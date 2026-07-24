Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 730 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость голубого топлива на торгах в Европе в пятницу утром остается стабильной, находясь чуть ниже отметки в 730 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на уровне 735,2 доллара. Однако к 9.20 по московскому времени показатель опустился до 728 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Резкое подорожание энергоносителя началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Своего пика в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. Это произошло после того, как Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил объемы производства.

В результате мартовские цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика была нестабильной: в апреле газ подешевел на 14%, в мае подорожал на 5%, а в июне просел на 6%. При этом абсолютный исторический рекорд по-прежнему принадлежит весне 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость газа на европейских биржах выросла до 639 долларов за тысячу кубометров.

Спустя два дня котировки августовских фьючерсов превысили отметку в 650 долларов.

В начале текущей недели цены на голубое топливо опустились ниже 700 долларов.