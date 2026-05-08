Переселенцы с Украины провели флешмоб ко Дню Победы в Севастополе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб в Севастополе в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Как рассказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев «Другая Украина» Олег Бондаренко, акция прошла на территории музейного комплекса «35-я береговая батарея».

«В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы провели патриотический флешмоб "В мае 45-го..." в знак памяти и восхищения героизмом и доблестью советского народа, спасшего мир от фашизма», – заявил Бондаренко. Он подчеркнул, что среди участников были и дети.

В ходе флешмоба собравшиеся развернули большой российский флаг и скандировали благодарственные лозунги, а также поздравляли друг друга с Днем Победы.

