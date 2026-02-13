Минздрав сообщил, что миодистрофию Дюшенна добавят в неонатальный скрининг

В Нигере объявили о начале войны с Францией

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время выступления перед молодежью на стадионе Ниамея Ибро заявил: «Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», передает РИА «Новости».

По словам военного, указ о мобилизации, ранее утвержденный правительством Нигера, был направлен на подготовку к возможному конфликту с Францией.

Во Франции отвергли заявления о начале войны. Представитель генштаба Франции Гийом Верне сообщил, что речи о французской интервенции в Нигер быть не может, отмечает издание Jeune Afrique.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в причастности к атаке на аэропорт Ниамеи. Тчиани также поблагодарил российских партнеров за оперативные действия, которые позволили отразить нападение за двадцать минут. Президент страны заявил, что за атаками на территории Нигера и других африканских государств стоят Франция и ее спецслужбы.