Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Орешкин назвал внешний рынок главной жертвой атак ВСУ на российские НПЗ
Орешкин: Атаки ВСУ на НПЗ в России угрожают поставкам на внешний рынок
Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что атаки украинских войск на российские нефтеперерабатывающие заводы в первую очередь представляют угрозу для внешних поставок топлива.
По его словам, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям опаснее для мировых потребителей, чем для внутреннего рынка России, передают «Вести».
«Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок», – заявил Орешкин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по НПЗ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул обязанность Украины прекратить атаки на российские предприятия.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