    Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 12:11 • Справки

    Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Какой срок службы у газовой плиты по закону

    Средний срок службы газовой плиты, установленный производителями, составляет 10–15 лет. Некоторые модели могут служить до 20 лет, но это скорее исключение, чем правило.

    Где посмотреть точный срок службы вашей плиты:

    – в техническом паспорте изделия, где производитель указывает дату выпуска и нормативный срок эксплуатации;

    – на шильдике (металлической табличке) на корпусе, обычно сзади или сбоку – там выбит серийный номер и дата производства;

    – в товарном чеке, который может подтвердить дату покупки, если паспорт утерян.

    Если документы полностью утеряны, в рекомендациях газовых служб применяется нормативный срок 14 лет со дня производства. Срок службы отсчитывается не со дня продажи, а с даты изготовления или ввода в эксплуатацию, что указано в паспорте.

    Что изменилось в 2026 году

    С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве, ужесточающие контроль за соблюдением правил безопасности при использовании бытового газа. Теперь газовые службы получили более широкие полномочия по отключению неисправного оборудования.

    Можно ли пользоваться плитой после окончания срока службы

    По истечении срока службы газовое оборудование подлежит замене. Техническая диагностика для газовых плит в настоящее время не проводится.

    Однако на практике многое зависит от заключения специалиста газовой службы при ежегодном техническом обслуживании. Если плита исправна, ежегодно проходит техобслуживание, нет утечек и замечаний, а газовики выдают акт о ее безопасности – менять ее принудительно не обязаны. Усталость материалов, из которых сделана газовая плита, – главный враг безопасности. Даже если внешне она выглядит как новая, износ резьбовых соединений может привести к утечке, которую не всегда удается вовремя почувствовать.

    Важно: Если при проверке специалист зафиксирует неисправность или выпишет предписание на замену, игнорировать это требование нельзя. В таком случае могут последовать штраф и отключение газа.

    Когда газовую плиту нужно срочно менять

    Даже если срок службы формально не истек, менять плиту необходимо при появлении следующих признаков:

    • Запах газа – самый явный и опасный симптом. Даже небольшое периодическое загазовывание может свидетельствовать о микротрещинах или нарушении герметичности.

    • Плохое горение или копоть – пламя стало желтым, оставляет сажу на посуде. Это указывает на неполное сгорание газа.

    • Видимые трещины, прогары корпуса, ржавчина насквозь.

    • Неисправные конфорки – не зажигаются, гаснут, горят неровно.

    • Отсутствие системы «газ-контроль» – функции, автоматически перекрывающей подачу газа при затухании пламени. Для старых моделей это веский аргумент для замены.

    • Повреждение гибкого шланга, ведущего к плите (трещины, потертости).

    • Утечка газа, выявленная специалистом при проверке.

    Что будет, если не заменить старую газовую плиту

    Последствия могут быть как финансовыми, так и административными.

    Штрафы. За нарушение правил пользования газовым оборудованием (включая эксплуатацию плиты с истекшим сроком службы при выявлении неисправности) гражданам грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 25 тыс. рублей.

    Отключение газа. Самое неприятное последствие – газовики имеют право полностью перекрыть подачу газа до устранения нарушения. Отключение возможно при двукратном недопуске сотрудников для проверки, систематическом игнорировании предписаний газовой службы, а также при выявлении неисправности, представляющей угрозу.

    Восстановить газоснабжение будет непросто: нужно устранить нарушение, оплатить штраф, повторно вызвать специалиста для проверки и оплатить его услуги. Это займет время и потребует дополнительных расходов.

    Кто проверяет газовые плиты в квартирах

    Проверкой газового оборудования занимаются специализированные газовые службы. В Москве – АО «Мосгаз», в Московской области – Мособлгаз.

    Как часто проводят проверки. Собственники обязаны предоставлять доступ специалистам для проверки состояния газового оборудования не реже одного раза в год.

    Что проверяют специалисты. Техническое обслуживание газовой плиты, газового стояка внутри квартиры и гибких шлангов, проверку герметичности соединений, наличие тяги в вентиляции, осмотр дымоходов (не реже трех раз в год).

    Штраф за недопуск газовиков также ужесточился. С 1 марта 2026 года, если собственник дважды не пустил сотрудника газовой службы, его могут отключить от газоснабжения, а также выписать штраф до 10 тыс. рублей.

    Как понять, что срок службы плиты уже истек

    Во-первых, найдите документы: техпаспорт, инструкцию, чек. Именно в паспорте указан серийный номер и дата изготовления. Во-вторых, осмотрите плиту: сзади или сбоку есть металлическая табличка (шильдик) с датой выпуска и серийным номером. В-третьих, если документов нет, применяется общий норматив – 14 лет с даты производства.

    Если возраст плиты превышает 10–15 лет, а документов нет – лучше проконсультироваться со специалистом газовой службы при плановом техобслуживании.

