Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин провел переговоры с президентом ЦАР в Кремле
Путин провел переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, прибывшим на саммит Россия – Африка.
Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». В марте этого года лидеры уже встречались в Москве, тогда российский президент подчеркнул перспективы сотрудничества двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.
Также среди возможных сфер взаимодействия отмечалось освоение запасов минерального сырья. ЦАР выразила заинтересованность в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также предложила манго, кунжут, черный перец и высококачественную древесину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил о планах уделить особое внимание вопросам экономического партнерства.
В марте президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил признательность за поставку злаков.