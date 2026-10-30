Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Подполковника штурмового полка ВСУ ликвидировали в ДНР
В ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях ликвидированы командиры ВСУ
В зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики ликвидирован заместитель командира механизированного батальона 33-го отдельного штурмового полка ВСУ подполковник Анатолий Авраменко.
Авраменко ликвидирован в районе населенного пункта Дробышево, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, в Днепропетровской области уничтожен командир танкового взвода 42-й отдельной механизированной бригады украинских войск лейтенант Александр Голуб.
В Запорожской области ликвидирован командир взвода 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Юрий Цемох.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские силовики ликвидировали в ДНР двух офицеров ВСУ.
В августе в зоне спецоперации на запорожском направлении в Кировоградской области ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ.
В том же месяце в Краснопольском районе на Сумском направлении группировка российских войск «Север» ликвидировала командира первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрея Ливенко.