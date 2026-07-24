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    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    24 июля 2026, 09:42 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 730 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых рынках демонстрируют стабильность, закрепившись на уровне ниже 730 долларов за тысячу кубометров после весенних колебаний.

    Стоимость голубого топлива на торгах в Европе в пятницу утром остается стабильной, находясь чуть ниже отметки в 730 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на уровне 735,2 доллара. Однако к 9.20 по московскому времени показатель опустился до 728 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Резкое подорожание энергоносителя началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Своего пика в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. Это произошло после того, как Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил объемы производства.

    В результате мартовские цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика была нестабильной: в апреле газ подешевел на 14%, в мае подорожал на 5%, а в июне просел на 6%. При этом абсолютный исторический рекорд по-прежнему принадлежит весне 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость газа на европейских биржах выросла до 639 долларов за тысячу кубометров.

    Спустя два дня котировки августовских фьючерсов превысили отметку в 650 долларов.

    В начале текущей недели цены на голубое топливо опустились ниже 700 долларов.

    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    24 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент FIDE Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий и передал их временному президенту гроссмейстеру и чемпиону мира по версии FIDE Вишванатану Ананду.

    Аркадий Дворкович в заявлении подчеркнул, что передает пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы защитить организацию от последствий включения его в европейские санкционные списки.

    «Я хочу недвусмысленно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами», – подчеркнул Дворкович в заявлении.

    Свой шаг он направил на обеспечение стабильной работы организации, а также защиту ее мероприятий и программ от швейцарских и европейских ограничений.

    Совет Международной шахматной федерации официально ратифицировал данное решение. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности главы назначен заместитель президента и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

    Он будет руководить структурой до снятия ограничительных мер.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    24 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США

    Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин

    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Введение Соединенными Штатами новых таможенных тарифов стало неприятным сюрпризом для Евросоюза, который намерен добиваться разъяснений от американской стороны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.

    Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.

    Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.

    «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.

    Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.

    Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.

    Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

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    23 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый европейский санкционный пакет создает юридическую базу для отказа в выдаче виз российским военнослужащим, задействованным в спецоперации, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.

    В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.

    В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.

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    24 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград рассматривает европейскую интеграцию как свою главную стратегическую цель и не видит других вариантов развития для государства, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Европейский путь – наша стратегическая цель, других путей для нас нет», – заявил глава государства в интервью Die Presse, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, это требует тесного сотрудничества со всеми странами-кандидатами.

    Ранее руководитель государства отмечал, что вступление в объединение в ближайшее время маловероятно. Он объяснил это тем, что Евросоюз не сможет принять новые страны в течение нескольких ближайших лет.

    Ранее Вучич исключал скорое вступление Сербии и Украины в Евросоюз. Сербский лидер называл антироссийские санкции ключевым условием Брюсселя.

    Ради евроинтеграции власти республики рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией.

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    23 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Евросоюз не смог запретить транзит российского СПГ третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель не стал включать запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в 21-й пакет санкций.

    Изначально эта мера преподносилась как центральная часть новых ограничений, однако в итоговом документе от нее отказались, передает ТАСС.

    «Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», – сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.

    Вместо полного эмбарго европейские власти обязали операторов танкеров регулярно отчитываться об объемах контрактов и пунктах назначения грузов. Кроме того, компании теперь должны уведомлять руководство объединения о любых сделках по продаже газовозов российской стороне.

    Напомним, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного эмбарго на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Власти Греции заблокировали принятие жестких мер для защиты своей судоходной компании Dynagas.

    Представители стран Евросоюза исключили многие ключевые инициативы ради защиты интересов национального бизнеса.

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    23 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕС введет ограничения в отношении 32 российских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках нового пакета санкций Европейский союз планирует ввести ограничения против десятков финансовых организаций, а также нефтяных торговых платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы добавляем еще 32 российских банка..., криптофирмы и нефтяные торговые платформы», – написала она в социальной сети X. Новые ограничения станут частью очередного пакета санкций против России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о планах запретить транзакции на 11 криптовалютных платформах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью ограничить работу криптоплощадок из третьих стран за связи с Москвой.

    В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.

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    23 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    Додон раскрыл способ вернуть дешевый российский газ в Молдавию

    Додон опроверг заявления властей Молдавии о невозможности закупать газ из России

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки утверждениям правительства Молдавии, у республики сохраняется реальная техническая возможность возобновить закупки недорогого российского газа через магистраль «Турецкий поток», заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

    Экс-глава молдавского государства Игорь Додон не согласился с утверждениями правительства о неспособности страны возобновить импорт топлива из РФ, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Василий Тофан исключил вероятность обеспечения поставок даже при политическом желании Кишинева.

    «Молдавия может покупать газ значительно дешевле – если руководствоваться национальными интересами, а не политическими лозунгами. Власти утверждают, что такой вариант невозможен, но это не так – техническая возможность существует, в том числе через «Турецкий поток», и я лично обсуждал этот вопрос с российской стороной», – заявил политик.

