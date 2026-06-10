Захарова анонсировала визит главы МИД Турции в Москву

В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита

Tекст: Татьяна Косолапова

«Раны у кита достаточно глубокие: сбоку видно, что на теле уже есть разрезы. По всей видимости, животное страдает. Плавник прижат к телу, однако для точной оценки ситуации необходима качественная съемка, которую планируется провести при хорошей погоде. Я представляю группу реагирования на Кольском полуострове», – говорит Ефремова.

Она рассказывает, что сейчас организован мониторинг за млекопитающим: специалисты отслеживают его маршрут. За последнюю неделю кит переместился от полуострова Рыбачий к острову Кильдин. Уже несколько дней он держится в том районе, где активно кормится.

«Ситуация похожа на историю с китом Станиславом, которая произошла в 2024 году. Однако тогда горбач еще не был достаточно откормлен, что позволило спасателям освободить кита. У этого горбача она врезается в тело, прорезает жировую ткань, которая от природы довольно толстая», – поясняет собеседница.

Напомним, летом 2024 года в Баренцевом море возле Териберки молодой кит запутался в тяжелых рыболовных сетях, которые сковывали его движения. Почти неделю команда ученых, спасателей и волонтеров проводила в море по 14 часов в день, пытаясь подобраться к животному, пока его крупные сородичи пытались защитить малыша от лодок. Спасателям потребовалось более ста часов сложнейшей работы, чтобы перерезать веревки и освободить кита.



Несмотря на более сложную ситуацию, чем со Станиславом, спасательная операция, по словам Ефремовой, пока не планируется: сейчас идет этап мониторинга, а через несколько дней будет организован выход в море для оценки состояния животного. Специалисты по спасению китов находятся на Сахалине, поэтому для их перелета в Баренцево море требуется время.

В подобных ситуациях группа реагирования действует по установленному порядку, рассказывает Ефремова. Сначала проводится фото- и видеосъемка, которая затем отправляется специалистам для оценки состояния млекопитающего. Только после этого принимается решение о начале спасательной операции. Все зависит от того, насколько сильно веревка опутывает туловище кита, каков характер ранений, может ли животное справиться с ними самостоятельно. В случае со Станиславом сбор информации занял около пяти дней.

«Как правило, если сеть или веревка болтается свободно на теле кита, шансы на успешное распутывание достаточно велики. Если прилегает плотно или врезалась в тело, то становится значительно сложнее», – говорит общественница. По ее словам, в таких случаях спасательная операция требует участия узкопрофильных специалистов, которых в России единицы. Работа ведется исключительно с резиновой лодки: в воду никто не спускается, руками кита не касаются. Спасатели подходят вплотную к животному и с помощью карбонового шеста со специальным ножом разрезают или распутывают снасть.

«Горбатый кит достигает 15 метров в длину и весит до 30 тонн, поэтому один удар плавника способен перевернуть лодку. А любая попытка физически зафиксировать животное вызывает у него острый стресс, который может привести к гибели морского млекопитающего. Именно поэтому операция требует точных и слаженных действий: цена ошибки высока как для кита, так и для команды спасателей», – подчеркивает эксперт. Обезболить или обработать рану тоже невозможно, так как ветеринария еще не располагает такими методами для крупных китообразных.

«Очень надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее. Интересно, что все это происходит накануне праздника «День Кита» и практически ровно через два года после нелегкого спасения Станислава, который, кстати, тоже приплыл и находится неподалеку. Мы считаем, что это именно он привел к нам раненого, чтобы люди оказали ему помощь», – заключила Ефремова.

В мае в Дании на побережье острова Анхольт нашли мертвым кита Тимми, которого ранее пытались спасти немецкие волонтеры.