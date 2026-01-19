В России прошли крещенские купания

В России в ночь на 19 января прошли купания в честь православного праздника Крещение Господне. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии – крещении Иисуса Христа в реке Иордан (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

В Москве оборудовали 40 площадок для купаний. Точки расположились во всех административных округах, кроме Центрального. Часть обустроили в московских парках. В их числе «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», «Фили», «Митино» и Серебряный бор, музей-заповедник «Царицыно» и другие (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

«Заранее проверили толщину льда, обустроили удобные подходы и спуски с противоскользящим покрытием», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. В ночь на 19 января в столице традиционно продлили работу некоторых маршрутов автобусов – они курсировали по 35 направлениям рядом с местами купаний (фото: Антон Вергун/ТАСС)

В период проведения крещенских купаний в этих точках дежурили сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно велось усиленное патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке. В купаниях участвовали также иностранцы. По их словам, они делали это из любви к христианству и русским традициям (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Рядом с майнами и купелями организовали парковки, пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки. Закоренелые любители окунуться в ледяную прорубь напоминают главное правило крещенских купаний: «В воде гораздо теплее!» (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Также на информационных щитах для верующих разместили правила поведения во время купания. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин также окунулся в прорубь в Московской области. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства «традициям не изменяет» (фото: Кирилл Зыков/ИА Новости)

На площадках работали спасатели. Они провожали посетителей к местам спуска, контролировали соблюдение всех норм и окажут помощь при недомогании. В Главном храме ВС России верующие также поклонились иконе «Спас нерукотворный» и приняли участие в молебне (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Возле майн и купелей были организованы медицинские посты. Также там круглосуточно дежурили бригады скорой помощи. Опытные участники крещенских купаний признаются, что первый раз — это страшно. Ощущения описывают так: мир темнеет, тело будто сковывают. Но потом наступает невероятный прилив сил и радости. Однако это не имеет прямого отношения к церковной традиции – некоторые считают такие купания современным «аттракционом» (фото: Александр Река/ТАСС)

Со священнослужителями столичных храмов и работниками коммунальных служб, организующими купания, заранее провели профилактические беседы о правилах безопасности (фото: Юрий Кочетков/РИА Новости)

Впрочем, решение некоторых девушек окунаться в прорубь в купальниках вызвала критику у ряда православных россиян. Один из авторов гневного поста в социальных сетях напомнил, что по канонам православной церкви поверх купальника обязательно должна надеваться длинная рубаха ниже колена (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)