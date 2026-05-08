Tекст: Дмитрий Зубарев

Филиппо призвал жителей Франции выступить против масштабной коррупции на Украине, передает ТАСС.

Политик считает, что выделяемые западными странами средства подпитывают коррупционную сеть вокруг Владимира Зеленского и частично возвращаются в Европу через «откаты» тем, кто поддерживает продолжение конфликта.

По словам Филиппо, коррупционные деньги получают и в Брюсселе сторонники военной помощи Украине. Он подчеркнул, что «все сторонники войны в телевизионных дискуссиях, кроме самых глупых – полезных идиотов этой коррупции», также участвуют в этом процессе.

В завершение Филиппо заявил: «Французы должны восстать против этого масштабного воровства». Он напомнил, что совсем недавно Париж направил Киеву 17 млрд долларов в рамках пакета помощи Евросоюза.

