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    Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    5 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    13 комментариев
    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

    25 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев

    Ветеран ЦРУ Джонсон назвал историческую память главным отличием граждан России

    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Историческая память и опора на традиции – главное, что отличает россиян от американцев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший сотрудник американской разведки Ларри Джонсон выделил ключевые особенности характера граждан России, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, американцам стоит многому поучиться у русского народа.

    «Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. Опора на традиции, историю, религию – это очень мощные силы, а русские ничего не забывают», – заявил спикер.

    Аналитик также обратил внимание на развитое чувство коллективизма. Он подчеркнул, что россияне всегда ищут возможности для совместной созидательной работы, избегая попыток заработать на обмане окружающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поддержал поздравление россиян с национальным праздником от госсекретаря США.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил наличие доверия в генетическом коде граждан нашей страны.


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    25 июля 2026, 06:56 • Новости дня
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полномочия Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка продлили еще на четыре года, несмотря на возражения России, США, Израиля и других стран, сообщают информационные агентства по итогам голосования Генассамблеи ООН.

    За продление полномочий Фолькера Тюрка на четыре года проголосовали 144 страны. Против высказались десять государств, среди них Россия, США, Израиль и КНДР, еще 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    Россия предлагала ограничить мандат Тюрка сроком до 31 декабря 2026 года, синхронизировав его с полномочиями действующего генсека Антониу Гутерреша, а США настаивали на переносе голосования. Обе инициативы Генассамблея не поддержала. Против инициативы России проголосовало 71 государство; 19 стран, включая США, поддержали инициативу.

    Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва сожалеет о продлении мандата Тюрка. «Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», – сказал Чумаков.

    По его словам, Тюрк легко выдвигает голословные обвинения в адрес России и не проявляет рвения в расследовании ударов по колледжу в Старобельске, трагедии в Буче, ограничений прав русскоязычного населения за рубежом и преследований Украинской православной церкви, а также давления на каноническое православие, журналистов и правозащитников.

    «Как сказал президент [России Владимир ] Путин, к таким нарушениям ооновские структуры ослепли и оглохли», – добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря.

    За этот пост борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    24 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон реализует вооружение исключительно странам НАТО, которые оплачивают полную стоимость техники, а дальнейшее распределение поставок американскую сторону не касается, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не продают оружие Киеву, передает РИА «Новости». По его словам, американское вооружение закупают европейские государства в рамках инициативы PURL.

    «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для России.

    В декабре прошлого года президент США сообщил о передаче Киеву большей части закупаемого альянсом американского оружия.

    Месяцем ранее президент США анонсировал масштабные продажи военной техники стандарта НАТО для нужд украинской армии.

    В Кремле подобные схемы поставок назвали обычным бизнесом для Вашингтона.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    24 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Путину передали письмо матери погибшего Героя России

    Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину показали письмо матери погибшего в зоне спецоперации Героя России Эдуарда Дьяконова.

    Во время посещения Иркутского авиационного завода Владимиру Путину передали письмо матери погибшего Героя России, сообщают «Вести». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал президенту о судьбе женщины и показал ее обращение.

    В своем письме мать Эдуарда Дьяконова поблагодарила главу государства за заботу о семьях участников спецоперации. Журналист Павел Зарубин сообщил, что мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь она воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя.

    Она также попросила распространить меры государственной поддержки на братьев и сестер военнослужащих. Президент внимательно изучил послание. «Хорошо», – сказал Владимир Путин после прочтения письма.

    Эдуард Дьяконов погиб в 2022 году в Мариуполе. Он спас сослуживцев, накрыв своим телом гранату.

    Президент России прибыл на Иркутский авиационный завод для осмотра производства пассажирских лайнеров МС-21. В ходе поездки Путин ознакомился с кабиной собираемого по серийным технологиям самолета.

    В прошлом году губернатор региона Игорь Кобзев передал Владимиру Путину статуэтку от матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова.

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    25 июля 2026, 03:58 • Новости дня
    Newsmax сообщил о планах Трампа и Зеленского встретиться в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют провести переговоры в Вашингтоне во вторник, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на представителя Белого дома.

    Украинская сторона подтвердила заинтересованность Зеленского в поездке, однако команда политика пока ожидает официального подтверждения графика от принимающей стороны, передает Newsmax.

    Американская журналистка Лора Лумер сообщала, что украинский лидер также намерен посетить похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) скоропостижно скончался от остановки сердца после визита в Киев.

    Смерть этого политика оставила украинское руководство без важнейшего лоббиста в Вашингтоне.

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    25 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    США заявили о замещении большей части газа из России в Западной Европе

    Бургум: США вытеснили две трети российского газа из Западной Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Две трети российских объемов газа в Западной Европе замещены американским, заявил глава министерства внутренних дел Даг Бургум, курирующий природопользование в США.

    По словам Бургума, в Западную Европу шла большая часть поставок газа Россией, передает РИА «Новости».

    «Превращаем их в наших клиентов», – сказал Бургум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты IEEFA спрогнозировали рекордный рост поставок американского СПГ в Европу до доли около двух третей в общем импорте.

