  • Новость часаКиев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
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    Три задачи России для конкуренции с американским СПГ
    Первоклассникам отменили домашку
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    Собянин заявил об уничтожении сотен летевших на Москву дронов
    Буданов назвал огромной проблемой удары по украинским АЗС
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    МИД обвинил страны Прибалтики в игре с огнем
    Бразилия заявила об угрозе военной интервенции США
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    7 июля 2026, 09:29 • Новости дня

    Пугачева переписала на Орбакайте элитную недвижимость в США

    Пугачева переписала на Орбакайте элитную недвижимость в США из-за санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасаясь американских ограничений, Алла Пугачева уступила свою роскошную квартиру на побережье Атлантического океана Кристине Орбакайте всего за один доллар, пишет SHOT.

    Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева переписала свою элитную квартиру в Майами на Кристину Орбакайте за один доллар, чтобы защитить имущество от американских санкций, передает Ura.Ru со ссылкой на Shot. В 2004 году певица приобрела эту недвижимость за 2 млн 50 тыс. долларов.

    На фоне введения масштабных ограничений против России в 2014 году, артистка начала принимать меры для сохранения актива. Сначала она включила в число собственников дочь, внука Никиту Преснякова и зятя Михаила Земцова. Через год супруг Орбакайте стал единственным владельцем жилья, заплатив за сделку 10 долларов.

    Полноправной хозяйкой апартаментов Орбакайте снова стала в марте 2020 года, получив их за один доллар. Для снижения санкционных рисков она оставила мужа в совладельцах, а позже супруги перевели недвижимость в собственные трасты. Это решение обезопасило актив от возможных судебных исков и требований кредиторов. Ежегодный налог на квартиру составляет 40 тыс. долларов.

    Роскошное жилье площадью 285 квадратных метров расположено в престижном комплексе Majestic Tower района Bal Harbour. Апартаменты с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами имеют панорамный вид на Атлантический океан. Инфраструктура комплекса включает два подогреваемых бассейна, теннисный корт, вертолетную площадку и другие удобства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный суд обязал Аллу Пугачеву погасить задолженность за коммунальные услуги.

    Весной певица выставила на продажу свою элитную пятикомнатную квартиру в центре Москвы.

    Власти Латвии запретили Кристине Орбакайте въезд на территорию страны из-за угрозы национальной безопасности.

    6 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву уничтожают потенциал ВСУ в создании дронов, ракет, РЛС и РЭБ

    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские удары по украинским предприятиям носят комплексный характер. Они не только способствуют сокращению производства боеприпасов и БПЛА, но и лишают ВСУ топлива, а также систем защиты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия нанесла массированный удар по заводам в Киеве.

    «В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

    Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

    Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

    «Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина по традиции может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками, чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

    Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

    Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. «Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

    Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

    Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

    «Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топливо и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать», – пояснил Кнутов.

    Помимо этого, аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

    Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги, как правило, все находящиеся на аэродромах самолеты поднимаются воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

    «Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило о последствиях массированного удара по предприятиям ВПК в Киеве и области, проведенного в ночь на понедельник. Атака была проведена «в ответ на террористические атаки» ВСУ, отметило ведомство.

    Также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в столичном регионе, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку «самой массированной». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что применение новых модификаций БПЛА «Герань» сделало российские атаки еще более эффективными.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Установившая абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова официально направила документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ).

    Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю Единого государственного экзамена выпускницей со 500 баллами по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», – отметили представители высшего учебного заведения.

    В пресс-службе добавили, что у рекордсменки остается время до 25 июля, чтобы окончательно определиться с выбором факультета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня рекордсменка рассматривала для поступления химический факультет МГУ и ФЭФМ МФТИ. Профессор РАН Артем Оганов посоветовал девушке отталкиваться от желаемой будущей профессии. Всего в текущем году максимальные оценки по итогам сдачи экзаменов получили почти десять тысяч российских выпускников.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Исход матча Бразилии и Норвегии вновь подтвердил, что в футболе невозможно просчитать все заранее, сказал газете ВЗГЛЯД экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя вылет пятикратных чемпионов мира из турнира в 1/8 финала. Он объяснил, почему неудача фаворитов стала закономерной частью нынешнего чемпионата мира.

