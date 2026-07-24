СК завел дело о применении Киевом запрещенного оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о новом резонансном разбирательстве, передает ТАСС.

«Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны», – сказал он.

Ранее ведомство завершило расследование дела о геноциде в отношении политического и военного руководства соседнего государства. Сейчас материалы рассматриваются в Верховном суде ДНР.

Фигурантом этого дела является 41 человек, всем им обвинения предъявлены заочно. Глава ведомства отметил, что из-за преступных действий погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей, а также разрушено свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил более 10 тыс. уголовных дел в отношении представителей руководства Украины.

Генеральная прокуратура России направила в суд дело о геноциде населения Донбасса.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о гибели более семи тысяч мирных жителей региона.