению правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа выступил против использования воздушного пространства республики для транзита иностранных беспилотников.

    Ранее министерство обороны страны решило привлечь украинских экспертов для защиты от дронов.

    В соседней Латвии глава военного ведомства Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста из-за падения двух аппаратов под Резекне.

    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    19 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    МИД Латвии выразил протест России из-за заявлений СВР

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки о прибытии в Латвию операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, пишет «Коммерсантъ». Дипломату вручили официальную ноту после сообщений Службы внешней разведки о прибытии солдат украинских беспилотных подразделений.

    Латвийская сторона категорически отвергла предоставленную информацию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».

    Представители республики добавили, что власти не давали согласия на использование собственной территории в интересах Киева. Рига считает распространяемые российской разведкой сведения недостоверными.

    Служба внешней разведки России сообщила о размещении украинских операторов беспилотников на пяти прибалтийских военных базах.

    Также в СВР заявили, что украинское командование планирует использовать инфраструктуру региона для запуска дронов по российской территории.

    Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за инцидента с замеченными над республикой аппаратами.

    18 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Москва: Киев и НАТО ставят на эскалацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим при поддержке Североатлантического альянса выбрал путь расширения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических способов разрешения кризиса, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «При поддержке западноевропейских членов НАТО делается ставка на эскалацию напряженности, дальнейшее расширение конфликта, продолжение боевых действий вместо того, чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования на основе тех взаимопониманий, которых достигли президенты Российской Федерации и США в августе прошлого года в Анкоридже», – сказал дипломат.

    Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянный контакт, в том числе по ситуации на Украине.

    Галузин пообещал озвучить новую информацию о следующих раундах переговоров, когда для этого придет время, передает «РИА Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию конфликта.

    19 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского беспилотника над Эстонией

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. По его словам, уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией демонстрирует готовность системы ПВО альянса к реальным угрозам.

    Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. передают «Вести». По его словам, именно таким образом должна функционировать система противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

    «Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», – заявил военачальник.

    Гринкевич также добавил, что окончательная оценка произошедшего инцидента в настоящее время еще проводится специалистами.

    Ранее румынский боевой самолет уничтожил беспилотник в небе над Эстонией. Украинские военные признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    20 мая 2026, 07:05 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер оскорбил Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший руководитель польского правительства Лешек Миллер резко высказался в адрес действующего главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявления о мощи Китая и России.

    Миллер, занимавший этот пост премьера Польши с 2001 по 2004 год, подверг жесткой критике главу Каллас, передает ТАСС.

    «Европейский союз не полностью состоит из идиотов, но мисс Каллас, несомненно, входит в их число», – заявил политик.

    Таким образом экс-премьер отреагировал на видеозапись, где Каллас заявляла что Китай превосходит Россию как по уровню экономического развития, так и по военной мощи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Каллас делает заявления за рамки ее полномочий. Финский политик Армандо Мема заявил о нулевых шансах главы дипломатии ЕС стать переговорщиком с Россией.

    19 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Эстония обвинила Россию в появлении украинских беспилотников

    Глава МИД Эстонии Цахкна переложил вину на Россию за украинские дроны

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Цахкна обвинил Россию в появлении украинского беспилотника в воздушном пространстве Эстонии, передают «Вести».

    «Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», – заявил дипломат.

    Глава эстонского внешнеполитического ведомства считает, что именно российская сторона виновата в инцидентах с дронами.

    Ранее эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные официально признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    Главное
    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ
    Суд арестовал москвича за отказ предъявить документы полиции
    Москвича арестовали за съемку девушки под юбкой

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

