    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Оверчук заявил о подготовке плана по союзному договору
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 12:59 • Новости дня

    Кардиолог назвал состав дачной аптечки для сердечников

    Tекст: Ольга Иванова

    К дачному сезону пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее собрать аптечку с личными и экстренными препаратами, тонометром и списком важных медицинских данных.

    Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на даче важно иметь под рукой продуманную аптечку, передает «Газета.Ru».

    «В аптечке для дачи при сердечно-сосудистых заболеваниях должно быть несколько предметов. Во-первых, личные препараты, которые вы принимаете постоянно (от давления, диабета и т.д.). Они должны быть в достаточном количестве, чтобы хватило надолго, но важно следить за сроком годности препаратов. Во-вторых, нужны экстренные средства: аспирин кардио или обычный (150–300 мг) для разжевывания при подозрении на инфаркт. Также можно запастись нитроглицерином в таблетках или спрее (только если он вам назначен врачом!)», – рассказал врач-кардиолог Евгений Кокин.

    Он подчеркнул, что в дачной аптечке должен быть электронный тонометр с проверенной точностью. Кроме того, важно хранить внутри список диагнозов, принимаемых лекарств и контактов лечащего врача или родственников, чтобы сотрудники скорой помощи быстро получили необходимые сведения.

    Кардиолог добавил, что рядом с аптечкой должен лежать заряженный мобильный телефон с сохраненными номерами экстренных служб, при этом можно использовать простой кнопочный аппарат, но нужно следить за уровнем заряда. Врач напомнил, что такая памятка не заменяет личную консультацию специалиста, и перед началом дачного сезона людям с хроническими болезнями следует обсудить с кардиологом допустимую физическую нагрузку и индивидуальный план профилактики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия призвал брать на дачу и в поездки на природу антисептики, жаропонижающие средства и препараты от аллергии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в регионах без стационарных аптек.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания главной угрозой для жизни в ближайшие годы.

    17 мая 2026, 09:08 • Новости дня
    Российские ученые создали генетический алгоритм для лечения гипертонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый метод позволяет назначать препараты и дозировки пациентам с высоким давлением на основе анализа ключевых генетических маркеров.

    Специалисты Сеченовского университета разработали инновационный алгоритм подбора лекарств от гипертонии на основе анализа ДНК, передает РИА «Новости». О создании новой технологии объявили 17 мая, во Всемирный день борьбы с этим заболеванием.

    «Ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной. На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов», – рассказали в пресс-службе вуза.

    Методика включает генетическое тестирование по четырем ключевым маркерам: CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE. Учитывая индивидуальные особенности пациента, врачи смогут безошибочно назначать нужный медикамент и режим его приема. В университете добавили, что в перспективе исследователи планируют расширить действие алгоритма на другие классы антигипертензивных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России опубликовал проект приказа о новых стандартах лечения гипертонии.

    Специалисты Сеченовского университета представили нейросетевой алгоритм для выявления болезней.

    Программно-аппаратный комплекс Ростеха помог врачам поставить более двух миллионов диагнозов.

    17 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго достигло 88

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На востоке Демократической Республики Конго стремительно распространяется лихорадка Эбола, от которой уже скончались 88 человек при более чем трехстах предполагаемых случаях заражения.

    Число умерших от лихорадки Эбола в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго возросло до 88 человек, передает ТАСС.

    «На текущий день лихорадка Эбола привела к гибели 88 человек», – сообщили представители Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. Отмечается, что число возможных случаев заражения достигло 336. Днем ранее медицинские власти фиксировали 80 смертей и 246 заболевших. Кроме того, один летальный исход зафиксирован в соседней Уганде, где за последние сутки подтвердили второй случай инфекции.

    Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, что является максимальным уровнем глобальной тревоги. Специалисты обеспокоены быстрым распространением вируса Эбола-Бундибугио, который за короткий срок преодолел значительные расстояния.

    Министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба отметил, что вирус имеет крайне высокий уровень смертности, достигающий 50%, при этом против него не существует вакцины и специфического лечения. Накануне первый случай заражения выявили в столице страны Киншасе у пациента, прибывшего из Итури. Власти не раскрывают подробности, чтобы избежать паники, и активно выявляют все возможные контакты инфицированного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки Эбола в Африке чрезвычайной ситуацией международного уровня. Новым эпицентром распространения опасной инфекции стала конголезская провинция Итури. В прошлом году Минздрав Уганды объявил об официальном завершении предыдущей вспышки заболевания.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Роскачество подчеркнуло добровольный характер стандарта Muslim Friendly

    Tекст: Антон Антонов

    Новый сервисный стандарт Muslim Friendly («Дружественный прием гостей – мусульман») создан для приема иностранных пациентов-мусульман и носит исключительно заявительный характер, он предназначен для развития конкурентного преимущества медицинских услуг среди иностранных граждан, сообщили в Роскачестве.

    Стандарт Muslim Friendly разработан как инструмент для адаптации российской индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных туристов, передает РИА «Новости».

    В Роскачестве подчеркнули, что повсеместного введения этих норм не планируется. «Стандарт Muslim Friendly – лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей», – пояснили в организации. Специалисты отметили, что стандарты создаются исключительно под конкретные потребности рынка.

    Система такого формата существует в разных странах мира. Отмечается, что в исламе есть строгие правила касательно питания, гигиены и приватности, на которые ориентируются мусульмане при выборе медицинского учреждения. Высокое качество российской медицины позволяет стране увеличить свою долю на мировом рынке здравоохранения за счет привлечения иностранных пациентов.

    В ведомстве добавили, что сертификация является сугубо добровольной. Ее внедряют только те предприниматели, которые видят в этом коммерческий смысл для привлечения новых клиентов. Никакого навязывания конфессиональных стандартов не происходит, а сертификат нужен лишь тем, кто целенаправленно работает с зарубежными пациентами-мусульманами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество запустило добровольную сертификацию Muslim friendly для отечественных клиник и санаториев.

    За последние три года Минздрав зафиксировал рост числа иностранных пациентов в российских медицинских учреждениях на 20%.

    18 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    Онищенко посоветовал россиянам отказаться от поездок в экзотические страны

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне приближающегося сезона отпусков россиянам стоит воздержаться от отдыха в тропических странах из-за угрозы заражения лихорадкой Эбола, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», – сказал Онищенко.

    Он подчеркнул, что данный вирус отличается высокой степенью опасности и крайне заразен. Он обратил внимание на то, что защита от инфекции во многом зависит не только от возможностей современной медицины, но и от личной бдительности граждан и их искренней заботы о собственном здоровье, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки Эбола в Африке чрезвычайной ситуацией международного уровня. Число жертв этой опасной инфекции в Демократической Республике Конго достигло 88 человек. Роспотребнадзор полностью исключил вероятность проникновения данного вируса на территорию России.

    18 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    В калифорнийской больнице выявлено 19 случаев заражения легионеллой

    Tекст: Мария Иванова

    В медицинском центре города Санта-Клара зафиксировали 19 случаев инфицирования опасной бактерией, вызывающей тяжелое воспаление легких.

    Массовое распространение инфекции произошло в клинике Kaiser Permanente, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Los Angeles Times. Сейчас эксперты пытаются установить точный очаг распространения патогена.

    «Все 19 случаев заражения были связаны с медицинским центром Kaiser Permanente в Санта-Кларе. Большинство заболевших проходят лечение на дому», – отмечается в официальном заявлении компании.

    Текущее состояние пациентов и способ обнаружения бактерии пока не раскрываются. Руководство медицинского учреждения экстренно усилило меры по очистке воды и профилактике среди персонала и посетителей.

    Впервые легионеллез обнаружили на территории США в 1976 году в Филадельфии. Возбудитель поражает дыхательные пути и провоцирует пневмонию, причем специфической вакцины от этой болезни до сих пор не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года во Флориде зафиксировали вспышку легионеллеза из-за местного спортзала.

    Осенью во Франции 45 человек заразились этой опасной инфекцией.

    Летом прошлого года в Нью-Йорке от болезни легионеров скончался четвертый пациент.

    18 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    ВОЗ подтвердила увеличение числа заболевших хантавирусом пассажиров MV Hondius

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной случай опасной инфекции выявили у находившегося на карантине туриста, что увеличило общее количество пострадавших до 11 человек, включая три смертельных исхода.

