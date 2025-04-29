  • Новость часаПесков заявил о неопределенности позиции Киева по перемирию в честь 80-летия Победы
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    29 апреля 2025, 11:18 • Новости дня

    Оборот Rheinmetall вырос почти наполовину за первый квартал года

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейший немецкий концерн Rheinmetall увеличил оборот за первый квартал до 2,3 млрд евро, заметно превысив ожидания инвесторов благодаря росту военного производства.

    Оборот ведущего немецкого оборонного концерна Rheinmetall в первые три месяца 2025 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,3 млрд евро, передает ТАСС. Инвесторы ожидали более скромный показатель в 1,9 млрд евро.

    Основной прирост обеспечило направление военной техники, где оборот увеличился почти на 73%.

    В пресс-релизе концерна отмечается: «Позитивная динамика ключевых финансовых показателей объясняется исключительно очень хорошим развитием оборонного производства и особенно эффектом переноса [заказов] со второго на первый квартал». За этот же период портфель заказов Rheinmetall достиг 62,6 млрд евро, прибавив 11 млрд евро и установив тем самым новый рекорд.

    Руководство концерна подтвердило прогноз годового роста оборота в диапазоне 25-30%. При этом в компании подчеркивают, что данный прогноз не учитывает возможного увеличения заказов со стороны вооружённых сил Германии и Украины. Rheinmetall планирует корректировать свои прогнозы с учетом уточнения планов этих стран по закупке вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десять крупнейших оборонных компаний Евросоюза увеличили расходы на лоббирование своих интересов в Брюсселе на 40%, потратив в совокупности до 6,7 млн евро.

    В начале апреля стоимость акций Rheinmetall на Франкфуртской бирже снизилась на 27% из-за введения торговых пошлин США, что стало крупнейшим падением с 1990 года.

    Между тем глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, тогда как классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий.

    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    26 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В Крыму назвали пиратством захват Украиной судна с грузом из Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Госсовета Крыма Константинов усмотрел в действиях украинских властей черты морского пиратства и выразил сомнения в возможности договоренностей.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.

    Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».

    Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.

    Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованный в июле 2019 года в порту Измаила российский танкер был продан в апреле 2025 года украинскими властями за сумму свыше 6 млн гривен.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    29 апреля 2025, 06:38 • Новости дня
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Греческие власти столкнулись с усиленным давлением Вашингтона по вопросу передачи Киеву ЗРК Patriot, размещенных сейчас в Саудовской Аравии, пишет Kathimerini.

    По данным издания, США аргументируют свою позицию тем, что в связи с возможным сокращением американской поддержки Киева европейские страны должны взять на себя большую ответственность за военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Афины, формирующие собственную систему противовоздушной обороны, не могут отказаться от столь ценных систем вооружения.

    Газета подчеркивает, что греческие власти пытаются лавировать между изменившейся позицией Вашингтона и необходимостью сохранить важные элементы национальной безопасности.

    Помимо ЗРК Patriot, США также добиваются от Греции участия греческого фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе.

    Источник отмечает, что Афинам сложнее отказать по этому вопросу, поскольку эта миссия призвана обеспечивать безопасность торгового судоходства, что имеет стратегическое значение для греческой экономики.

    Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.

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    27 апреля 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о восьми обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки

    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми обстрелов ДНР украинскими войсками на горловском направлении ранен один гражданский и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что был ранен один мирный житель, а также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    В сообщении ведомства говорится: «[Зафиксировано] восемь фактов вооруженных атак на горловском направлении. <…> Поступили сведения о ранении гражданского лица».

    Всего по территории республики противник выпустил 25 различных боеприпасов. Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что двое жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, пострадали в субботу в результате удара ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, однако пострадавших среди жителей не зафиксировано, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников и обстрелам.

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    26 апреля 2025, 17:09 • Новости дня
    Медведев ознакомился с новейшими боеприпасами на полигоне Капустин Яр

    Tекст: Вера Басилая

    На полигоне Капустин Яр заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев изучил разработки современных средств поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов.

    Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где ему представили новые отечественные артиллерийские боеприпасы, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

    Он ознакомился с работой перспективных средств поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также увидел пуски реактивных снарядов с повышенной защитой от помех и дальнобойных снарядов для российских артиллерийских систем, передает ТАСС.

