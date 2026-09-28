Советник президента сообщила об открытии русского центра в Иране

Советник президента Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране

Tекст: Ольга Иванова

Центр по продвижению русского языка и культуры планируется открыть в иранском Исфахане до конца текущего года, передает РИА «Новости». Об этом сообщила советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская на форуме «Роль культуры в российско-иранском взаимодействии».

«В Иране работают два русских центра – в Тегеране и Мешхеде, а также два кабинета русского мира – в Тегеране и Реште. Здесь ведется самая разнообразная работа по продвижению русского языка, литературы и культуры», – отметила она. По словам Ямпольской, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в республике, ни одно из этих учреждений не прекращало свою деятельность.

Советник президента добавила, что Университет Исфахана является одним из крупнейших центров русистики в Иране. Кроме того, Москва и Тегеран реализуют более 30 научных проектов, а межправительственное соглашение о взаимном признании образования и ученых степеней находится в высокой степени готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года министр энергетики России Сергей Цивилев открыл Российский культурный центр в Тегеране.

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