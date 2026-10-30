В ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях ликвидированы командиры ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Авраменко ликвидирован в районе населенного пункта Дробышево, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен командир танкового взвода 42-й отдельной механизированной бригады украинских войск лейтенант Александр Голуб.

В Запорожской области ликвидирован командир взвода 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Юрий Цемох.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские силовики ликвидировали в ДНР двух офицеров ВСУ.

В августе в зоне спецоперации на запорожском направлении в Кировоградской области ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ.

В том же месяце в Краснопольском районе на Сумском направлении группировка российских войск «Север» ликвидировала командира первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрея Ливенко.