    Симптомы заболевания проявились еще у одного путешественника с круизного лайнера MV Hondius во время прохождения карантина, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Всего выявлено 11 случаев заболевания (девять подтвержденных, два вероятных), включая три летальных исхода», – написал руководитель организации в социальной сети.

    До этого он сообщал о десяти инфицированных, передает ТАСС.

    Глава ВОЗ пояснил, что последний выявленный носитель вируса также находился на борту судна. По его словам, пациента вернули на родину, где во время изоляции у него появились признаки болезни, сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании эвакуировали с пораженного хантавирусом судна MV Hondius 94 человека.

    Позже мадридские медики подтвердили наличие этой смертельно опасной инфекции у одного из вывезенных граждан.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал шумиху вокруг данного заболевания искусственно нагнетаемой.

    18 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 90 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное распространение вируса Эбола в Демократической Республике Конго привело к гибели более 90 человек, вынудив соседнюю Уганду отложить массовые празднования Дня мучеников.

    На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) жертвами вспышки лихорадки Эбола стали более 90 человек, передает ТАСС.

    Выявлено около 350 предполагаемых случаев заражения опасным вирусом. Эпицентр заболевания находится в провинции Итури, которая граничит с Угандой.

    «Сейчас у нас 59 заболевших, которые проходят активное лечение. В общей сложности у нас около 350 предполагаемых случаев заболевания. Мы готовимся к созданию лечебных центров на трех площадках, чтобы расширить наши возможности», – сообщил глава Минздрава ДРК Самюэль Роже Камба. По его словам, власти развернули силы реагирования для борьбы с инфекцией.

    Из-за распространения вируса власти Уганды решили отложить празднование Дня мучеников, намеченное на третье июня, сообщает РИА «Новости».

    Президент Йовери Мусевени объяснил это тем, что страна ежегодно принимает тысячи паломников из восточной части ДРК, и призвал верующих вернуться домой. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в регионе чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного уровня.

    Роспотребнадзор решил направить в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. При этом ведомство полностью исключило вероятность проникновения вируса на территорию России благодаря работе автоматизированной системы «Периметр» на пунктах пропуска.

    18 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Россиянин вместе с другими членами лайнера Hondius прибыл в Роттердам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин с нидерландского круизного лайнера Hondius прибыл в Роттердам вместе с другими членами экипажа, сообщил портал Nu.nl.

    Россиянин среди членов экипажа круизного лайнера Hondius прибыл в порт Роттердама, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Nu.nl.

    На борту судна, где недавно зафиксирована вспышка опасного хантавируса, находились 27 человек: 25 членов экипажа и двое медиков. Среди них – 17 граждан Филиппин, четверо с Украины, один россиянин и один поляк.

    Всем иностранным членам экипажа на территории порта организован карантин – для этого установлены специальные передвижные контейнеры. Четверо граждан Нидерландов, также находившихся на борту, отправятся на домашний карантин.

    Вспышка хантавируса произошла во время рейса судна из Аргентины в Кабо-Верде, сообщает ВОЗ. Три человека скончались, 11 заразились, причем в девяти случаях был подтвержден вариант вируса «Андес». После эвакуации пассажиров у Канарских островов судно направилось в Роттердам, где пройдет тщательную чистку и дезинфекцию, по данным компании Oceanwide Expeditions, управляющей лайнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство РФ в Мадриде сообщило о продолжении пути российского члена экипажа в Нидерланды.

    Испанские власти эвакуировали с борта судна MV Hondius 94 человека.

    Специалисты из ЮАР установили точный штамм смертельного хантавируса «Андес».

    18 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Голикова сообщила о запуске системы выявления генетических болезней младенцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новую тест-систему по выявлению более 2 тыс. генетических заболеваний у младенцев начали применять в России в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Голикова рассказала о внедрении инновационного метода диагностики младенцев, передает РИА «Новости».

    «По итогам первых трех месяцев этого года: введена в оборот новая тест-система, которая выявляет более двух тысяч наследственных заболеваний у новорожденных», – отметила она на совещании правительства.

    Заместитель председателя правительства пояснила, что использование этой разработки уже позволило обнаружить патологии у нескольких сотен детей. Своевременная диагностика дала возможность оперативно приступить к их лечению.

    Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Программа, включающая пять федеральных проектов, призвана обеспечить технологическое лидерство страны в сфере медицины и фармацевтического производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент России Владимир Путин поручил увеличить количество выявляемых в рамках неонатального скрининга заболеваний.

    В феврале Минздрав решил дополнить перечень тестирования младенцев диагностикой миодистрофии Дюшенна.

    Месяцем ранее российское правительство одобрило план по внедрению молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей.

    18 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    Власти Колорадо сообщили о смерти местного жителя от хантавируса

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединенных Штатах пациент скончался от хантавируса, однако власти отмечают, что случай не связан с недавней вспышкой инфекции на круизном лайнере MV Hondius.

    Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо подтвердил гибель пациента, передает ТАСС.

    «Департамент проводит расследование подтвержденного случая заражения хантавирусом у совершеннолетнего жителя округа Дуглас, который привел к летальному исходу. Данный случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius», – отмечается в заявлении ведомства.

    Представители департамента подчеркнули, что случаи заражения разновидностью вируса Sin Nombre регулярно фиксируются в регионе весной и летом. Заболевание преимущественно передается через оленьих хомячков, при этом общий риск для населения остается низким. С 1993 по 2023 год в штате выявили 121 случай инфицирования.

    Ранее на борту судна MV Hondius, вышедшего с Канарских островов, зафиксировали десять случаев заражения хантавирусом. Три человека скончались, еще один пациент госпитализирован. Пассажирам предписали оставаться в каютах для предотвращения распространения болезни, инкубационный период которой может достигать нескольких недель.

    В апреле лайнер отправился из Аргентины на Канарские острова. На борту находились около 150 человек, среди которых были граждане Британии, Испании, Нидерландов и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании приступили к эвакуации пассажиров зараженного хантавирусом круизного судна MV Hondius.

    В Канаде медики изолировали четверых вернувшихся с этого лайнера туристов.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии глобальной угрозы из-за данной вспышки инфекции.

    18 мая 2026, 06:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор решил направить специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роспотребнадзор направит в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола, передает ТАСС. Российская сторона предоставит Министерству здравоохранения африканской страны материально-техническую поддержку, а также передаст отечественные тесты для диагностики заболевания.

    «В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за последние годы удалось значительно укрепить научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды. В 2024 году местным специалистам была передана мобильная противоэпидемическая лаборатория для оперативной диагностики опасных инфекций. Она уже успешно применялась в 2025 году для купирования предыдущей эпидемии лихорадки Эбола. Кроме того, российские ученые обучили более 80 угандийских коллег вопросам мониторинга инфекций, дезинфектологии и обеспечения биологической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая вспышка вируса Эбола возникла на северо-востоке Демократической Республики Конго.

    Число жертв лихорадки в этой стране достигло 88 человек.

    Всемирная организация здравоохранения признала данную эпидемию чрезвычайной ситуацией международного уровня.

    18 мая 2026, 06:48 • Новости дня
    Британского медика с симптомами хантавируса доставили на лечение в Лондон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симптомы опасного хантавируса выявили у медика с отдаленной заморской территории Великобритании в Атлантическом океане, его доставили в Лондон на лечение, сообщает газета Independent со ссылкой на британское агентство по здравоохранению.

    Врача с симптомами опасной инфекции эвакуировали в столицу Великобритании с заморской островной территории в Атлантике, передает РИА «Новости». Газета Independent приводит заявление британского агентства по здравоохранению: «Медик с симптомами хантавируса с отдаленной британской заморской территории находится на лечении в лондонской больнице».

    Пациента решили перевезти в Лондон, так как на острове Вознесения отсутствуют клиники для лечения подобных заболеваний. Кроме того, в воскресенье вечером ожидалось прибытие еще девяти британцев из группы риска. У них признаки заражения пока не проявились.

    Вспышка смертельно опасного хантавируса началась на нидерландском лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Судно прибыло к Канарским островам 10 мая, пассажиров эвакуировали, однако три человека скончались. По данным ВОЗ на 12 мая, выявлено 11 случаев заболевания, причем у девяти пациентов подтвердился вирус Андес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании подтвердили первый случай заражения хантавирусом у пассажира, эвакуированного с круизного лайнера MV Hondius.

