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Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.
«Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.
Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.
В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.