Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
СК завел дело о применении Киевом запрещенного оружия
Следственный комитет расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил в преддверии Дня сотрудника органов следствия председатель СК Александр Бастрыкин..
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о новом резонансном разбирательстве, передает ТАСС.
«Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны», – сказал он.
Ранее ведомство завершило расследование дела о геноциде в отношении политического и военного руководства соседнего государства. Сейчас материалы рассматриваются в Верховном суде ДНР.
Фигурантом этого дела является 41 человек, всем им обвинения предъявлены заочно. Глава ведомства отметил, что из-за преступных действий погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей, а также разрушено свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил более 10 тыс. уголовных дел в отношении представителей руководства Украины.
Генеральная прокуратура России направила в суд дело о геноциде населения Донбасса.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о гибели более семи тысяч мирных жителей региона.