Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
Путин заявил о масштабных перспективах сотрудничества с Казахстаном
Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.
Российский лидер высоко оценил возможности партнерства во всех сферах, передает РИА «Новости».
«У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни», – сказал Путин.
Президент также отметил важность гуманитарных контактов, поставив на первое место сферу образования. Сейчас в российских вузах проходят обучение тысячи казахстанцев.
Глава государства напомнил об открытии в Омске филиала Государственного университета Казахстана. Он выразил признательность за предоставление российским студентам 100 государственных стипендий для бесплатного обучения.
В субботу Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.
На полях этого мероприятия российский и казахстанский лидеры провели отдельные двусторонние переговоры.
Весной стороны подписали соглашение о финансировании обучения россиян в омском филиале казахского вуза.