    Британское агентство по здравоохранению подтвердило заражение хантавирусом двух граждан Великобритании на борту лайнера MV Hondius и сообщило о еще одном подозрении на острове Тристан-да-Кунья.

    Британские военные медики совершили парашютное десантирование на остров Тристан-да-Кунья для оказания экстренной помощи туристу с симптомами хантавируса.

    19 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    Крымские ученые разработали уникальную технику борьбы со злокачественной меланомой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уникальная техника по замедлению роста клеток злокачественной опухоли меланомы разработана в Крыму, сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

    Новую технологию подавления активности раковых клеток представил вирусолог Владимир Оберемок, передает РИА «Новости». Доктор биологических наук Крымского федерального университета имени Вернадского сообщил об успешном прохождении начального этапа испытаний.

    «Уникальность нашей разработки в том, что мы ударили в «ахиллесову пяту» клеток меланомы. Есть альтернативный путь окисления глюкозы - пентозофосфатный путь. Мы обнаружили, что когда блокируем экспрессию одного из ферментов этого пути (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, Г6ФД) при помощи антисмыслового олигонуклеотида, то клетки меланомы начинают расти хуже», - сказал Оберемок.

    Заведующий кафедрой общей биологии и генетики уточнил, что совместная работа с аспиранткой позволила добиться значительного торможения развития опухоли. Эксперименты на грызунах и клеточных культурах завершились благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года российские врачи приступили к применению новой мРНК-вакцины для лечения меланомы.

    Позже директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах использования этого препарата для борьбы с раком легкого.

    В начале мая у первого привитого пациента зафиксировали положительные изменения в анализах крови.

    19 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила упростить ввоз лекарств от редких болезней

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» предлагает упростить ввоз препаратов от редких заболеваний, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

    Партия «Единая Россия» намерена обратиться в правительство для ускорения процедур согласования ввоза препаратов для лечения редких заболеваний, сообщается на сайте «Единой России». Инициатива направлена на скорейшее решение проблемы доступа к жизненно важным лекарствам.

    Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул необходимость разрешить ввоз высокотехнологичных медикаментов в иностранных упаковках, снабженных русскоязычными стикерами и инструкциями.

    «Это ускорит доступ пациентов с редкими заболеваниями к современной терапии. Что очень важно для новых зарегистрированных лекарств в первый год оборота, когда они еще не произвели упаковки на русском языке», – отметил Башанкаев.

    В конце 2024 года правительство России продлило особый порядок продажи иностранных лекарств.

    В апреле текущего года Госдума одобрила инициативу партии «Единая Россия» о создании передвижных аптечных пунктов.

    В начале мая президент Владимир Путин подписал соответствующий закон для обеспечения медикаментами жителей отдаленных сел.

    19 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Житель Баварии попал в реанимацию из-за заражения редким борновирусом

    Tекст: Мария Иванова

    Инфекция, передающаяся от белобрюхих белозубок и не имеющая лечения, поразила 79-летнего мужчину на юго-востоке Германии.

    Пожилой житель юго-востока Германии оказался в реанимации из-за заражения редким борновирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA.

    Местные власти подтвердили информацию о госпитализации. «В Баварии снова зарегистрирована инфекция борновируса. В земельном районе Реген заболел 79-летний мужчина, он находится в отделении интенсивной терапии», – говорится в сообщении.

    Опасный патоген передается человеку от землеройки вида белобрюхая белозубка. Заболевание встречается редко, однако способно привести к летальному исходу, при этом вакцин и лечения от него не существует.

    Как пояснил окружной врач Юрген Дахль, инфекция не передается между людьми, поэтому повышенной угрозы для населения нет.

    Ежегодно на территории Германии регистрируют в среднем менее десяти случаев заболевания борновирусом. Большинство инфицированных традиционно выявляют именно в Баварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты обнаружили штамм дикого полиовируса в сточных водах Германии.

    Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения хантавируса на круизном судне. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о применении симптоматической терапии для лечения этой опасной инфекции.

    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