    В феврале 2026 года американские компании заняли первое место на рынке СПГ ЕС с долей 54,5% при 14% у России.

    Бургум заявил, что Вашингтон не может допустить покупку союзниками российской нефти и газа.

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    25 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    США в мае увеличили закупки российского мороженого более чем в 15 раз

    Tекст: Антон Антонов

    Закупки российского мороженого Соединенными Штатами в мае взлетели более чем в 15 раз, если сравнивать с данными за апрель, следует из данных американской таможни.

    За май объем закупок российского мороженого Соединенными Штатами превысил 62 тыс. долларов. В денежном выражении импорт составил 62,4 тыс. долларов против 4,1 тыс. долларов в апреле, передает РИА «Новости».

    В то же время основными поставщиками мороженого на американский рынок в мае остались другие страны. Больше всего продукции этого вида США приобрели у Китая (на 6,2 млн долларов), у Южной Кореи (на 5,6 млн долларов) и у Италии (на 5,2 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года.

    В первом квартале 2026 года поставки российского мороженого в Китай упали в 27 раз до 48 тыс. долларов на фоне отсутствия закупок в течение двух месяцев.

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    25 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин отметил работу следователей в зоне СВО
    Путин отметил работу следователей в зоне СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с Днем сотрудника органов следствия и отметил их работу по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции.

    «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации», – говорится в тексте заявления Путина, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин поблагодарил сотрудников следствия за высокий профессионализм и преданность стране, народу России и закону. Президент попросил передать теплые пожелания ветеранам следствия и напомнил, что традиции ведомства формировались более трех веков, с эпохи петровских реформ.

    Он отметил, что сегодня путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. По словам Путина, от результатов их совместной напряженной работы зависят законность и правопорядок, эффективность борьбы с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими криминальными угрозами.

    Он подчеркнул, что накопленный опыт и современные технологии позволяют оперативно расследовать сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания и добиваться возмещения причинённого преступниками вреда.

    «Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников», – заявил Путин.

    Путин призвал сотрудников органов следствия проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, отстаивать идеалы правды и справедливости.

    Глава государства выразил уверенность, что верность долгу и принципы и дальше будут главным ориентиром в работе российских следователей, и пожелал им успехов в службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Путин обратился к сотрудникам и ветеранам Следственного комитета по случаю 15-летия ведомства и особо поблагодарил следователей, работающих в зоне спецоперации.

    В 2025 году Путин также выразил благодарность сотрудникам СК, МВД и ФСБ за мужество и самоотдачу при выполнении задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности в зоне специальной военной операции.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Переговоры глав государств прошли в субботу в Омске на полях Форума межрегионального сотрудничества двух стран, передает РИА «Новости».

    «Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил казахстанский лидер.

    В ответ президент России пообещал подробно проинформировать коллегу о текущем положении дел на украинском направлении. По словам Путина, он обязательно расскажет Токаеву все детали в ходе их сегодняшней беседы.

    Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед пленарным заседанием форума в Омске.

    В мае текущего года политики обсудили тему украинского кризиса на переговорах в Астане.

    Ранее президент Казахстана напоминал об упущенном в Стамбуле шансе на перемирие.

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    25 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником и высоко оценил их преданность закону, подчеркнув, что заложенные еще при Петре Первом традиции помогают сегодня эффективно бороться с терроризмом и коррупцией, говорится в поздравлении на сайте Кремля.

    Президент России поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, передает официальный сайт Кремля.

    «Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от работы следователей МВД, ФСБ и Следственного комитета зависят состояние правопорядка и эффективность борьбы с преступностью. Он особо выделил вклад сотрудников в решение задач специальной военной операции, отметив их работу по изобличению неонацистов и диверсантов в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о расследовании масштабного уголовного дела против киевского режима. В январе глава государства поздравил Следственный комитет с пятнадцатилетием создания ведомства.

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    25 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Перед началом пленарного заседания лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, чтобы обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского взаимодействия, передает ТАСС.

    В этом году главной темой масштабного события стала «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В работе форума примут участие 650 официальных лиц, включая 483 представителя от России и 167 от Казахстана. Среди них – руководители 19 российских регионов и семи административных единиц соседней республики, а также члены делового и научного сообществ.

    Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в России и Казахстане. Главная цель мероприятия – повышение уровня жизни в регионах обеих стран через развитие торговых, экономических, культурных и научных связей. Стало известно, что в 2027 году форум примет Актюбинская область Казахстана, а в 2028 году он пройдет в Пермском крае.

    Напомним, перед поездкой в Омск глава российского государства посетил Иркутск.

    Лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания форума.

    В мае Москва и Астана оформили 15 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

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    Зачем главе Генштаба ВСУ придумали новую биографию

    В российских силовых структурах заметили расхождения официальной версии биографии нового главы Генштаба ВСУ Игоря Скибюка с реальными обстоятельствами его жизни. Чем вообще известен новый глава украинского Генштаба, в чем смысл этих подтасовок и кого и насколько можно обмануть ими? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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