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Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузском проливе
Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе, о чем вскоре объявят официально.
Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе, передает ТАСС.
Официальное заявление по этому поводу ожидается в ближайшее время на встрече с участием министров иностранных дел государств Персидского залива.
Источник агентства подчеркнул, что договоренность достигнута исключительно между Тегераном и Маскатом. Представители других стран приглашены на мероприятие лишь для ознакомления с деталями нового маршрута и обновленными правилами судоходства в регионе.
Согласно условиям соглашения, вход в Персидский залив через пролив будет полностью проходить через территориальные воды Ирана. Часть маршрута на выходе также пролегает в зоне ответственности исламской республики.
Ранее Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива.
В начале августа Иран и Оман договорились оставить один средний коридор для движения судов.
Позже представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи обвинил США и Израиль в срыве подписания документа.
В конце прошлого месяца дипломаты двух стран обсудили создание временного совместного маршрута.