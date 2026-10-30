  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников над восемью регионами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва заставила мировой хоккей закончить игру без России
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Эксперт: Российский цвет года передаст актуальное настроение общества
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    14 комментариев
    30 октября 2026, 20:17 • Новости дня

    Григоренко покинул наблюдательный совет ВТБ

    Григоренко ушел с поста главы наблюдательного совета ВТБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко вышел из состава наблюдательного совета банка ВТБ, который он возглавлял с 2020 года.

    Григоренко официально сложил свои полномочия 22 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение кредитной организации. «За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института», – заявил глава банка Андрей Костин.

    Наблюдательный совет изберет нового председателя после получения соответствующей директивы российского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об одобрении Владимиром Путиным кадровых изменений в составе российского правительства.

    Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую должность.

    Путин наградил Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.


    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

    Комментарии (5)
    30 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Кристина Орбакайте не намерена обращаться в правоохранительные органы из-за появления надписей на заборе ее дома в Подмосковье, сообщила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

    Разрисованный граффити в Подмосковье особняк оказался домом певицы Кристины Орбакайте. Обращаться в полицию по этому поводу собственница не планирует, сообщила ТАСС помощница матери Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой, Елена Чупракова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу неизвестные оставили надпись на заборе дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки.

    В августе знаменитый замок Пугачевой в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин.

    В июле Алла Пугачева уступила свою роскошную квартиру на побережье Атлантического океана Кристине Орбакайте за один доллар.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей

    Африканские предприниматели в Москве пришли в восторг от российского мороженого

    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское мороженое вызвало неподдельный интерес у африканских бизнесменов, приехавших в Москву на саммит Россия – Африка, рассказал глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.

    По его словам, в африканских странах мороженое является деликатесом, передает РИА «Новости». На конференции «Бизнес-диалог Москва – Африка» гостям предложили угощения, среди которых «гвоздем» стало мороженое: шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

    «Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту – для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса», – заметил Гоуенд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на полях саммита госкорпорация «Росатом» и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о включении сельского хозяйства, транспорта, промышленности и поставок оборудования в ключевые направления сотрудничества.

    В среду президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций саммита Россия – Африка.

    Комментарии (2)
    30 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ
    Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ
    @ Министерство транспорта ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Донецкой железной дороги и депутат городского совета Харцызска Игорь Лебезнев погиб в результате атаки украинского беспилотника на гражданские объекты.

    Руководитель Донецкой железной дороги получил смертельные ранения во время удара беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила администрация городского округа Харцызск в соцсети «ВКонтакте».

    «Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнева. Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», – говорится в публикации.

    В пресс-службе Министерства транспорта Донецкой народной республики подтвердили, что Лебезнев занимал должность генерального директора Донецкой железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мирная жительница погибла в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Куйбышевском районе Донецка.

    Во вторник местные власти сообщили об использовании Вооруженными силами Украины ударных дронов с терминалами Starlink при ночных атаках на город.

    В субботу мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника в поселке Старомихайловка.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство готовит продление ограничений на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года, сохранив отдельные исключения для зарубежных поставок. В ноябре Россия намерена направить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизеля, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца», – приводит слова Новака РИА «Новости».

    При этом он подчеркнул, что будут сделаны исключения для обеспечения поставок топлива на мировые рынки. Кроме того, вице-премьер отметил достаточное количество зимнего дизельного топлива на внутреннем рынке России.

    По словам Новака, в октябре объем поставок в рамках исключений составлял 510 тыс. тонн. Решения на начало следующего года будут зависеть от текущей ситуации.

    Отвечая на вопрос о поставках в США, вице-премьер подчеркнул, что они осуществляются в соответствии с контрактами. «Как записано в контракте, так и будет сделано», – уточнил он.

    Запрет на экспорт дизтоплива вводился для поддержания стабильности российского топливного рынка. Для производителей ограничения должны были действовать по 31 октября 2026 года, для компаний, не производящих топливо, – до 31 января 2027 года.

    Поставки российского дизеля на американский и международные рынки обсуждались во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. После переговоров Минфин США выдал временную генеральную лицензию, разрешающую такие поставки. Россия частично сняла экспортные ограничения с 10 октября.

    Как ранее сообщал Новак, 23 октября три танкера с российским дизтопливом направились к восточному побережью США. Основные объемы могут быть обеспечены за счет ресурсов «Роснефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вице-премьер Александр Новак сообщил о возможности увеличения экспорта дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц.

    Ранее Новак отметил полное снабжение российского рынка дизельным топливом после снятия экспортных ограничений.

    Напомним, что ограничения на вывоз дизеля сохранили до конца октября ради удовлетворения спроса в период осенней уборочной кампании.

    Комментарии (6)
    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Мероприятие проходит 30 и 31 октября, передает РИА «Новости». Оно должно стать подготовительным этапом к саммиту «двадцатки», который ожидается в декабре в Майами.

    Российская делегация планирует использовать встречу для продвижения идей укрепления основ многополярного мира. Ожидается, что Москва выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов с целью усиления влияния государств Востока и Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности на встрече G20.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о планах министра возглавить делегацию России на мероприятии в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании главы МИД России на этом совещании.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Алешки в Херсонской области получили возможность беспрепятственно выехать в сторону России или Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    По ее словам, эвакуироваться могли даже те, кто не записался заранее, передает ТАСС. «Если люди не записывались до этого, но хотели уехать, им такая возможность была предоставлена», – заявила Лантратова.

    В Алешки прибыла большая колонна с гуманитарной помощью, людям организовали питание и предоставили автобусы, сообщила омбудсмен. Одна группа направилась в Россию, другая – на Украину. Процесс проходит абсолютно беспрепятственно, добавила она.

    Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также подтвердил, что выехать могли все желающие. «Есть уже случаи, когда приходили люди, которые не записались – им также предоставили возможность», – сообщил он.

    Ранее Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

    Комментарии (2)
    30 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Украина вновь проигнорировала призывы главы Белого дома Дональда Трампа остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Да, в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента также отметил, что украинские власти чувствуют себя смело благодаря поддержке со стороны европейских стран.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В середине месяца глава Белого дома назвал возобновление Украиной атак на российские НПЗ позором.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду на 3 декабря

    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спуск на воду серийного атомного ледокола «Ленинград» планируется приурочить ко Дню атомного ледокольного флота России, который отмечается 3 декабря, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Спуск на воду атомного ледокола «Ленинград», уже пятого серийного, так называемого, мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота», – передает слова Лихачева РИА «Новости».

    Ледокол «Ленинград» проекта 22220 строится на Балтийском заводе. Церемония закладки судна прошла 26 января 2024 года.

    Сейчас на судне продолжается монтаж оборудования, окраска и работы с винторулевым комплексом, а также формирование корпуса судна и его ледового пояса. Для прочности секции собираются из специальной стали толщиной 45 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Росатома Алексей Лихачев заявил о неспособности стран Европы создать сопоставимую с российской ледокольную группировку в ближайшие десятилетия.

    Балтийский завод успешно запустил реакторную установку правого борта на строящемся ледоколе проекта 22220 «Чукотка».

    В прошлом месяце Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении

    Лихачев: Росатом приобрел компанию для освоения литиевого месторождения в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о приобретении малийской компании для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула.

    «На сегодняшний день ... мы приобрели непосредственно компанию местную для реализации этого проекта», – приводит РИА «Новости» заявление Лихачева на полях форума Россия – Африка.

    По его словам, в настоящий момент на месторождении полным ходом идут изыскания. В ходе первого этапа работ специалистам госкорпорации удалось увеличить запасы месторождения в два раза – до более чем 400 тыс. тонн литиевого концентрата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об интересе девяти африканских государств к технологии плавучих атомных электростанций.

    В четверг руководитель госкорпорации рассказал о продолжении обсуждения развития сотрудничества в атомной сфере с Вашингтоном.

    В среду компания выразила надежду на возведение новых атомных энергоблоков в Иране.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, в том числе кураторство над новыми национальными проектами.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров будет координировать работу по нацпроектам «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», сообщается в канале правительства в Max.

    Вице-премьер Татьяна Голикова возьмет на себя кураторство нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Кадры», а также «Новые технологии сбережения здоровья». Александр Новак будет отвечать за «Эффективную и конкурентную экономику» и «Новые атомные и энергетические технологии», а также за платформенное развитие экономики.

    Дмитрий Патрушев займется проектами «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Андрей Никитин будет курировать развитие транспорта, в том числе нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система».

    Марат Хуснуллин возьмет под контроль «Инфраструктуру для жизни». Дмитрий Чернышенко будет курировать «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Экономику данных», а также развитие технологий искусственного интеллекта.

    Олег Кожемяко в новой должности вице-премьера – полпреда в ДФО будет отвечать за Дальний Восток и Арктику. Антон Силуанов продолжит курировать финансовый блок. Ирина Окладникова займется контролем за исполнением решений и нацпроектов, а полномочия Алексея Оверчука остались без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник новые вице-премьеры впервые приняли участие в совещании с Мишустиным.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал кадровые предложения главы кабмина.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Петербурженку арестовали за съемку оборонного завода для украинской разведки

    Суд арестовал петербурженку за помощь разведке Украины в подготовке теракта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд в Петербурге отправил под стражу Викторию Коваленко, обвиняемую в содействии терроризму за фото- и видеосъемку оборонного предприятия в интересах украинской военной разведки.

    Коваленко пробудет под стражей до 27 декабря по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Max.

    По версии следствия, с января по август 2026 года женщина из-за недовольства политикой российских властей нашла чат-бот, работающий на военную разведку Украины. Фигурантка сняла на фото и видео выполняющее гособоронзаказ предприятие и отправила материалы для подготовки теракта.

    Подозреваемую задержали накануне. Она полностью признала вину и просила назначить ей домашний арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жительница Крыма дала признательные показания о передаче спецслужбам Украины фотографий с российскими военными.

    Летом российские силовики пресекли шпионскую деятельность отправлявшей противнику координаты армейских подразделений гражданки Украины.

    В июле задержанная в Москве женщина призналась в закладке бомбы под автомобиль сотрудника спецслужб по заданию украинских кураторов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город
    Жители Киева и пригородов остались без электричества более чем на 10 часов
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году
    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance

    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию

    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон запретил прибалтам русофобский шум

    «Не дразните русских» – Пентагон призвал европейских союзников по НАТО, особенно власти Эстонии, Латвии и Литвы, смягчить публичную риторику о якобы «российской угрозе». По словам экспертов, чрезмерный негатив в адрес Москвы со стороны европейцев стал проблемой для Вашингтона. Как отреагируют на американское требование европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации