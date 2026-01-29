  • Новость часаФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    29 января 2026, 14:48 • Новости дня

    Путин заявил о росте товарооборота с ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объединённые Арабские Эмираты укрепляют статус одного из ключевых торговых партнеров России в арабском мире: товарооборот между странами продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Аль Нахайяном.

    Российский президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи Путин подчеркнул, что Эмираты являются важным торговым партнером России в арабском мире, а двусторонний товарооборот уверенно увеличивается.

    «Эмираты – наш важный торговый партнер в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается», – заявил президент России во время переговоров.

    В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления многопланового сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и актуальные вопросы международной повестки, пишет ТАСС.

    В российскую делегацию вошли представители Администрации президента, министры, руководители крупнейших госкорпораций и ведомств. Переговоры продолжились в формате официального завтрака.

    Встреча прошла вскоре после переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби, которые состоялись 23–24 января. Следующий раунд переговоров с участием России, США и Украины намечен на 1 февраля в столице ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретил в Кремле президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава Чечни Рамзан Кадыров будет участвовать в переговорах между президентами России и ОАЭ.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 23:02 • Новости дня
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Главный раввин Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России

    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает интеграцию Заевфратья как важный этап на пути восстановления целостности страны.

    Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийских властей, включая действия в Заевфратье, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает ТАСС.

    «Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», – подчеркнул российский лидер.

    По словам Путина, интеграция Заевфратья является ключевым шагом на пути к восстановлению единства страны. Президент выразил надежду, что этот процесс поспособствует возвращению под контроль Дамаска всех сирийских территорий.

    Он также отметил, что Москва последовательно поддерживает стремления сирийских властей к восстановлению суверенитета и безопасности. Путин добавил, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку Сирии для достижения этих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значительный прогресс в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    29 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В Алма-Ате стартовало строительство первой международной школы и образовательного центра «Сириус» для поддержки талантливых детей, рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в среду президенту России Владимиру Путину.

    «Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

    Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

    «Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

    В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

    Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

    «В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе». Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян. Анонсировано подписание соглашения по созданию Квантового университета.

    28 января 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян

    Путин: Россия хранит память о Холокосте и не забывает о злодеяниях нацистов в СССР

    Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    Россия придает особое значение памяти о Холокосте, поскольку страна не забывает злодеяния нацизма, совершенные на территории СССР, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями еврейской общины.

    «Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю, – более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин обратил внимание на совпадение Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда. По словам президента, не случайно эти две даты приходятся на один день, ведь обе связаны с преступлениями, совершенными нацистами против мирных жителей.

    «Это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта – и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения, всех национальностей», – заявил Путин.

    «Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город, Конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь», – отметил президент России.

    Президент Владимир Путин встретился с руководителями российской еврейской общины.

    Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    28 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии

    Путин: Для развития отношений России и Сирии многое сделано

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о значительном прогрессе в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    Об этом он сообщил в среду на переговорах с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл с рабочим визитом в Москву, передает РИА «Новости».

    «Многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений», – подчеркнул российский лидер.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии.

    28 января 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии мрачных страниц в отношениях с Сирией
    Путин заявил об отсутствии мрачных страниц в отношениях с Сирией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что между Россией и Сирией на государственном уровне никогда не возникало тяжелых моментов.

    Во время встречи с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Кремле он напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1944 году, когда продолжалась Вторая мировая война, передает РИА «Новости».

    «Российско-сирийские отношения имеют глубокие корни. Еще в 1944 году, шла Вторая мировая война, а Советский Союз и Сирия подписали соответствующее соглашение о дипломатических отношениях. И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц», – сказал он.

    Ранее Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии.

    28 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин учредил День военной полиции

    Путин учредил День военной полиции в Вооруженных силах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня военной полиции. Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля», – сказано в указе.

    В ноябре Путин учредил День фельдъегерской связи.

