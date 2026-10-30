Песков допустил участие европейцев в переговорах по Украине

Песков заявил о возможном подключении Европы к переговорам по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские государства могут быть привлечены к мирному урегулированию украинского конфликта на одном из этапов обсуждения, передают «Вести».

«Они пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил», – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время детальных разговоров о формате возможного участия европейской стороны в мирном процессе не велось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неучастии Европы в переговорах по украинскому урегулированию.

В понедельник представитель Кремля отказался выносить на публичное обсуждение детали возможного мирного процесса.

Пресс-секретарь российского лидера допустил обсуждение территориального вопроса в ходе попыток урегулирования конфликта.