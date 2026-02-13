Лукашенко пообещал устроить проверку физподготовки генералов

Лукашенко объявил о предстоящей проверке физподготовки генералов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении организовать проверку физической подготовки министра обороны Виктора Хренина, государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича и генералов Генштаба, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал Пул первого.

«Мы тебя, – обратился президент к Хренину, – проверим, может быть в мае, может в июне, посмотрим. Все нормативы ты отработаешь. И генералы Генштаба твоего тоже побегут», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Вольфовичу предстоит первым пройти испытания, после чего к проверкам присоединятся остальные. Президент добавил, что никто не будет излишне напрягать участников, однако физическая форма у командного состава должна быть на должном уровне.

Лукашенко подчеркнул, что регулярно занимается спортом сам: «Ну что, я кувыркаюсь, бегаю – не бегаю, топчусь на этом льду», имея в виду участие в хоккейных играх. Вольфович в ответ заметил, что министр обороны Хренин активно занимается лыжным спортом.

Президент пообещал провести проверки и на лыжах, отметив, что нынешняя зима позволяет проверить всех. Он добавил, что вопрос о проверке физической подготовки командиров батальонов и бригад даже не обсуждается – эти испытания обязательны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Белоруссии переводятся в высшую степень готовности в рамках масштабной проверки по поручению главы государства.

Ранее Лукашенко предложил создать женские полки в белорусской армии. Президент Белоруссии также заявил, что будущий глава государства должен быть крепким мужчиной с военным опытом.