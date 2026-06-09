Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
ЕС анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций
Европейский союз планирует ввести масштабные ограничения в отношении 11 криптовалютных площадок в рамках нового пакета санкций против России, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.
«Мы также ужесточим запрет на предоставление услуг, связанных с криптовалютными активами, для ряда третьих стран, расширим санкционные списки и запретим транзакции на 11 криптовалютных платформах», – написала политик в соцсетях, передает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить работу зарубежных криптовалютных площадок.
В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.
В апреле Евросоюз установил полный секторальный запрет на деятельность российских криптоплатформ.