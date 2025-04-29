Оборот Rheinmetall вырос почти наполовину за первый квартал года

Tекст: Мария Иванова

Оборот ведущего немецкого оборонного концерна Rheinmetall в первые три месяца 2025 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,3 млрд евро, передает ТАСС. Инвесторы ожидали более скромный показатель в 1,9 млрд евро.

Основной прирост обеспечило направление военной техники, где оборот увеличился почти на 73%.

В пресс-релизе концерна отмечается: «Позитивная динамика ключевых финансовых показателей объясняется исключительно очень хорошим развитием оборонного производства и особенно эффектом переноса [заказов] со второго на первый квартал». За этот же период портфель заказов Rheinmetall достиг 62,6 млрд евро, прибавив 11 млрд евро и установив тем самым новый рекорд.

Руководство концерна подтвердило прогноз годового роста оборота в диапазоне 25-30%. При этом в компании подчеркивают, что данный прогноз не учитывает возможного увеличения заказов со стороны вооружённых сил Германии и Украины. Rheinmetall планирует корректировать свои прогнозы с учетом уточнения планов этих стран по закупке вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, десять крупнейших оборонных компаний Евросоюза увеличили расходы на лоббирование своих интересов в Брюсселе на 40%, потратив в совокупности до 6,7 млн евро.

В начале апреля стоимость акций Rheinmetall на Франкфуртской бирже снизилась на 27% из-за введения торговых пошлин США, что стало крупнейшим падением с 1990 года.

Между тем глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, тогда как классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий.