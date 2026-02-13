Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
Минздрав сообщил, что миодистрофию Дюшенна добавят в неонатальный скрининг
Перечень заболеваний для тестирования младенцев решили дополнить диагностикой тяжелого наследственного недуга, поражающего преимущественно мальчиков – миодистрофией Дюшенна.
О расширении программы диагностики рассказала генеральный директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, передает РИА «Новости».
Это решение станет важным шагом для отечественной медицины.
Патология представляет собой тяжелое наследственное заболевание, связанное с генетической мутацией. Недуг диагностируют в основном у мальчиков.
Ранее сообщалось, что с 2026 года генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) включили в список государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.