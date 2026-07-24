В Твери после атаки БПЛА загорелся логистический центр

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор», – заявил губернатор, передает ТАСС.

Он также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте проводятся необходимые мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта.

Ранее в Тамбовской области пожарные потушили возгорание в логистическом центре после удара беспилотника.

В тот же день украинские дроны атаковали распределительный центр в подмосковной Электростали.

Ранее в Тверской области из-за падения аппарата загорелся резервуар местной нефтебазы.