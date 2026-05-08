Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Переселенцы с Украины провели флешмоб ко Дню Победы в Севастополе
Переселенцы с Украины устроили патриотический флешмоб в Севастополе по случаю предстоящей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.
Как рассказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев «Другая Украина» Олег Бондаренко, акция прошла на территории музейного комплекса «35-я береговая батарея».
«В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы провели патриотический флешмоб "В мае 45-го..." в знак памяти и восхищения героизмом и доблестью советского народа, спасшего мир от фашизма», – заявил Бондаренко. Он подчеркнул, что среди участников были и дети.
В ходе флешмоба собравшиеся развернули большой российский флаг и скандировали благодарственные лозунги, а также поздравляли друг друга с Днем Победы.
