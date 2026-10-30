Орешкин: Атаки ВСУ на НПЗ в России угрожают поставкам на внешний рынок

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям опаснее для мировых потребителей, чем для внутреннего рынка России, передают «Вести».

«Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок», – заявил Орешкин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по НПЗ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул обязанность Украины прекратить атаки на российские предприятия.