ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США

Tекст: Антон Антонов

За продление полномочий Фолькера Тюрка на четыре года проголосовали 144 страны. Против высказались десять государств, среди них Россия, США, Израиль и КНДР, еще 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

Россия предлагала ограничить мандат Тюрка сроком до 31 декабря 2026 года, синхронизировав его с полномочиями действующего генсека Антониу Гутерреша, а США настаивали на переносе голосования. Обе инициативы Генассамблея не поддержала. Против инициативы России проголосовало 71 государство; 19 стран, включая США, поддержали инициативу.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва сожалеет о продлении мандата Тюрка. «Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», – сказал Чумаков.

По его словам, Тюрк легко выдвигает голословные обвинения в адрес России и не проявляет рвения в расследовании ударов по колледжу в Старобельске, трагедии в Буче, ограничений прав русскоязычного населения за рубежом и преследований Украинской православной церкви, а также давления на каноническое православие, журналистов и правозащитников.

«Как сказал президент [России Владимир ] Путин, к таким нарушениям ооновские структуры ослепли и оглохли», – добавил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря.

За этот пост борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

