Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби

Помощник президента Ушаков исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Ушаков заявил, что если европейцы приедут в ОАЭ во время обсуждения украинского вопроса, это не будет считаться их официальным участием в диалоге, пишет «Коммерсантъ».

«Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться», – пояснил Ушаков.

Присутствие представителей Европы нельзя считать участием в переговорах, поскольку сейчас сторонам необходимо войти в рабочий режим, найти точки соприкосновения и начать серьезную дискуссию, добавил помощник президента.

Ранее на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Ожидается, что встреча может пройти в Абу-Даби во второй декаде ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.