    «Я думаю, что каждые девять человек из десяти были уверены, что Бразилия, конечно, обыграет Норвегию – ту самую Норвегию, которая до этого со скрипом прошла матч с Кот-д'Ивуаром. Хотя по игре бразильцы проигрывали, по-хорошему им вообще не должны были уступать. Но, как часто бывает и как я уже много раз говорил, футбол – это не наука, здесь нет формулы. Ты можешь быть прекрасно готов, давить, давить, давить, а потом соперник один раз выйдет в центр поля и забьет», – говорит Мостовой.

    По его словам, именно в этой непредсказуемости и заключается вся прелесть игры. При этом он напомнил, что еще перед стартом называл нынешнее первенство турниром сюрпризов. «Сюрпризов в начале было много, сейчас поменьше, но они продолжаются. Ну что говорить – забивали бы бразильцы свой пенальти в начале, и игра была бы сделана. Забили бы потом еще, может, второй, и спокойно выиграли бы», – рассуждает собеседник.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Он подчеркивает, что предыдущие матчи турнира служат этому подтверждением. Например, в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Сенегала вела у Бельгии до 86-й минуты со счетом 2:0, без всяких шансов для соперника, а в итоге на табло оказался совсем другой результат. По его словам, то же самое происходило и с другими командами.

    «Поэтому еще раз подчеркиваю: это футбол, это же не наука. И прекрасно, что такое происходит на этом турнире. Дальше будем смотреть еще с большим удовольствием», – заключил Мостовой.

    После поражения от Норвегии лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, провел свой 15-й матч на мировых первенствах и обошел по этому показателю Пеле, а после финального свистка не смог сдержать слез. За карьеру в сборной он забил 80 мячей в 130 матчах.

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    6 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Даудов поздравил Кадырова с выдвижением на пост главы Чечни
    Даудов поздравил Кадырова с выдвижением на пост главы Чечни
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов поздравил Рамзана Кадырова с выдвижением на пост главы региона.

    «Друзья! От имени многонационального народа Чеченской Республики и от себя лично от всего сердца поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, Героя России, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Рамзана Ахматовича Кадырова с выдвижением его кандидатуры на должность главы ЧР», – написал Даудов в своем канале в Max.

    Политик отметил, что делегаты 42-й конференции партии поддержали кандидатуру руководителя республики единогласно. По его словам, это решение отражает высокое доверие народа и признание выдающихся заслуг лидера перед регионом и страной. Даудов подчеркнул огромную роль президента России в поддержке текущего курса развития субъекта. Он добавил, что жители связывают с именем действующего руководителя уверенность в завтрашнем дне и дальнейшее укрепление стабильности.

    В феврале Рамзан Кадыров согласился участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» при поддержке президента.

    В конце прошлого года глава региона выразил готовность баллотироваться на новый срок.

    Прошлой осенью политик получил высшее звание Героя Чеченской Республики.

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    6 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    ЦИК приняла документы «Единой России» на выборы в Госдуму

    Партия «Единая Россия» сдала в ЦИК документы на заверение списка из 400 федеральных и 225 одномандатных кандидатов на выборы в Госдуму.

    Делегация «Единой России» передала документы в Центральную избирательную комиссию в понедельник, передает РИА «Новости».

    В процедуре сдачи участвовали представители федеральной пятерки списка партии Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин.

    На съезде «Единой России» 28 июня был утвержден федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошли 400 человек, еще 225 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам.

    Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований отметили электоральное лидерство «Единой России» в кампании в Госдуму девятого созыва в условиях СВО и внешнего давления.

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    6 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории атакованного предприятия «Визар» в пригороде Киева хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, заявил бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

    Политик заявил, что «из-за мощной детонации после прилета практически уничтожены пять улиц, а население вынуждены эвакуировать», сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Мосийчук напомнил, что эти вооружения были переданы Британией и США в 2023 году для оснащения танков Challenger 2 и Abrams.

    Бывший депутат подверг жесткой критике украинское руководство за создание угрозы для мирных жителей. По его словам, размещение военных складов вблизи жилой застройки недопустимо, а ответственность за подобные действия должны нести конкретные должностные лица.

    Напомним, в городе Вишневое Киевской области началась эвакуация жителей из-за серии мощных взрывов.

    Вооруженные силы России ранее атаковали склады со снарядами с обедненным ураном в Киевской области.

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    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    6 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    @ REUTERS/Oleksandr Klymenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш обнародовал данные о масштабах военной помощи Украине, раскрыв объемы поставок танков, авиации и иных вооружений в разные периоды.

    Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Больше всего пожертвований было сделано 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 млрд злотых», – заявил министр. В этот период украинская сторона получила танки Leopard, самолеты МиГ-29, системы ПВО и различные боеприпасы.

    В 2024–2026 годах Польша направила Украине помощь на сумму около 1,55 млрд злотых (примерно 365 млн евро), что составляет 9,4% от общего объема внешней поддержки, сообщил Косиняк-Камыш.

    По его словам, польское содействие Киеву реализуется по трем ключевым направлениям. Первое – поставки вооружения и военной техники. Второе – обучение украинских военнослужащих, прежде всего в рамках европейской тренировочной миссии. Третье – функционирование логистического центра на базе аэропорта Жешув-Ясенка, через который осуществляется переброска военной и гуманитарной помощи. В эту инфраструктуру также входит обеспечение безопасности автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также охрана передаваемого Украине оборудования.

    Польша ранее передала Украине широкий спектр вооружений, включая танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-2, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы различного назначения – от танковых до артиллерийских и минометных.

    Отдельно министр подтвердил поставки ракет для систем Patriot, управляемые бомбы и запчасти для авиации. Общая стоимость этих партий достигла 412 млн долларов. Он отметил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО и не повлияло на боеспособность польской системы ПВО. Косиняк-Камыш отметил, что поддержка Киева продолжается, однако в значительно меньших объемах, поскольку основная часть доступных ресурсов уже исчерпана.

    При этом вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 пока остается открытым. По словам Косиняка-Камыша, Киев заинтересован в получении этих самолетов и предложил в ответ передать Польше беспилотники в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польское Министерство обороны анонсировало публикацию данных о траншах вооружений Киеву.

    Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче украинцам дальнобойных ракет Patriot.

    Еще в 2024 году Косиняк-Камыш заявлял об исчерпании возможностей для военной помощи Украине.

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    6 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В РПЦ предложили разделить обучение мальчиков и девочек

    Иерей Лукьянов предложил разделить обучение мальчиков и девочек

    В РПЦ предложили разделить обучение мальчиков и девочек
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе, а также институт помолвки.

    По его словам, это поможет увеличить количество студенческих семей в стране, передает РИА «Новости».

    «Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах», – заявил священнослужитель на пресс-конференции.

    Лукьянов отметил, что такая мера позволит школьникам избежать негативного опыта и сосредоточиться на учебе. Он привел в пример Удмуртию, где подобный подход уже дал положительные результаты. После школы молодые люди, по его мнению, смогут создавать семьи с новыми силами.

    Кроме того, иерей подчеркнул важность института помолвки, который предполагает серьезный подход к браку, а не сожительство. Пресс-конференция прошла в преддверии Всероссийского парада семьи, который состоится 8 июля в День семьи, любви и верности более чем в 200 городах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» разработала меры поддержки студенческих семей с детьми.

    Протоиерей Федор Лукьянов выступил с инициативой учреждения в России месяца семьи.

    Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов призвал возродить систему воспитания девочек по примеру института благородных девиц.

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    6 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В Подмосковье задержали школьницу за поджог автозаправки
    В Подмосковье задержали школьницу за поджог автозаправки
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Щелково в Московской области задержана несовершеннолетняя жительница столицы, устроившая пожар на автозаправочной станции по указке мошенников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейские задержали 16-летнюю москвичку и для дальнейшего разбирательства доставили ее в территориальный отдел полиции», – сообщила Волк, передает ТАСС.

    В отношении несовершеннолетней подозреваемой инициировано разбирательство.

    Во время допроса в присутствии законных представителей фигурантка призналась, что совершила преступление под чужим влиянием. Неизвестные кураторы руководили ее действиями, отдавая приказы через мобильный телефон.

    По факту происшествия правоохранители завели уголовные дела о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Кроме того, действия задержанной дополнительно квалифицировали по статье о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня полицейские поймали в Подольске 13-летнего подростка за попытку поджога топливной колонки из-за шантажа. В середине того же месяца правоохранители Ленинградской области задержали 17-летнего юношу за умышленный поджог двух автозаправок. В мае 15-летняя школьница по указанию куратора из интернета подожгла колонку на газозаправочной станции под Петербургом.