    В ходе совещания на полигоне Медведев отметил, что вопрос роста потребности в подобных системах обсуждался недавно на заседании Военно-промышленной комиссии с участием Владимира Путина. После демонстрации новинок зампред Совбеза заявил о необходимости проанализировать достигнутые результаты и дальнейшие шаги по развитию вооружений.

    Ранее на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

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    26 апреля 2025, 23:15 • Новости дня
    Портреты участников СВО решили разместить на стендах в Курской области

    Стало известно о размещении портретов героев СВО на стендах региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона подготовили размещение фотографий участников спецоперации на информационных стендах для сохранения памяти о героях.

    Портреты участников специальной военной операции будут размещены на различных стендах по всей территории Курской области, передает ТАСС.

    По словам врио губернатора Александра Хинштейна, такое решение приняли для того, чтобы как можно больше людей могли видеть лица, улыбки и глаза участников СВО. Хинштейн отметил, что выставка портретов уже прошла в библиотеке имени Николая Асеева, где также представили памятные монеты, макеты военной техники и экспонаты времен войны.

    К Всероссийской акции «Библионочь» в Курской области присоединились более 300 библиотек. Акция совпала с днем освобождения Курской области от ВСУ, что, по мнению Хинштейна, символично. Он призвал молодежь помнить о цене освобождения и героизме земляков, а также не забывать усилия тех, кто приблизил победу.

    В рамках мероприятий все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату», написать бойцам пожелания и слова благодарности. Посетители попробовали гречневую кашу, познакомились с особенностями полевого быта, увидели выставку газет прошлого века и ознакомились с классической литературой о военных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курская область была полностью освобождена, формирования противника разгромили, а последнее занятое украинскими войсками село Горналь зачистили; начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о заслугах военнослужащих КНДР; группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, а остатки подразделений ВСУ выдавили за пределы границы.

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    26 апреля 2025, 23:38 • Новости дня
    Три украинских беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    Вечером 26 апреля системы ПВО ликвидировали три самолетных БПЛА, атаковавших воздушное пространство Брянской области, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    Об уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью вечером 26 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 22:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО ликвидировали цели.

    Губернатор региона Александр Богомаз заявил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. По словам главы области, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы.

    Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональные действия по обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, а в утренние часы силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

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    28 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    В США назвали Ту-160М неуязвимым для ВСУ бомбардировщиком

    The National Interest назвал Ту-160М неуязвимым для ВСУ стратегическим самолетом

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журнал National Interest заявил, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

    Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М вызывает серьезные опасения у американских экспертов, передает РИА «Новости», ссылаясь на материал журнала National Interest.

    В публикации отмечается, что массовое производство Ту-160М способно изменить ход конфликта на Украине, поскольку у Киева отсутствуют эффективные средства противодействия этим самолетам.

    Журнал подчеркивает, что российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от стран НАТО, способен модернизировать стратегическую авиацию и получать новые преимущества.

    В публикации говорится, что Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения – крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал».

    Особое внимание издание уделило тому, что Ту-160М сохраняет преимущества своего предшественника, а его боевая мощь позволяет эффективно подавлять украинскую ПВО. В материале бомбардировщик назван мощнейшим «грузовиком», который сбрасывает свой смертоносный ракетный груз на украинские цели, подавляя любую оборону.

    Ту-160 – основной стратегический ракетоносец дальней авиации, предназначенный для нанесения ударов по важнейшим целям на больших расстояниях. Модернизация и воспроизводство модернизированной версии Ту-160М осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.

    Ранее американский портал назвал самолет Ту-160 мощной и опасной платформой благодаря его возможностям, несмотря на то, что ВВС ряда стран делают ставку на самолеты-невидимки.

    Газета ВЗГЛЯД разобрала, почему Ту-160 получил прозвище «Грозный белый лебедь».

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    29 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    WSJ узнала о нехватке артиллерии и личного состава в рядах ВСУ

    WSJ: ВСУ остались без помощи США и вряд ли удержат линию фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта, пишет WSJ.

    Украинские военные через несколько месяцев не смогут удерживать линию фронта из-за сокращения поставок американского оружия и нехватки личного состава, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на венского аналитика Франца-Штефана Гади.

    «Россия надеется, что более теплая погода усилит весеннее наступление, которое идет на спад. Укрепление почвы и растущая листва могут помешать усилиям Украины по удержанию линии соприкосновения», – говорится в статье.

    Гади напоминает, что ВСУ вскоре лишатся большей части американской артиллерии, а новый пакет военной помощи, требующий одобрения Конгресса, вряд ли поступит в ближайшие месяцы, которые будут для украинской стороны непростыми.

    «Артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

    Аналитик отказывает ВСУ даже в эффективности наращивания производства беспилотников. По его словам, ситуация на поле боя для Киева становится настолько неблагоприятной, что  удары дронов не смогут компенсировать нехватку личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия 29 апреля захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.

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    27 апреля 2025, 10:06 • Новости дня
    Корветы ТОФ завершили визит в Таиланд учениями «Пассекс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения визита в Таиланд корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных морских учениях «Пассекс» с фрегатом «Наресуан» тайских военных.

    Корветы Тихоокеанского флота ВМФ России «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга» завершили деловой заход в Таиланд учениями «Пассекс», передает ТАСС. В пресс-службе российского посольства в Таиланде сообщили, что в завершение визита российские корабли провели совместные маневры с военно-морскими силами Таиланда. В учениях участвовал фрегат ВМС Таиланда «Наресуан». Представители диппредставительства уточнили, что подобные мероприятия способствуют укреплению двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три корабля Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли с деловым визитом в порт Саттахип, где их встретили представители командования ВМС Таиланда, а на борту корвета Тихоокеанского флота около 70 человек приняли участие в «Диктанте Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    26 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    Белоусов поздравил две дивизии ВДВ с годовщинами образования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил заслуги 7-й и 106-й дивизий ВДВ, подчеркнув их роль в современных военных операциях.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию с 80-летием и 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию с 81-й годовщиной создания, передает РИА «Новости». В своем поздравлении глава военного ведомства отметил, что военнослужащие обеих дивизий всегда проявляли мужество, самоотверженность и с честью выполняли боевые задачи в интересах страны.

    Белоусов подчеркнул, что сила духа российского десантника, сплоченность и взаимовыручка позволяют дивизиям успешно справляться с поставленными задачами, а нынешнее поколение достойно продолжает традиции своих предшественников. Он отдельно отметил вклад ветеранов, которые уделяют особое внимание воспитанию молодежи в духе воинских традиций и преданности Родине.

    Белоусов добавил: «В настоящее время личный состав дивизии принимает участие в специальной военной операции. Десантники с честью и достоинством выполняют все задачи, поставленные руководством страны, проявляя личное мужество и героизм».

    Также глава ведомства отметил, что 106-я дивизия прошла суровые испытания во многих войнах и конфликтах, а ее успехи основаны на профессионализме, силе духа и сплоченности коллектива. В завершение Белоусов объявил благодарность всему личному составу 106-й дивизии за верность воинскому долгу и успехи в выполнении задач спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения на Украине крупнейшего в мире транспортного самолета «Мрия», бойцы 247-го полка ВДВ ранее заняли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому, а президент России Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.

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    27 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов в Брянской области

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников в разные промежутки времени.

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников, атаковавших регион в разные промежутки времени.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью, передает ТАСС.

    В Минобороны России уточнили, что атаки дронов были зафиксированы с 23:00 до 04:00 по московскому времени. Представитель ведомства сообщил: «В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Западная группировка войск за один день вывела из строя десятки украинских пунктов управления беспилотниками и станций спутниковой связи Starlink, самым эффективным оружием против дронов сейчас является дробовик, а защиту от атак беспилотников обеспечивает грамотная организация подразделений, а Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы, чтобы компенсировать нехватку дальнобойного вооружения.

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    28 апреля 2025, 06:13 • Новости дня
    АПЛ «Красноярск» поразил цель на Камчатке ракетой «Калибр»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений в Тихом океане атомная подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км.

    Как передает ТАСС, атомный подводный крейсер «Красноярск» Тихоокеанского флота поразил береговую цель на камчатском полигоне Кура с дальности более 1100 километров. В Минобороны сообщили, что пуск был совершен после скрытного перехода подлодки в назначенный район Тихого океана.

    На втором этапе маневров «Красноярск» провел поиск субмарины условного противника и поразил имитированную подводную цель ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Объективный контроль подтвердил точность поражения.

    Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за слаженную работу на учениях. Безопасность района стрельб обеспечили корабли и суда группировки Войск и сил на северо-востоке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменовала их принятие в состав Военно-морского флота России, эти атомные подводные лодки усилят Тихоокеанский флот, а ранее Военно-морскому флоту были переданы атомные подводные лодки «Александр III» и «Красноярск».

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