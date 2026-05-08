  • Новость часаМинобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России
    Кремль: Переговоры с Украиной возможны только после вывода ВСУ из Донбасса
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников
    Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 Мая
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Возле Ормузского пролива впервые атакован китайский танкер
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США ко Дню Победы
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    29 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    8 мая 2026, 10:27 • Новости дня

    Трамп дал Евросоюзу два месяца на реализацию торгового соглашения

    Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин при срыве торговой сделки

    Трамп дал Евросоюзу два месяца на реализацию торгового соглашения
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон потребовал от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский лидер отвел Европейскому союзу два месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает Politico. В противном случае глава Белого дома пообещал поднять пошлины до «гораздо более высокого уровня».

    Глава государства подтвердил свои намерения в соцсетях, продолжая оказывать давление на европейских лидеров. Он требует выполнения условий договора, достигнутого в Шотландии в прошлом году. О крайнем сроке, назначенном на 4 июля, президент сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора.

    «Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высоких уровней», – заявил Трамп.

    Беседа состоялась после того, как участники переговоров и правительства стран ЕС не смогли договориться о реализации сделки. Соглашение предполагало отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и многомиллиардные инвестиции в энергетику и другие отрасли США в обмен на снижение тарифов на продукцию Евросоюза.

    На прошлой неделе Трамп уже угрожал повысить пошлины на европейские автомобили до 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

    7 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

    Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.

    В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.

    Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.

    Комментарии (27)
    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    Комментарии (26)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    ВС Латвии объяснили отказ сбить залетевшие украинские дроны

    ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

    ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».

    Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

    По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.

    «В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.

    Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.

    Комментарии (13)
    7 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.

    Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».

    В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.

    Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.

    Комментарии (17)
    7 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Politico: Евросоюз отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Венгрии только грантов из пакета на 6,5 млрд евро, а не всей суммы, сообщает Politico.

    Еврокомиссия не собирается полностью размораживать все средства Евросоюза для Венгрии, несмотря на смену власти, передает ТАСС.

    Как пишет издание Politico,, Брюссель и команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра ведут закрытые переговоры о предоставлении Венгрии 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.

    Эти средства были заблокированы ранее из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. По информации Politico, Еврокомиссия готова обсуждать только грантовую часть пакета объемом 6,5 млрд евро, но выступает против передачи еще 3,9 млрд евро в виде кредитов.

    В Еврокомиссии считают, что у Будапешта недостаточно времени для выполнения всех реформ до завершения программы 31 августа. Команда Мадьяра надеется получить всю сумму, отмечая, что частичное соглашение может вызвать недовольство в Венгрии после обещаний наладить отношения с Евросоюзом. Politico подчеркивает, что, несмотря на уход Орбана, Брюссель не отказывается от своих требований к Венгрии по реформам и верховенству права.

    Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем.

    Евросоюз потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ради получения денег новый лидер страны пообещал выполнить четыре главных требования Еврокомиссии.

    Комментарии (11)
    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    Комментарии (5)
    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Fox News узнал, что удары США по целям в Иране «не возобновление войны»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    Политолог Рар: Германия спешит реформировать Евросоюз

    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ

    Политолог Межевич: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки

    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ
    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. Дело в том, что артиллерийские системы на любой военной базе в литовской республике «перекрываются» Калининградом и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президенты Польши и Литвы заявили о готовности принять выводимых из ФРГ американских военных.

    «Польша и Литва фактически вступили в соревнование за американский контингент, который Пентагон планирует вывести из Германии. Желание республик разместить на своей территории военных США вызвано двумя причинами», – считает Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Первая – политическая. «Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа исходят из того, что принять у себя еще пять тыс. солдат – это значит гарантировать себе возможность проводить антироссийскую политику под защитой американских штыков, по которым якобы никто не ударит», – уточнил собеседник.

    Вторая – экономическая. «Американцы любят комфорт: когда есть где отдохнуть, где выпить и хорошенько закусить. Кроме того, американский солдат сам стирать свое белье не будет. Поэтому для обслуживания интересов одного военного потребуется три-четыре рабочих места. И Польша, и Литва хотят таким образом поднять экономику своих стран», – детализировала Межевич, добавив, что речь может пойти и о финансировании строительства баз и полигонов.

    Однако, по мнению эксперта, Навроцкий и Науседа не до конца понимают причины, почему Штаты выводят часть войск из Германии. «Эти солдаты нужны в другом месте, и точно не в болоте на границе Литвы с нашими друзьями из Белоруссии», – иронично отметил собеседник. Тем не менее, продолжил аналитик, Дональд Трамп может рассмотреть предложения Варшавы и Вильнюса.

    «Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. В первом случае есть стратегическая глубина, а любая военная база в литовской республике – если рассуждать об артиллерийских системах – «перекрывается» Калининградом и Белоруссией», – заключил Межевич.

    Ранее сразу несколько стран заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из ФРГ. Одна из них – это Литва. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – сказал литовский президент Гитанас Науседа.

