Мусор и покрышки загорелись на 400 квадратных метрах на западе Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

Возгорание произошло на открытой площадке на Рябиновой улице, передает РИА «Новости». «Происходит возгорание мусора и автомобильных покрышек на открытой площадке на Рябиновой улице», – заявил агентству представитель экстренных служб столицы.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар вспыхнул по адресу: Рябиновая улица, дом 53А, строение 1. В настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших в результате происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник в экстренных службах города сообщил о гибели двух человек при пожаре в жилом доме Москвы.

Во вторник в Главном управлении МЧС по городу заявили о спасении пяти человек при возгорании в одноэтажном торговом павильоне.

В понедельник из-за пожара в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.