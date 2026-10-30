Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В Кремле выразили сожаление из-за гибели людей при разминировании в Алешках
Песков выразил сожаление из-за гибели двух человек при разминировании в Алешках
Гибель двух человек при разминировании путей для гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Узнали, что два человека погибли при разминировании в ходе гуманитарной операции. Это, конечно, вызывает сожаление», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что сапер и еще один человек погибли при разминировании путей для обеспечения безопасного проезда гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.
В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об организации большой колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.
Российский омбудсмен и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в город для координации гуманитарной миссии.
Сапер и еще один человек погибли в ходе разминирования путей для гуманитарной миссии.