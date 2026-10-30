Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Григоренко покинул наблюдательный совет ВТБ
Григоренко ушел с поста главы наблюдательного совета ВТБ
Бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко вышел из состава наблюдательного совета банка ВТБ, который он возглавлял с 2020 года.
Григоренко официально сложил свои полномочия 22 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение кредитной организации. «За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института», – заявил глава банка Андрей Костин.
Наблюдательный совет изберет нового председателя после получения соответствующей директивы российского правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об одобрении Владимиром Путиным кадровых изменений в составе российского правительства.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую должность.
Путин наградил Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.