Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
В Твери после атаки БПЛА загорелся логистический центр
В поселке Элеватор в Твери в результате падения обломков дрона вспыхнуло административное строение логистического центра, сообщил глава региона Виталий Королев.
«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор», – заявил губернатор, передает ТАСС.
Он также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте проводятся необходимые мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта.
Ранее в Тамбовской области пожарные потушили возгорание в логистическом центре после удара беспилотника.
В тот же день украинские дроны атаковали распределительный центр в подмосковной Электростали.
Ранее в Тверской области из-за падения аппарата загорелся резервуар местной нефтебазы.