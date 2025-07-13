Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для продаж концерна

Tекст: Ольга Иванова

Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до 40–50 млрд евро к 2030 году, сообщает РИА «Новости». Как рассказал глава концерна Армин Паппергер, конфликт на Украине стал «двигателем роста» для предприятия. По его словам, такая сумма предполагает десятикратное увеличение относительно 2021 года, когда объем продаж составлял примерно 4–5 млрд евро.

Паппергер отметил, что после запуска завода по ремонту танков на Украине сейчас строится предприятие по производству боеприпасов. Кроме того, Rheinmetall поставит украинским военным новые боевые машины пехоты Lynx, которые уже проходят тестирование за пределами зоны боевых действий. В перспективе такие машины будут производиться непосредственно на территории Украины.

Глава Rheinmetall рассказал, что помимо украинских заказов концерн получает дополнительные крупные заказы от бундесвера, других стран Европейского союза и США. По оценке Паппергера, только из Германии в течение следующего года компания может получить заказы на сумму до 70 млрд евро.

Также концерн ведет переговоры о закупке 6–7 тыс. единиц техники, включая танки Leopard 2 и БМП Puma и Boxer, которыми планируют оснастить новые бригады бундесвера. Для выполнения этих заказов Rheinmetall потребуется до 500 тыс. тонн обычной стали и 5 тыс. тонн бронестали ежегодно. Сталь будет производиться в федеральных землях Нижняя Саксония и Саар, для чего концерн планирует строительство новых сталелитейных заводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший немецкий концерн Rheinmetall увеличил оборот за первый квартал до 2,3 млрд евро благодаря росту военного производства. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, а классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий.