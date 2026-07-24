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Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались
Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 730 долларов
Котировки на европейских газовых рынках демонстрируют стабильность, закрепившись на уровне ниже 730 долларов за тысячу кубометров после весенних колебаний.
Стоимость голубого топлива на торгах в Европе в пятницу утром остается стабильной, находясь чуть ниже отметки в 730 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Августовские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на уровне 735,2 доллара. Однако к 9.20 по московскому времени показатель опустился до 728 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Резкое подорожание энергоносителя началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Своего пика в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. Это произошло после того, как Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил объемы производства.
В результате мартовские цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика была нестабильной: в апреле газ подешевел на 14%, в мае подорожал на 5%, а в июне просел на 6%. При этом абсолютный исторический рекорд по-прежнему принадлежит весне 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость газа на европейских биржах выросла до 639 долларов за тысячу кубометров.
Спустя два дня котировки августовских фьючерсов превысили отметку в 650 долларов.
В начале текущей недели цены на голубое топливо опустились ниже 700 долларов.