    Вторая страна, выразившая аналогичное желание, – Польша. «Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных. Необходимая инфраструктура у нас есть», – утверждает польский лидер Кароль Навроцкий. Он выразил намерение всеми силами заинтересовать Вашингтон в сохранении постоянного присутствия американской армии в Европе.

    Вместе с тем, премьер-министр республики Дональд Туск выразил мнение, что страна «не должна переманивать» войска у союзников. «Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польшу использовали каким-либо образом для разрушения солидарности и сотрудничества на европейском уровне», – сказал он. Политик при этом отметил, что Варшава уже два года ведет переговоры об увеличении американского военного контингента и будет только приветствовать такое развитие событий.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около десяти тыс. военнослужащих США. Примечательно, что накануне в Варшаве объявили о планах стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов.

    На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики.

    В стремлении создать «самую сильную армию» в Европе Варшава соревнуется с Берлином. Отметим, согласно стратегии развития вооруженных сил Германии на период до 2039 года, предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    Напомним, Трамп заявил о намерении вывести из Германии «намного больше» пяти тысяч американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тысяч солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Заявление главы Белого дома последовало вслед за его ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отмечает издание Politico, решение американского лидера фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе для «сдерживания России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего эти крылатые ракеты и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Публичные разногласия канцлера Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа являются недоразумением, которое не отменяет солидарности двух стран в противодействии ядерной программе Ирана, заявил официальный Берлин.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «намерение канцлера заключалось в том, чтобы предельно ясно дать понять Ирану, что он не должен идти по этому пути и не должен пытаться унижать американского президента», пишет Bloomberg.

    По его словам, именно так стоило понимать импровизационные заявления Фридриха Мерца, сделанные на прошлой неделе.

    Вадефуль подчеркнул, что отношение Мерца и Трампа остается «прочным», а появившееся в публичном пространстве ощущение напряженности стало результатом недоразумения.

    Он добавил, что правительство в Берлине поддерживает цель США не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и связывает с этим позицию канцлера в переговорах с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об «унижении» США иранскими лидерами.

    После этого президент США обвинил Мерца в непонимании проблемы и намеке на допустимость появления у Ирана ядерного оружия.

    На фоне этих разногласий рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд, а отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.

    В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.

    Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».

    Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.

    «Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Финский суд наказал мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов

    В Финляндии суд наказал мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Финляндии обязал местного жителя выплатить штрафы и компенсацию за оскорбление и легкие телесные повреждения двух депутатов, говоривших на русском языке, пишут местные СМИ.

    В Финляндии суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке, передает телеканал Yle. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина использовал в адрес депутатов слово с уничижительным смыслом по отношению к русскоязычным. В результате потерпевшими признаны депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей.

    Суд отметил, что высказывание мужчины носило оскорбительный характер, поскольку подчеркивало этническое происхождение и несло негативную историческую нагрузку. Помимо словесного оскорбления, мужчина также толкнул одного из депутатов, что было расценено как нанесение легких телесных повреждений.

    В наказание осужденному назначили штрафы на сумму около 1 тыс. евро. Кроме того, он обязан выплатить 400 евро компенсации депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро – несовершеннолетней жертве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия предала россиян, которые ей доверяли. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении вручить главе МИД Финляндии книгу о русофобии этой страны. До этого посольство России также обвиняло Финляндию в критическом уровне русофобии.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.

    «Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.

    Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».

    Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».

    «Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.

    По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана, после чего Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова обвинила финское руководство в лицемерии из-за дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Финляндии Петтери Орпо по поводу пролета украинских беспилотников в воздушном пространстве страны.

    По словам дипломата, недовольство финских властей подобными инцидентами она считает проявлением лицемерия, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что Финляндия финансирует украинские беспилотники, поставляет технологии, а также участвует в совместном производстве с другими странами Евросоюза и НАТО.

    «А что им не нравится? Они эти беспилотники финансируют сами. Они поставляют технологии и еще совместное производство страны Европейского союза и НАТО создают с киевским режимом, и теперь им не нравится, что эти беспилотники летают? Это лицемерие финской политической элиты», – заявила она.

    Спикер МИД подчеркнула, что, несмотря на публичное недовольство, финские власти не предпринимают никаких действий для предотвращения подобных случаев.

    Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы. Финский премьер заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    Погранохрана Финляндии сообщала, что нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию.

    Комментарии (0)
    Главное
    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев
    Стармер оказался под угрозой отставки
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией
    Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Внучку экс-мэра Самары Тархова отдали под суд за убийство деда

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представила апрельский «Рейтинг недружественных правительств». Германия показала самый высокий индекс враждебности, Британия и Франция – почти на том же уровне. Ключевой вывод: эскалация против России, нараставшая в предыдущие месяцы, перешла в структурированную фазу – и обернулась гонкой за лидерство внутри антироссийского блока. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации