Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби
Помощник президента Ушаков исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможное прибытие представителей европейских стран в Абу-Даби не сделает их полноправными участниками предстоящих переговоров по Украине.
Ушаков заявил, что если европейцы приедут в ОАЭ во время обсуждения украинского вопроса, это не будет считаться их официальным участием в диалоге, пишет «Коммерсантъ».
«Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться», – пояснил Ушаков.
Присутствие представителей Европы нельзя считать участием в переговорах, поскольку сейчас сторонам необходимо войти в рабочий режим, найти точки соприкосновения и начать серьезную дискуссию, добавил помощник президента.
Ранее на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Ожидается, что встреча может пройти в Абу-Даби во второй декаде ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.