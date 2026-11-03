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Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию
Аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов
Московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами, сообщил представитель Росавиации.
«Аэропорты Внуково, Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.
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