    28 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин заявил о роли межконфессионального согласия для стабильности России

    Путин: Мир и согласие разных конфессий в России обеспечивают ей стабильность

    Tекст: Вера Басилая

    Мир и согласие между разными конфессиями РФ достигнуты благодаря общей культуре, в которую каждый народ вносит свой вклад, именно это обеспечивает стабильность российского государств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой заявил, что мир и согласие между представителями разных конфессий стали возможны благодаря общей и религиозной культуре народов страны, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы упомянули о мире и согласии между представителями разных конфессий в России, и должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий», – отметил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что каждый народ и каждая конфессия вносят свой вклад в стабильность страны, осознавая важность взаимодействия между этносами и религиями для устойчивости России.

    «Это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать», – заверил президент России.

    Путин также подчеркнул, что вечные ценности по сути едины для всех народов, а разрушить согласие легко, тогда как воссоздать и сохранить его непросто.

    «Во многих странах, думаю, что многие задумались и понимают сейчас, что разрушить легко, а воссоздать и сохранить это непросто. Мы вместе, именно вместе, работали над этим, работаем и будем это делать в будущем для интересов всей страны», – заявил Путин.

    Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями российской еврейской общины.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    29 января 2026, 13:36 • Новости дня
    В Кремле подтвердили обсуждение военных баз на переговорах Путина и аш-Шараа

    Песков: Путин и аш-Шараа обсуждали тему российских военных баз в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Что касается российских военных баз – эта тема присутствовала в повестке дня переговоров». Он также отметил, что детали по этому вопросу не будут озвучиваться публично, передает ТАСС.

    Накануне Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии.

    Во вторник Reuters сообщило, что российские военные начали покидать сирийский аэродром Эль-Камышлы, технику транспортируют на базу Хмеймим.

    В декабре Кремль оставил без комментариев, вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани тему российских военных баз в Сирии.

    29 января 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединённые Арабские Эмираты являются главным торговым партнёром России среди арабских государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в последние месяцы отмечается значительный рост взаимного товарооборота между двумя странами. Песков подчеркнул, что сотрудничество успешно развивается практически во всех сферах и строится на взаимовыгодной основе, передает ТАСС.

    «С официальным визитом сегодня приезжают в Россию, в Москву президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян. И сегодня состоятся российско-эмиратские переговоры. Помимо переговоров, Путин и Нахайян вдвоем продолжат общение в формате официального завтрака», – сказал представитель Кремля.

    В воскресенье в столице ОАЭ президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, уделив особое внимание вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный консул России в ОАЭ Максим Владимиров отметил устойчивый рост потока туристов и бизнес-поездок из ОАЭ в Россию.

    29 января 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин встретил президента ОАЭ в Кремле

    Путин встретил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретил в Кремле президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, который прибыл в Москву с официальным визитом.

    Церемония встречи прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где уже собрались члены делегаций обеих стран, передает ТАСС.

    Путин и Аль Нахайян встретились под президентские фанфары у флагов России и ОАЭ и обменялись крепким рукопожатием.

    Во время церемонии оркестр исполнил государственные гимны, а затем оба лидера тепло поприветствовали своих делегатов. В российскую делегацию вошли высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, а также представители крупнейших госкорпораций.

    Встреча проходит вскоре после трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби 23–24 января с участием представителей России, США и Украины. Следующий раунд этих переговоров запланирован на 1 февраля, также в столице ОАЭ.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещает Россию уже в четвертый раз в статусе главы ОАЭ. В октябре 2022 года и июне 2023 года он встречался с Путиным в Петербурге, а в октябре 2024 года принимал участие в саммите БРИКС в Казани.

    В последний раз президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с российским лидером в августе 2025 года.

    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    29 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин выразил благодарность ОАЭ за переговоры в Абу-Даби

    Путин: Россия благодарна ОАЭ за организацию переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выражает благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, заявил президент Владимир Путин.

    Путин отметил важную роль эмиратской стороны в обеспечении условий для проведения этих встреч, передает РИА «Новости».

    «Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации», – заявил Путин во время российско-эмиратских переговоров.

    Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    29 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность создания полноценного палестинского государства.

    Открывая переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, российский лидер отметил, что стороны неоднократно обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и совместные усилия по улучшению гуманитарного положения в секторе Газа, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Но, конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире безопасности с Израилем».

    В четверг Владимир Путин встретил в Кремле президента ОАЭ, который прибыл в Москву с официальным визитом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Объединённые Арабские Эмираты являются главным торговым партнёром России среди арабских государств.