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    6 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова опровергла миф об объеме французского текста в романе «Война и мир»

    Tекст: Ольга Иванова

    Подсчет слов в произведении Льва Толстого «Война и мир» доказал абсолютную несостоятельность заявлений о преобладании иностранной речи, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломатическое ведомство отреагировало на резонансное высказывание бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, передает РИА «Новости». Ранее искусствовед заявила, что великая эпопея якобы наполовину состоит из французских слов и имеет лишь косвенное отношение к отечественному наследию.

    «В первых главах использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Неравнодушные подсчитали, что всего в тексте имеется 478 458 слов, французских – 15 040», – написала Мария Захарова. По ее словам, доля иностранной речи составляет всего около 3,31%.

    Представитель министерства подчеркнула, что даже с точки зрения простой арифметики книгу нельзя вычеркивать из русского наследия. Она добавила, что использование иностранного языка было необходимо автору для погружения читателя в историческую атмосферу. Это отражало тотальную франкофонию дворянства того времени в ущерб родным традициям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, искусствовед Елизавета Лихачева обсудила взаимодействие музеев с аудиторией на международном симпозиуме.

    Новая масштабная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» выйдет в прокат в 2027 году.

    В мае Мария Захарова заявила о готовности украинских властей судить писателя Михаила Булгакова.

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    6 июля 2026, 10:48 • Новости дня
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы выявили признаки картельных сговоров и необоснованного повышения стоимости бензина и дизельного топлива на независимых автозаправочных станциях.

    Московское областное управление антимонопольной службы завело дела на шесть независимых топливных операторов, говорится в сообщении на сайте ФАС.

    Компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель подозреваются в синхронном завышении розничных цен на бензин и дизельное топливо.

    В Саратовской области ведомство вынесло предупреждение компании «Алькорр», владеющей сетью заправок «Торэко». Проверка показала изменение стоимости марок АИ-92 и АИ-95. Установлено, что в 2025 году данная фирма вместе с двумя другими участниками рынка доминировала в Энгельсском районе.

    Подобные действия могут указывать на установление экономически необоснованных цен, что ущемляет интересы потребителей. Компании предписано устранить нарушения закона о защите конкуренции до 31 июля.

    Кроме того, оренбургское управление ФАС обнаружило нарушения у трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива. Ведомство возбудило дело из-за признаков картельного соглашения, которое могло привести к искусственному поддержанию или изменению цен на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Он также заявил, что крупнейшие нефтяные предприятия сохраняют стоимость бензина в пределах инфляции. Президент Владимир Путин подписал закон для обеспечения внутреннего рынка автомобильным горючим.

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    6 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные сорвали масштабную воздушную атаку киевских властей накануне саммита НАТО в Анкаре, уничтожив подавляющее большинство из 625 запущенных ударных беспилотников, сообщило Минобороны.

    В ночь на 6 июля киевский режим попытался нанести массированный удар дальнобойными дронами по объектам гражданской и топливно-энергетической инфраструктуры России, указало ведомство в Max.

    Целями стали территории Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областей и Крыма.

    Средства противовоздушной обороны перехватили 613 воздушных целей. В воздушном пространстве Брянской области было уничтожено 147 беспилотников, над Ярославской – 72, над Крымом – 64. Над Ленинградской, Белгородской и Калужской областями сбили 48, 43 и 31 дрон соответственно.

    Поврежденные гражданские объекты будут восстановлены.

    В военном ведомстве отметили, что атака была спланирована накануне саммита НАТО в Анкаре для демонстрации готовности наносить удары по российским объектам. В ответ ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области.

    В министерстве подчеркнули, что попытки западных стран увеличить поставки вооружений для ударов по гражданским объектам получат адекватный ответ в виде усиления ударов по территории Украины.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Были уничтожены предприятия в Киеве, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 июля российские силы противовоздушной обороны также отразили масштабную атаку сотен украинских беспилотников.

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    6 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    @ Chris Arjoon/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отказался рассматривать жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на отмену красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна.

    Заявление было признано неприемлемым к рассмотрению, передает ТАСС. «Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

    Из-за этого решения нападающий сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча между командами США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

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    Результаты

    Ранее президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене наказания американского футболиста.

    Дисциплинарный комитет организации заменил дисквалификацию Фоларина Балогуна испытательным сроком на один год.

    Бельгийские политики и спортивные чиновники резко осудили снятие санкций перед матчем чемпионата мира.

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