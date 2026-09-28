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    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 12:23 • Новости дня

    Советник президента сообщила об открытии русского центра в Иране

    Советник президента Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    До конца года в иранском Исфахане планируется открыть новый центр по продвижению русского языка и культуры, сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

    Центр по продвижению русского языка и культуры планируется открыть в иранском Исфахане до конца текущего года, передает РИА «Новости». Об этом сообщила советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская на форуме «Роль культуры в российско-иранском взаимодействии».

    «В Иране работают два русских центра – в Тегеране и Мешхеде, а также два кабинета русского мира – в Тегеране и Реште. Здесь ведется самая разнообразная работа по продвижению русского языка, литературы и культуры», – отметила она. По словам Ямпольской, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в республике, ни одно из этих учреждений не прекращало свою деятельность.

    Советник президента добавила, что Университет Исфахана является одним из крупнейших центров русистики в Иране. Кроме того, Москва и Тегеран реализуют более 30 научных проектов, а межправительственное соглашение о взаимном признании образования и ученых степеней находится в высокой степени готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года министр энергетики России Сергей Цивилев открыл Российский культурный центр в Тегеране.

    На полях недавнего саммита ШОС в Бишкеке президент Владимир Путин подчеркнул особую значимость укрепления образовательных связей между Москвой и Тегераном.

    Глава государства отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    27 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские военные атаковали 19 торговых судов, пытавшихся нелегально пересечь Ормузский пролив за последние двое суток, опровергнув заявления Дональда Трампа о контроле над судоходством.

    Вооруженные силы Ирана за последние двое суток атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Ирана за две последние ночи нанесли удары по судам, пытавшимся незаконно пройти через Ормузский пролив. Согласно расследованию агентства, прошлой ночью удары были нанесены по семи судам, а позапрошлой ночью – еще по 12 судам», – говорится в сообщении агентства Fars.

    В публикации отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в проливе не соответствуют действительности. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о передаче Вашингтону семидневного плана по открытию Ормузского пролива, однако Трамп отверг это предложение.

    Ситуация обострилась после того, как в середине июня США и Иран подписали меморандум для заключения мирного соглашения. Спустя три недели Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов, что привело к возобновлению обмена ударами и остановке свободного прохода судов через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    В августе глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС США над этой акваторией.

    В июле Корпус стражей исламской революции остановил шесть торговых судов после предупреждения.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    27 сентября 2026, 05:49 • Новости дня
    США: Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Через Ормузский пролив каждый день проходит огромный объем нефтепродуктов, объем достигает 13 млн баррелей ежедневно, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Американские военные каждый день помогают транспортировать нефть, газ, нефтепродукты и удобрения через этот пролив, заявил Райт, передает ТАСС.

    «В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, это больше доконфликтных показателей. Средний показатель сегодня составляет почти 13 млн баррелей в день», – сообщил министр.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном семидневный план открытия Ормузского пролива.

    В начале сентября американский лидер сообщил о восстановлении транзита нефти через эту стратегическую артерию до 18 млн баррелей в сутки.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предложил Вашингтону семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе при соблюдении ряда условий.

    Иран предложил США конкретный план по возобновлению работы Ормузского пролива. Инициатива была передана через посредничество Катара, сказал Аракчи журналистам на полях Генассамблеи ООН.

    «Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что США далеки от дипломатии, так как используют экономические лишения в качестве оружия, как инструмент коллективного наказания и политического принуждения.

    «Это не дипломатия. Это принуждение и экономический терроризм», – отметил глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.


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    26 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Лавров призвал восстановить доверие между Ираном и странами Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал восстановление доверия между Ираном и арабскими странами главным условием урегулирования кризиса в Персидском заливе.

    «Считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие в отношениях между прибрежными государствами залива – арабскими странами и Ираном», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются рецидивы вооруженной конфронтации. По словам министра, это происходит вопреки очевидному ущербу для мировой навигации и торговли.

    В середине июня Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум, направленный на запуск процесса заключения мирного соглашения. Однако спустя три недели начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Накануне Катар выступил за возобновление переговоров между США и Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Лавров заявил, что Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи неприемлемым проявлением силового диктата. Подобная оценка касается и других представителей высшего руководства республики.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций

    Al Jazeera: Иран больше не доверяет диалогу с США из-за регулярных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика больше не доверяет переговорному процессу с Вашингтоном из-за регулярных атак и введения санкций после каждого раунда диалога.

    Иранские власти утратили доверие к переговорам с Вашингтоном, поскольку за каждым этапом диалога следуют новые американские санкции и атаки, передает катарский телеканал Al Jazeera.

    В настоящее время непрямые контакты между двумя странами осуществляются при посредничестве Дохи и Исламабада. Катар и Пакистан передают послания Ирана американской стороне, отмечает ТАСС.

    Контакты с Вашингтоном базируются на ранее достигнутом меморандуме о взаимопонимании. Иранская сторона призвала американскую администрацию четко обозначить свою позицию в отношении этого документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность переговоров с Дональдом Трампом.

    В пятницу он заявил о готовности исламской республики отказаться от запасов обогащенного урана.

    В начале месяца Кремль сообщал, что Тегеран не просил Москву стать посредником в контактах с Вашингтоном.

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    26 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Президент Ирана Пезешкиан исключил переговоры с Трампом

    Президент Пезешкиан отказался от встречи с Трампом без восстановления доверия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом до полного восстановления доверия между государствами.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоится, пока доверие между двумя государствами не будет восстановлено, передает РИА «Новости».

    Журналист телеканала CBS спросила иранского президента о том, может ли он встретиться с Трампом или пригласить американского лидера в Иран. «Послушайте, прежде всего, вы знаете, какова ситуация в Иране. То, что они сделали с нами и нашим народом, очень расстроило людей», – ответил Пезешкиан.

    Иранский президент подтвердил слова репортера, что с политической точки зрения такую встречу очень сложно организовать. Он подчеркнул, что переговоры невозможны, пока США не прекратят навязывать свою волю Ирану каждый день, поскольку в таких условиях им трудно доверять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа к встрече с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Иранский лидер со своей стороны подтвердил готовность к диалогу с Соединенными Штатами без использования языка силы.

    Ранее президент исламской республики назвал отказ Вашингтона от провокаций главным условием для продолжения дипломатического процесса.

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    26 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    США и КНР согласовали позицию по ядерной программе Ирана

    США и Китай выступили против ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости соблюдения Ираном обязательств по отказу от разработки ядерного оружия.

    Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласовали позицию по иранской ядерной программе по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух государств согласились с тем, что Иран должен выполнять свое обязательство не разрабатывать ядерное оружие», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Кроме того, стороны договорились о недопустимости взимания платы за проход судов через международные водные пути. Также стало известно, что следующий раунд американо-китайского диалога по рискам искусственного интеллекта состоится в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом. В Вашингтоне лидеры двух стран провели встречу для определения новых стратегических ориентиров.

    Ранее политики обсудили недопустимость создания ядерного оружия в Иране на переговорах в Пекине.

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    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

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    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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