    Можно ли самостоятельно подключать новую газовую плиту

    Категорически запрещено! Самостоятельная замена газовой плиты – одно из самых грубых нарушений правил безопасности.

    Почему нельзя. Это газоопасные работы, доступ к которым имеют только сотрудники специализированных организаций. При самовольном подключении вы рискуете жизнью своей и соседей (утечка газа, взрыв, отравление угарным газом). За самовольную замену грозит штраф 5–10 тыс. рублей и немедленное отключение газа.

    Как правильно. Купите сертифицированную плиту в магазине (желательно с функцией «газ-контроль»). Вызовите мастера из газовой службы (Мосгаз, Мособлгаз или иная аккредитованная организация, с которой заключен договор на обслуживание). Специалист демонтирует старую плиту, установит новую, проверит герметичность соединений, даст рекомендации и оформит документы. Некоторые магазины предлагают услугу по утилизации старой техники.

    Как выбрать новую газовую плиту

    При выборе новой плиты обратите внимание на следующие характеристики:

    • Наличие «газ-контроля» – обязательная опция для безопасности. Автоматически перекрывает газ, если огонь погас.

    • Электроподжиг – удобная функция для розжига конфорок без спичек.

    • Защита от утечки газа – дорогие модели оснащены газ-анализаторами, перекрывающими подачу при утечке.

    • Энергоэффективность – влияет на расход газа.

    • Размеры и дизайн – плита должна вписываться в кухонное пространство. Помните о требованиях к объему помещения: для плиты с двумя конфорками – не менее 8 кубических метров, для трех конфорок – 12 кубических метров, для четырех конфорок – 15 кубических метров.

    • Качество сборки и гарантия – выбирайте проверенные бренды.

    • Комбинированные модели – некоторые плиты работают и от газа, и от электричества (полезно на случай отключения газа).

    • Стоимость – бюджетные модели стоят от 10–15 тыс. рублей, премиум – до 50 тыс. рублей и выше.

    Сколько стоит замена газовой плиты в 2026 году

    • Стоимость подключения специалистом: в среднем от 2000 до 7000 рублей в зависимости от сложности работ и региона.

    • Демонтаж старой плиты: часто входит в стоимость установки либо стоит 500–1500 рублей.

    • Диагностика (при проверке газовой службой): может быть платной, если проводится вне планового ТО.

    • Дополнительные расходы: покупка нового гибкого шланга (если старый не подходит) – 500–1500 рублей.

    Частые вопросы о газовых плитах

    Можно ли пользоваться плитой 30 лет?
    Технически – да, но с высокой долей риска. Большинство производителей закладывают ресурс 10–15 лет. Дальнейшая эксплуатация опасна. Если плита старая, но исправна, и газовики при проверке выдали акт о безопасности – юридических препятствий нет. Однако эксперты настаивают: даже внешне новая старая плита опасна из-за износа резьбы и материалов.

    Могут ли отключить газ из-за старой плиты?
    Да, если газовые службы признают оборудование неисправным или если плита с истекшим сроком службы не прошла проверку и было выдано предписание на замену, которое вы проигнорировали.

    Обязательна ли замена исправной плиты?
    Формально по истечении срока службы оборудование подлежит замене. Однако на практике, если при ежегодном ТО специалист не выявил нарушений и не выписал предписание, менять принудительно не заставляют. Но юридически собственник уже нарушает правила пользования. Риск остается на вашей ответственности.

    Что делать, если плита работает нормально, но срок вышел?
    Вызовите специалиста газовой службы для проведения внепланового осмотра. Если он заключит, что оборудование безопасно и пригодно к эксплуатации – продолжайте пользоваться, но будьте готовы к тому, что при следующей плановой проверке мнение может измениться. Лучший вариант – заменить плиту, если позволяют средства.

    Кто оплачивает замену плиты в квартире?
    Полностью собственник жилья. Государство компенсаций не предоставляет (за исключением льготных категорий граждан в отдельных регионах).

    Нужно ли менять газовый шланг вместе с плитой?
    Рекомендуется. Шланг со временем теряет эластичность, трескается. Специалисты советуют менять гибкую подводку каждые пять–восемь лет или при каждой замене плиты, что безопаснее.

    Главное о замене газовой плиты в 2026 году:

    • Типовой срок службы газовой плиты – 10–15 лет; по истечении этого срока законодательство рекомендует замену.

    • За использование старой неисправной или опасной плиты грозит штраф 5–10 тыс. рублей, а также отключение газа.

    • Самостоятельная установка газовой плиты запрещена; работы должны выполнять только лицензированные специалисты газовой службы.

    • Менять плиту необходимо при появлении признаков неисправности: запах газа, трещины, копоть, отсутствие «газ-контроля».

    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Швеция решила закупить у Франции четыре фрегата
    Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

