Путин провел переговоры с президентом ЦАР в Кремле

Путин провел переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». В марте этого года лидеры уже встречались в Москве, тогда российский президент подчеркнул перспективы сотрудничества двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.

Также среди возможных сфер взаимодействия отмечалось освоение запасов минерального сырья. ЦАР выразила заинтересованность в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также предложила манго, кунжут, черный перец и высококачественную древесину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства.

В марте президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил признательность за поставку злаков.