    По мнению бывшего лидера страны, главной ошибкой действующего руководства стал отказ от приобретения энергоносителей в период низких цен. Он убежден в реальности достижения договоренностей с Москвой о стоимости на уровне 300–350 долларов за одну тыс. кубометров.

    Республика столкнулась с дефицитом после остановки украинского транзита и отказа выплачивать долги «Газпрому». Сейчас энергоресурсы поступают от европейских партнеров, что провоцирует рост тарифов для местного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил об отсутствии логистических путей для возобновления закупок энергоносителей у России.

    В прошлом году Игорь Додон предложил вернуться к прямым поставкам российского топлива для выхода страны из экономического кризиса.

    Ранее Газпром прекратил экспорт газа в республику из-за накопленных долгов.

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    23 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 37 российских производителей дальних беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 37 российских организаций, которые производят беспилотники дальнего действия.

    Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Для ограничения способности России вести войну и наносить удары, прежде всего с использованием беспилотников дальнего действия, в сегодняшнем пакете мер внесены 56 отдельных пунктов в списки лиц и компаний, участвующих в российском военно-промышленном комплексе», – говорится в документе. Уточняется, что 37 из этих предприятий напрямую связаны с выпуском дальних дронов.

    В европейском ведомстве добавили, что отныне процесс создания таких аппаратов и цепочки их поставок будут находиться под пристальным вниманием.

    Накануне издание Politico сообщило об исчерпании у властей Евросоюза идей для 21-го пакета рестрикций

    В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала введение ограничительных мер против поддерживающих российский военно-промышленный комплекс предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить жесткие ответные шаги на очередные санкции Брюсселя.

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    23 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    В ЕС раскрыли детали нового пакета санкций против России

    Кошта: 21-й пакет санкций ЕС затрагивают энергетику и криптовалюты России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый пакет европейских ограничений против России направлен на ключевые сектора экономики, включая энергетику, финансовые услуги, торговлю и криптовалюты, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

    «Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», – заявил политик. При этом новые меры предусматривают определенные послабления для перевозчиков, передает ТАСС.

    Послы стран Евросоюза согласовали исключения, позволяющие европейским компаниям доставлять российский сжиженный природный газ по морю в третьи страны. Разрешение будет действовать в течение года с возможностью автоматического продления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза одобрили сокращенный вариант новых антироссийских ограничений.

    Европейские компании продолжат транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

    Против полного запрета на перевозку этого вида топлива активно выступала Греция.

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    24 июля 2026, 00:42 • Новости дня
    Дворкович, Поздняков и Мамиашвили попали в список санкций Евросоюза

    Дворкович, Поздняков и Мамиашвили попали в список санкций ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз расширил санкционные списки, включив в них руководителей ключевых российских спортивных федераций, следует из опубликованного Советом ЕС официального журнала.

    Евросоюз в новом пакете санкций упомянул президента FIDE Аркадия Дворковича, экс-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

    «Европейский совет заявил, что усилия по дальнейшему ограничению способности России вести войну должны продолжаться. Он также выразил готовность Союза усилить давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций», – сказано в регламенте ЕС.

    Приложением к нему следуют списки лиц, компаний и учреждений, подлежащих санкционному воздействию ЕС. Под номером 2091 в нем указан Аркадий Дворкович, под номером 2092 – Михаил Мамиашвили, под номером 2093 – Станислав Поздняков.

    Также в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗЯГЛД, глава ЕК фон дер Ляйен ранее анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В Совете Европы заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков.

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    23 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Миссия России заявила об ухудшении экономики ЕС из-за 21-го пакета санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередные рестрикции Евросоюза приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества, а Москва даст на них действенный и адекватный ответ, заявили в миссии России при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета санкций.

    «Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима, и все это – на фоне дестабилизации мировых энергорынков вследствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отметили российские представители, передает ТАСС.

    В дипмиссии также обратили внимание на оценки Европейского центрального банка. Там признали, что геополитическая напряженность и энергетический шок остаются главными источниками неопределенности для экономики региона. Дипломаты добавили, что враждебные шаги Брюсселя не останутся без соразмерной реакции со стороны России.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неизбежности жестких ответных мер на новые европейские ограничения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала направленность 21-го пакета санкций против уровня жизни россиян.

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    24 июля 2026, 00:03 • Новости дня
    Мединский и Дегтярев включены в санкционный пакет Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз внес в новый пакет антироссийских санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева, о чем указано в документе ЕС.

    Согласно регламенту Совета ЕС № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, 23 июля были приняты санкционные меры в отношении лиц, компаний и учреждений, перечень которых представлен в приложении к регламенту, говорится в Официальном журнале Европейского Союза.

    Среди физических лиц в перечне подсанкционных россиян упомянуты Владимир Ростиславович Мединский и Михаил Владимирович Дегтярев.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗЯГЛД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен  анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В Совете Европы заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков.



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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы

    «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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